4 mẫu xe Trung Quốc khiến khách Việt 'giật mình' vì giá bán tại Việt Nam

Dù đối mặt với những khó khăn do tác động từ suy thoái kinh tế, tuy nhiên thời gian gần đây, thị trường ô tô Việt Nam lại đang là điểm đến thu hút nhiều hãng xe Trung Quốc. Thống kê sơ bộ, chỉ trong chưa đầy một năm, đã có đến hơn 10 thương hiệu xe từ đất nước tỉ dân chính thức đặt chân đến Việt Nam, trình làng hàng chục mẫu mã.

Đáng chú ý, bên cạnh sự cải thiện về kiểu dáng, công nghệ; có một thực tế dễ nhận thấy, so với giai đoạn trước đây, ô tô Trung Quốc mới trong lần thứ hai trở lại thị trường Việt đã gần loại bỏ ý định dùng giá bán rẻ làm lợi thế cạnh tranh. Bằng chứng là hầu hết mẫu mã đã mở bán đều có giá niêm yết ngang ngửa hoặc thấp hơn không đáng kể so với các đối thủ cùng phân khúc. Thậm chí, một số mẫu còn khiến khách hàng "giật mình" vì giá bán cao hơn cả xe đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Làn sóng ô tô Trung Quốc mới liệu có "làm nên chuyện" tại Việt Nam?

Haval H6: giá 1,096 tỉ đồng

Haval H6 có lẽ là mẫu xe đầu tiên trong làn sóng ô tô Trung Quốc mới khiến không ít khách hàng phải "giật mình" khi công bố giá bán tại Việt Nam. Theo đó, khi mở bán vào cuối năm 2023, mẫu SUV/Crossover này được hãng niêm yết giá lên đến gần 1,1 tỉ đồng. Mức giá này không thấp hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc đến từ Nhật Bản, và thậm chí ngang ngửa với nhiều mẫu SUV cỡ lớn hơn, như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Ford Everest, Toyota Fortuner hay ô tô điện VinFast VF8 Plus và VF9 Eco.

Haval H6 là mẫu xe xuất xứ Trung Quốc nhưng có giá bán tại Việt Nam không thấp hơn nhiều đối thủ đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc

Có lẽ, chính giá bán gây "sốc" nói trên khiến Haval H6 gặp khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng. Dù hãng xe Trung Quốc không công bố doanh số, tuy nhiên thực tế việc H6 rất hiếm xuất hiện trên đường đã phần nào cho thấy mẫu xe này không đạt thành công như kỳ vọng. Điều này buộc đơn vị phân phối sau đó phải nhiều lần điều chỉnh giảm giá, với mức giảm mạnh tay (nhiều thời điểm lên đến gần 300 triệu đồng) để tìm khách.

Lynk & Co 09: giá 2,199 tỉ đồng

Tiếp nối Haval, tháng 12.2024, Lynk & Co - một thương hiệu ô tô mới nổi của Trung Quốc chính thức đặt chân vào Việt Nam, bằng việc mở bán mẫu xe đầu tiên có tên gọi Lynk & Co 09. Đáng chú ý, tương tự hãng xe "đồng hương", mẫu SUV đầu bảng của Lynk & Co cũng khiến nhiều khách hàng bất ngờ khi công bố giá bán cho phiên bản duy nhất, lên đến 2,199 tỉ đồng.

Mức giá này gần như ngang ngửa so với những mẫu xe sang đến từ châu Âu như Mercedes-Benz GLC, hay Volvo XC60. Trong khi, xét ở nhóm xe cùng kích cỡ, Lynk & Co 09 thậm chí đắt hơn nhiều so với Hyundai Palisade (1,459 - 1,589 tỉ đồng) và cũng không kém nhiều so với Ford Explorer (2,399 tỉ đồng).

Lynk & Co 09 cũng khiến nhiều người "giật mình" với mức giá trên 2 tỉ đồng Đình Tuyên

Đây là yếu tố ít nhiều gây khó cho mẫu xe Trung Quốc trong việc cạnh tranh và tìm "chỗ đứng' tại Việt Nam. Nhất là trong bối cảnh nhóm SUV cỡ lớn vốn dĩ khá kén khách.

BYD Seal: giá từ 1,2 - 1,36 tỉ đồng

Một mẫu xe Trung Quốc khác cũng khiến nhiều khách Việt "giật mình" vì giá bán là BYD Seal. Theo đó, thời điểm ra mắt khách hàng (cuối tháng 7.2024), mẫu xe điện này được công khai giá bán cho 2 phiên bản, gồm Seal Advanced và Seal Performance lần lượt 1,119 - 1,359 tỉ đồng.

Xét ở mảng xe điện, BYD Seal hiện không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, ở phân khúc sedan cỡ D, mẫu xe Trung Quốc sẽ là đối trọng của nhóm xe sử dụng động cơ xăng, gồm Toyota Camry, Honda Accord, Kia K5 hay Mazda6.

Được đánh giá cao về kiểu dáng cũng như vận hành, tuy nhiên giá bán của BYD Seal vẫn bị khiến nhiều người không khỏi hoài nghi Đình Tuyên

Mặc dù vậy, có thể nói, giá bán kể trên đang được xem là một trong những rào cản lớn với BYD Seal. Mức giá này gần như sêm sêm với giá của "ông hoàng" phân khúc Toyota Camry (1,07 - 1,46 tỉ đồng) và Honda Accord (một bản duy nhất giá 1,319 tỉ đồng). Trong khi, những mẫu xe xăng thời điểm này vẫn chiếm ưu thế về sự tiện dụng. Bởi hiện tại, người mua các mẫu xe điện của các thương hiệu khác VinFast sẽ phải đối mặt với "cơn đau đầu" liên quan đến vấn đề trạm sạc và thời gian sạc.

Bộ đôi GAC M8 và GAC GS8

Màn công bố giá "gây sốc" gần nhất của các thương hiệu xe Trung Quốc đến từ GAC Motor. Mãi đến nửa cuối tháng 8.2024, hãng xe này mới chính thức tham chiến vào thị trường Việt Nam. Và khác với nhiều thương hiệu "đồng hương" đi trước, GAC Motor không lựa chọn những mẫu xe ở các phân khúc "nóng" như sedan cỡ B, SUV/Crossover cỡ B/C hay xe gia đình cỡ nhỏ; thay vào đó, đại diện mới của xe Trung Quốc trình làng bộ đôi M8 và GS8, thuộc các phân khúc MPV cỡ lớn và SUV cỡ E.

Mẫu MPV cỡ lớn của GAC có giá cao hơn cả Kia Carnival

Chưa hết, mức giá bán thương hiệu này công bố cho hai mẫu xe đầu tiên mở bán cũng khiến không ít khách hàng "ngao ngán". Cụ thể, GAC M8 gồm 3 phiên bản, giá từ 1,7 - 2,2 tỉ đồng. Trong khi, GAC GS8 có giá lần lượt 1,269 - 1,369 cho 2 phiên bản.

Với GAC M8 ở nhóm MPV cỡ lớn, mẫu xe này tuy nhiên sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ rất "sừng sỏ" là Kia Carnival hay Volkswagen Viloran. Đây đều là 2 mẫu xe rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Và dù được đánh giá tốt về trang bị công nghệ, tiện ích; thế nhưng không nhiều chuyên gia cho rằng mẫu xe Trung Quốc sẽ gặt hái được thành công, bởi so với đối thủ, M8 khá bất lợi về giá bán khi cao hơn nhiều so với Carnival (1,189 - 1,429 tỉ đồng) và gần như ngang ngửa so với xe Đức - Volkswagen Viloran (1,989 - 2,188 tỉ đồng).

Giá bán gần 1,3 tỉ đồng của GAC GS8 khiến nhiều khách hàng "ngao ngán"

Trong khi, "đàn em" GAC GS8 cũng "chua ăn" không kém, bởi phải đối đầu với nhóm SUV phân khúc D và E đến từ hàng loạt thương hiện "đình đám" từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ hay cả châu Âu, như Toyota, Hyundai, Kia, Ford hay Volkswagen.