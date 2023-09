Volvo XC60 T8 Recharge - Dòng xe nhận ưu đãi 289 triệu có gì đặc biệt?

Hơn 81km không tốn một giọt xăng

Để làm được điều này, Volvo XC60 T8 Recharge được trang bị khối động cơ đốt trong loại 2 lít kết hợp motor điện cực mạnh để cung cấp tổng mã lực lên đến 462HP. Và khi vận hành xe ở chế độ thuần điện (Pure Mode), xe sẽ ưu tiên sử dụng động cơ điện và tắt hoàn toàn động cơ xăng để mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Êm ái, nhẹ nhàng và không tiêu hao giọt xăng nào.

Khi xe được sạc đầy 100% pin, quãng đường di chuyển ở chế độ thuần điện có thể hơn 81km. Tuy nhiên, khoảng cách di chuyển có thể dài hơn hoặc ngắn hơn tùy thuộc vào vận tốc và điều kiện vận hành thực tế.

Gói an toàn thông minh hàng đầu phân khúc

Nhắc đến thương hiệu Volvo là nhắc đến sự an toàn. Và Volvo XC60 T8 Recharge là mẫu xe được trang bị đầy đủ gói công nghệ an toàn thông minh từ nhà Volvo. Có thể kể đến như hệ thống City Safety (An Toàn Trong Phố) trứ danh.

Điều làm nên sự đặc biệt của tính năng an toàn này chính là sự thông minh. Bộ cảm biến và các radar sẽ theo dõi tình huống trên đường, tính toán và xử lý 50 lần mỗi giây để xác định tốc độ, vị trí của vật thể di chuyển phía trước. Không chỉ nhận biết được vật thể, bộ xử lý trung tâm còn phân biệt được loại vật thể chẳng hạn: xe hơi, người đi bộ hay động vật cỡ lớn... dựa theo hình dáng, tốc độ di chuyển. Từ đó, đưa ra phương án hỗ trợ can thiệp phù hợp nhất khi có khả năng va chạm.

Chương trình ưu đãi tháng 9 còn áp dụng dành cho dòng Volvo S90 với số tiền tiết kiệm được là lên tới 232 triệu đồng khi đăng ký tại TP.HCM và dòng Volvo V60 Cross Country tiết kiệm được số tiền 269 triệu đồng. Ngoài mẫu xe kể trên, mẫu Volvo XC90 và XC40 cũng đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đến hết tháng này.

Bảng giá xe Volvo mới nhất tháng 9/2023* Mẫu xe Giá bán Mức ưu đãi tương ứng tiền mặt Volvo XC40 1,79 tỉ đồng 89,5 triệu đồng Volvo XC60 2,32 tỉ đồng 232 triệu đồng Volvo XC60 Recharge (PHEV) 2,89 tỉ đồng 289 triệu đồng Volvo XC90 4,05 tỉ đồng 202,5 triệu đồng Volvo XC90 Recharge (PHEV) 4,65 tỉ đồng 232,5 triệu đồng Volvo S90 2,32 tỉ đồng 232 triệu đồng Volvo V60 Cross Country 2,69 tỉ đồng 269 triệu đồng

Khách hàng mua xe thời gian này cũng sẽ được tặng thêm 3 năm (hoặc 60.000 km tùy điều kiện nào tới tới trước) bảo dưỡng miễn phí. Để biết thêm thông tin chi tiết về xe cũng như phiên bản, thời gian giao, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với đại lý chính hãng gần nhất.

