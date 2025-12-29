Năm 2025: Gần 100% gói thầu triển khai qua Hệ thống đấu thầu qua mạng quốc gia

2025 được xem là năm có nhiều biến động đối với công tác đấu thầu, hàng loạt thay đổi về thể chế, tổ chức bộ máy và phương thức quản lý được triển khai đồng thời, đặt ra yêu cầu cao về năng lực vận hành, quản trị Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống). Trong bối cảnh đó, Hệ thống vẫn duy trì hoạt động ổn định qua đó bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trên phạm vi cả nước.

ĐTQM góp phần tối ưu hóa việc sử dụng vốn đầu tư công thông qua cạnh tranh và minh bạch ẢNH: CHÍ CƯỜNG

Vận hành thông suốt giữa làn sóng cải cách

Theo Trung tâm Đấu thầu qua mạng quốc gia (Trung tâm), năm 2025 là năm có thay đổi lớn về chính sách trong lĩnh vực đấu thầu. Luật số 90/2025/QH15 ngày 25.6.2025, Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 và Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 4.8.2025 chính thức có hiệu lực, đồng thời việc sắp xếp lại bộ, ngành và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã làm thay đổi cơ cấu các chủ thể tham gia đấu thầu.

Trước áp lực này, Hệ thống đã kịp thời cập nhật danh mục, mã số đơn vị hành chính và triển khai các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Chỉ riêng trong năm 2025, đã có hơn 1.126 chủ đầu tư hoàn thành liên kết tài khoản tham gia Hệ thống để tiếp tục thực hiện hàng nghìn dự án, gói thầu dang dở, không làm gián đoạn kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công.

Thực tế cho thấy, việc duy trì vận hành thông suốt trong giai đoạn chuyển đổi tổ chức bộ máy được xem là yếu tố then chốt giúp Hệ thống vượt qua "bài test" lớn về cải cách hành chính và quản lý đầu tư công.

Đấu thầu điện tử trở thành phương thức chủ đạo

Các số liệu thống kê cho thấy, đấu thầu qua mạng đã phủ gần như toàn bộ các gói thầu đủ điều kiện áp dụng. Trong năm 2025, Hệ thống đã đăng tải 306.692 kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 106.800 thông báo mời thầu và 449.924 kết quả lựa chọn nhà thầu, 99.338 hợp đồng điện tử.

Đáng chú ý, 106.113 gói thầu đã được tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, chiếm tới 99,99% tổng số gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng. Tổng giá trị các gói thầu qua mạng đạt khoảng 1,2 triệu tỉ đồng, tăng mạnh so với năm 2024.

Cùng với quy mô ngày càng lớn, hiệu quả kinh tế của ĐTQM cũng được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ tiết kiệm bình quân trong năm 2025 đạt khoảng 7,29%, cao hơn so với mức 5,51% của năm trước, góp phần tối ưu hóa việc sử dụng vốn đầu tư công thông qua cạnh tranh và minh bạch.





Nâng cấp hệ thống, giảm thủ tục cho các bên tham gia

Không chỉ mở rộng về quy mô, năm 2025 còn ghi nhận những bước nâng cấp quan trọng của Hệ thống. Nhiều tính năng mới được bổ sung như: thanh toán điện tử thông qua kết nối, liên thông dữ liệu với hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc; mở rộng phạm vi áp dụng hợp đồng điện tử; mở rộng kết nối với các ngân hàng để người dùng có nhiều lựa chọn trong việc áp dụng bảo lãnh điện tử.

Bên cạnh việc duy trì ổn định kết nối với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký hộ kinh doanh, Hệ thống còn kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia để cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Giao diện và menu chức năng của Hệ thống (phân hệ đấu thầu điện tử) cũng được thiết kế lại theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, giúp giảm thao tác trung gian và thuận tiện hơn cho chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu.

Theo ghi nhận từ doanh nghiệp tham gia đấu thầu, việc tự động hóa một số khâu trong lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và triển khai hợp đồng điện tử đã giúp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, đồng thời hạn chế rủi ro phát sinh.

Nền tảng thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Với mức độ phủ sóng gần như tuyệt đối và giá trị triển khai lên tới hàng triệu tỉ đồng, ĐTQM đang từng bước khẳng định vai trò là công cụ trung tâm trong quản lý đầu tư công. Đây không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là nền tảng quan trọng thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch và kỷ luật tài chính.

Trong thời gian tới, Hệ thống được định hướng tiếp tục nâng cấp, mở rộng liên thông dữ liệu và ứng dụng các công nghệ mới, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đầu tư công trong giai đoạn phát triển mới.