Kinh tế Chính sách - Phát triển

Lệ phí trước bạ ô tô Toyota 'đội' bất thường: TP.Đà Nẵng yêu cầu rà soát khẩn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
15/01/2026 20:13 GMT+7

Sau phản ánh về việc người dân phải nộp lệ phí trước bạ xe Toyota tăng thêm hàng triệu đồng do sai sót trong cập nhật bảng giá, UBND TP.Đà Nẵng đã yêu cầu cơ quan thuế khẩn trương rà soát, điều chỉnh.

Ngày 15.1, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, ông Hồ Kỳ Minh đã ký công văn đề nghị Thuế thành phố khẩn trương kiểm tra, rà soát và tham mưu UBND thành phố cập nhật, điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô của hãng Toyota và một số dòng xe khác theo đúng quy định pháp luật.

Theo chỉ đạo, việc rà soát và điều chỉnh bảng giá phải hoàn thành trước ngày 20.1, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và tránh phát sinh khiếu nại.

Lệ phí trước bạ ô tô Toyota 'đội' bất thường: TP.Đà Nẵng yêu cầu rà soát khẩn- Ảnh 1.

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị cập nhật, điều chỉnh, bổ sung giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô của hãng Toyota

ẢNH: C.X

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 3226 ngày 29.12.2025 về bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, bảng giá này chưa có tên dòng xe Toyota Yaris, trong khi một số dòng xe khác vẫn áp dụng mức giá cũ, chưa được điều chỉnh.

Từ phản ánh của người dân, Thuế TP.Đà Nẵng xác định đã xảy ra sơ suất trong quá trình cập nhật bảng giá xe trình UBND thành phố ban hành quyết định. Do một số dòng xe chưa có trong bảng giá áp dụng từ ngày 1.1, cơ quan thuế đã tạm tính lệ phí trước bạ theo mức chưa điều chỉnh, dẫn đến mức thu cao hơn thực tế.

Cụ thể, ngày 9.1, một người dân làm thủ tục nhận xe Toyota Yaris Cross phiên bản xăng, giá niêm yết 662 triệu đồng, nhưng số tiền lệ phí trước bạ phải nộp tăng hơn 8,5 triệu đồng so với tháng 12.2025, gây bức xúc.

Trong khi đó, bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên địa bàn thành phố ban hành ngày 29.12.2025 không có tên dòng xe Toyota Yaris, một số dòng xe khác cũng được áp giá theo mức cũ, chưa điều chỉnh.

Lý giải về vấn đề này, Thuế TP.Đà Nẵng cho biết, do dòng xe Yaris Cross phiên bản xăng chưa có trong bảng giá mới, khi phát sinh hồ sơ, cơ quan thuế vẫn áp dụng bảng giá tạm theo mức chưa điều chỉnh giảm, dẫn đến chênh lệch tăng lệ phí trước bạ như phản ánh.

Thuế TP.Đà Nẵng cũng đang rà soát, tham mưu UBND thành phố cập nhật, điều chỉnh và bổ sung giá xe Toyota Yaris Cross cùng một số dòng xe khác trong tháng 1.2026. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ điều chỉnh lại thông báo lệ phí trước bạ và thực hiện hoàn trả phần chênh lệch cho người mua xe theo đúng quy định.

