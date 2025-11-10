Cưỡng chế hơn 6 ha đất công bị lấn chiếm ở đồi cát bay Mũi Né

Theo đó, hai hộ dân bị cưỡng chế do lấn chiếm đất công tại khu vực đồi cát bay Mũi Né (P.Mũi Né, Lâm Đồng; trước đây thuộc tỉnh Bình Thuận) là bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bà Nguyễn Thị Thùy Trang (đều ở TP.Phan Thiết cũ). Hai hộ này bị xác định đã lấn chiếm hơn 62.610 m² đất chưa sử dụng thuộc quản lý của nhà nước.

Các lực lượng chức năng P.Mũi Né cưỡng chế, lấy lại 62.610 m² bị lấn chiếm trái phép ẢNH: QUẾ HÀ

Ông Trần Hải Anh, Phó chủ tịch UBND P.Mũi Né, Trưởng ban Tổ chức cưỡng chế, cho biết việc cưỡng chế được thực hiện theo các quyết định ban hành ngày 20.6 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (trước khi sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng).

Hai hộ dân nói trên bị xác định có hành vi lấn chiếm đất đai trái phép, vi phạm quy định tại điểm đ, khoản 1 và khoản 5, Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

UBND P.Mũi Né (khi còn thuộc Bình Thuận cũ) đã nhiều lần gửi thông báo quyết định cưỡng chế, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và khu phố 15, nơi xảy ra vi phạm.

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Thu Thảo không hợp tác, từ chối nhận quyết định; bà Nguyễn Thị Thùy Trang dù đã nhận thông báo và các quyết định, nhưng không tự nguyện khắc phục.

Căn nhà xây dựng kiên cố trong khu đất lấn chiếm trái phép nhiều năm qua ẢNH: QUẾ HÀ

Theo kế hoạch này, trong 3 ngày (từ 10 - 12.11) lực lượng chức năng tổ chức phá dỡ toàn bộ công trình, nhổ bỏ cây trồng trên phần đất vi phạm, buộc 2 người nói trên di dời tài sản ra khỏi khu đất và bàn giao lại diện tích trên cho UBND P.Mũi Né quản lý.

Ngoài ra, mỗi người còn phải nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 52 triệu đồng do hành vi vi phạm gây ra, theo quyết định của UBND tỉnh Bình Thuận.