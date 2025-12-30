Mũi Né quyết xử lý nghiêm xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công

Ngày 30.12, Chủ tịch UBND P.Mũi Né Lê Thanh Sơn cho biết, sau sáp nhập, Mũi Né trở thành phường trung tâm của Khu du lịch quốc gia, đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu tỉnh Lâm Đồng giao.

Theo ông Sơn, ngay sau khi sáp nhập thành P.Mũi Né mới (được sáp nhập từ P.Mũi Né, P.Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ), Đảng ủy và UBND phường đã bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng.

Trung tâm du lịch, dịch vụ sôi động của Lâm Đồng

Theo lãnh đạo UBND P.Mũi Né, sau sáp nhập, hoạt động kinh tế sôi động nhất của Mũi Né chính là lĩnh vực du lịch, thương mại - dịch vụ. Do vậy, phải tạo điều kiện tốt nhất để các hoạt động du lịch, dịch vụ - thương mại của phường đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

"Các cơ sở kinh doanh lưu trú, hàng quán và các dịch vụ du lịch hoạt động sôi động, đã có đóng góp rất lớn vào việc hoàn thành các chỉ tiêu của địa phương", ông Lê Thanh Sơn cho biết.

Các hoạt động du lịch, thương mại dịch vụ năm qua diễn ra sôi động ở Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Theo đó, năm 2025, lượng khách du lịch đến Mũi Né đạt gần 1,1 triệu lượt; trong đó có tới 51,4% là khách quốc tế. "Con số này phản ánh thực chất vai trò hạt nhân của Mũi Né trong các hoạt động kinh doanh, dịch vụ - du lịch và thể thao biển", ông Sơn chia sẻ.

Về kết quả thu ngân sách, P.Mũi Né thu đạt 220,73 tỉ đồng/127,2 tỉ đồng (đạt 173,4% kế hoạch tỉnh giao). Về nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, đến nay, lũy kế giải ngân được 2.037 tỉ đồng (đạt 94%), ước giải ngân đến ngày 31.1.2026 đạt 97% kế hoạch tỉnh giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười và đoàn công tác kiểm tra các dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ tại P.Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Trong lĩnh vực đầu tư, UBND P.Mũi Né đã đề xuất chủ trương đầu tư Khu đô thị thương mại - dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né (khu III, khu IV và khu V); đề xuất đấu giá Khu du lịch Đồi Cát Bay Mũi Né; đề xuất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu đô thị sân bay Phan Thiết; dự án Khu đô thị biển Hàm Tiến - Mũi Né, giá trị nguồn vốn đầu tư hàng chục nghìn tỉ đồng.

Cưỡng chế 4 vụ lấn chiếm đất công

Kể từ khi sáp nhập, UBND P.Mũi Né đã liên tục thực hiện các vụ cưỡng chế đất đai, lập lại kỷ cương trên lĩnh vực này vốn một thời bị buông lỏng quản lý. Theo đó, phường thành lập ban cưỡng chế do một Phó chủ tịch UBND phường làm trưởng ban; tiến hành cưỡng chế 4 vụ lấn chiếm đất công, thu hồi hơn 105.009,6 m2 đất cho nhà nước; đồng thời ban hành 32 quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai với số tiền xử phạt 428 triệu đồng.

Chủ tịch UBND P.Mũi Né cho biết, phường sẽ tiếp tục rà soát các vụ việc trên địa bàn và sẽ quyết tâm xử lý dứt điểm các vụ lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép.

Trong vòng 2 tháng qua, P.Mũi Né tổ chức liên tiếp 4 vụ cưỡng chế đất đai, thu hồi hàng trăm nghìn mét vuông đất công cho nhà nước ẢNH: Q.H.

Ở lĩnh vực an ninh trật tự, P.Mũi Né vẫn còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy; tín dụng đen, các vụ lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè, xả rác làm ảnh hưởng môi trường du lịch và mất mỹ quan đô thị vẫn còn diễn ra.

Để phát huy những kết quả, đồng thời khắc phục những yếu kém, Chủ tịch UBND P.Mũi Né Lê Thanh Sơn cho biết, trước mắt phải khắc phục những bất cập trong vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có chuyên môn, thạo việc.

Trung tâm phục vụ hành chính công của P.Mũi Né trong năm qua đã giải quyết 473 hồ sơ đăng ký kinh doanh của người dân, không có hồ sơ trễ hẹn ẢNH: QUẾ HÀ

"Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ thực hiện tốt hơn nữa cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong đó đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp", Chủ tịch UBND P.Mũi Né nhấn mạnh.

Từng là "điểm nóng" về quản lý đất đai, Mũi Né đang tự làm mới mình sau sáp nhập bằng kỷ cương và quyết tâm chính trị rõ ràng. Đó là phát triển du lịch phải đi cùng trật tự, pháp luật và lợi ích lâu dài của nhà nước, người dân, xứng đáng là điểm đến du lịch nổi tiếng của cả nước.