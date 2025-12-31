Rớt thầu tại Mũi Né, một công ty khiếu nại lên Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng

Công ty TNHH Giải pháp môi trường Đại Nam (gọi tắt là Công ty Đại Nam, trụ sở tại TP.HCM) vừa có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Báo Thanh Niên, phản ánh việc doanh nghiệp này bị loại khỏi gói thầu số 14 thuộc dự án xử lý nước thải tập trung Khu du lịch quốc gia Mũi Né (P.Mũi Né, Lâm Đồng).

Theo nội dung đơn, Công ty Đại Nam cho rằng quá trình đánh giá hồ sơ có nhiều dấu hiệu bất thường, cần được các cơ quan chức năng làm rõ.

Ngày 29.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Ngô Quang Hiếu, Giám đốc Công ty Đại Nam, cho biết công ty này có kinh nghiệm gần 15 năm trong lĩnh vực xây dựng, xử lý môi trường. Do đó, công ty đã tham gia liên danh XLNT (gồm 4 đơn vị) đấu thầu gói thầu số 14 của dự án xử lý nước thải tập trung Khu du lịch quốc gia Mũi Né, với tỷ lệ tham gia thực hiện 43% liên danh này.

Hồ sơ khiếu nại của Công ty Đại Nam ẢNH: H.LINH

Theo ông Hiếu, ngày 13.12, liên danh XLNT nhận được quyết định của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Phan Thiết (chủ đầu tư dự án xử lý nước thải tập trung Khu du lịch quốc gia Mũi Né) về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng (gói thầu số 14).

Theo đó, hồ sơ dự thầu của liên danh XLNT bị đánh giá không đạt yêu cầu về kỹ thuật, dựa vào báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia (là Công ty TNHH Tư vấn xây dựng tổng hợp Phương Việt, gọi tắt là Công ty Phương Việt).

Bỏ thầu thấp hơn cả tỉ đồng vẫn rớt, vì sao?

Theo quyết định phê duyệt của chủ đầu tư, giá gói thầu được xác định hơn 196,4 tỉ đồng. Trong quá trình dự thầu, liên danh XLNT chào giá hơn 184,3 tỉ đồng, trong khi một đơn vị liên danh khác trúng thầu, chào giá hơn 185,6 tỉ đồng. Như vậy, dù bỏ thầu thấp hơn khoảng 1,3 tỉ đồng so với liên danh trúng thầu, liên danh XLNT vẫn bị loại khỏi gói thầu.

Đáng chú ý, liên danh XLNT bị loại với lý do được tổ chuyên gia đánh giá là “chưa đáp ứng/chưa phù hợp”, không đạt yêu cầu kỹ thuật. Cụ thể, hồ sơ dự thầu của liên danh này đề xuất chia mũi thi công thành 5 mũi, thay vì 3 mũi theo yêu cầu.

Theo ông Ngô Quang Hiếu, một nguyên nhân khác khiến doanh nghiệp bị rớt thầu là phương án thi công bệ đỡ ống nước tại chỗ, trong khi hồ sơ mời thầu yêu cầu bệ đỡ phải được gia công ở nơi khác rồi vận chuyển đến lắp đặt.

Một địa điểm sẽ làm dự án nhà máy xử lý nước thải tại khu vực P.Hàm Tiến (cũ), nay là P.Mũi Né ẢNH: ĐƠN VỊ ĐẤU THẦU

"Dự án có 2 điểm thi công chính, một ở Mũi Né, một mũi khác ở Hàm Tiến, cách xa nhau vài cây số. Chúng tôi chia thành 5 mũi nhỏ để thi công, linh hoạt hơn, nhưng bị đánh giá là không phù hợp so với cách thi công 3 mũi. Còn thi công bệ đỡ ống nước tại chỗ không ảnh hưởng gì đến tiến độ, nhưng họ cho rằng chúng tôi làm như vậy sẽ chậm tiến độ, nên đánh rớt. Việc đánh giá này chỉ dựa trên cảm tính và rất vô lý", ông Hiếu bức xúc nói.

"Chuyên gia" đến từ đâu?

Theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT), việc chấm thầu do tổ chuyên gia gồm 4 thành viên thuộc Công ty Phương Việt thực hiện. Tuy nhiên, trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, chỉ có 3 thành viên ký tên. Mặt khác, các nhận xét trong báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia cho thấy chưa làm rõ đầy đủ cơ sở pháp lý và kỹ thuật đối với một số nội dung liên quan đến hồ sơ dự thầu của các bên.

Vị trí xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở khu vực Mũi Né, thuộc P.Mũi Né cũ ẢNH: ĐƠN VỊ ĐẤU THẦU

Đáng chú ý, ngày 17.11.2025, tổ chuyên gia thuộc Công ty Phương Việt đã có công văn số 140/CVĐT-PV về việc rà soát lại nội dung đánh giá và trình trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, trước đó, chính tổ chuyên gia này đã đăng tải một báo cáo đánh giá khác trên hệ thống. Sau đó, bản báo cáo này được rút lại và thay thế bằng một báo cáo đánh giá mới, song lý do của việc thay đổi không được làm rõ.

"Điều này đặt ra nghi vấn về việc đánh giá hồ sơ của liên danh chúng tôi chưa đảm bảo toàn diện và có khuất tất, dẫn đến việc liên danh XLNT của chúng tôi rớt thầu", ông Hiếu nói.

Hiện Khu du lịch quốc gia Mũi Né chưa có nhà máy xử lý nước thải tập trung ẢNH: QUẾ HÀ

"Chúng tôi chỉ mong muốn chủ đầu tư xem xét lại đánh giá kỹ thuật của tổ chuyên gia đối với liên danh XLNT mà công ty của chúng tôi tham gia, nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan, đúng pháp luật", ông Hiếu nói.

"Khiếu nại không chính danh"

Ngày 30.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Minh Trí, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Phan Thiết, cho rằng việc ông Ngô Quang Hiếu, đại diện Công ty Đại Nam, gửi đơn khiếu nại là “không chính danh”.

Theo ông Trí, toàn bộ quá trình đấu thầu được thực hiện công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, việc đánh giá hồ sơ kỹ thuật do tổ chuyên gia do chủ đầu tư thuê thực hiện. Vì vậy, nếu có khiếu nại, doanh nghiệp phải gửi đơn đúng quy trình trên hệ thống.

“Trong khi đó, công ty lại gửi đơn khiếu nại vào email cá nhân của tôi, như vậy là không đúng quy định”, ông Trí nói.

Cũng theo ông Trí, dự án sử dụng nguồn vốn Trung ương, thời hạn giải ngân chỉ còn 2 ngày. Nếu không kịp giải ngân, nguồn vốn này có nguy cơ bị thu hồi. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Phan Thiết vừa báo cáo lãnh đạo Sở Tài chính về vấn đề này, để tiếp tục báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng.