Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cưỡng chế thu hồi hơn 3 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép ở Mũi Né

Quế Hà
Quế Hà
23/12/2025 14:07 GMT+7

Sáng nay 23.12, UBND P.Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Văn Hẳng, người đã lấn chiếm trái phép hơn 30.000 m² đất rừng sản xuất do nhà nước quản lý nhiều năm qua.

Vị trí khu đất bị cưỡng chế tại khu phố Thiện An, P.Mũi Né (xã Thiện Nghiệp, TP.Phan Thiết cũ). UBND P.Mũi Né đã tổ chức các lực lượng cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Văn Hẳng (ở P.Mũi Né) theo các quyết định cưỡng chế đã có hiệu lực pháp luật của UBND tỉnh Bình Thuận và UBND TP.Phan Thiết trước thời điểm sáp nhập ban hành.

Theo UBND P.Mũi Né, dù đã tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng ông Hẳng không chấp hành các quyết định hành chính liên quan đến hành vi chiếm đất rừng sản xuất.

Theo quyết định cưỡng chế, ông Nguyễn Văn Hẳng đã chiếm trái phép tổng cộng 30.548,8 m² đất rừng sản xuất, gồm: 20.348,8 m² thuộc thửa đất số 39, tờ bản đồ số 02 và 10.200 m² tại tiểu khu 242a, đều nằm trên địa bàn khu phố Thiện An, P.Mũi Né. Toàn bộ diện tích đất này do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú quản lý.

Cưỡng chế thu hồi hơn 3 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép ở Mũi Né - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng P.Mũi Né đọc quyết định cưỡng chế tại vị trí đất rừng bị ông Hẳng lấn chiếm

ẢNH: Q.H

Hành vi chiếm đất của ông Hẳng đã bị xử lý từ nhiều năm trước. Theo đó, từ năm 2019 đến 2021, các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc khắc phục hậu quả đã được ban hành, yêu cầu ông Hẳng khôi phục hiện trạng ban đầu của đất và trả lại đất đã chiếm.

Tuy nhiên, ông Hẳng chỉ thực hiện nghĩa vụ nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 1,4 triệu đồng, nhưng không trả lại diện tích đất đã lấn chiếm.

Cưỡng chế thu hồi hơn 3 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép ở Mũi Né - Ảnh 2.

Toàn bộ diện tích đất 30.548,8 m² đã được thu hồi bàn giao cho ban Quản lý rừng Hồng Phú quản lý theo nhiệm vụ, chức năng

ẢNH: Q.H.

Ngày 26.5.2025, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) ban hành Quyết định (số 957) cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Văn Hẳng.

Ngày 3.6.2025, UBND xã Thiện Nghiệp (cũ) đã tiến hành giao trực tiếp Quyết định cưỡng chế trên cho ông Nguyễn Văn Hẳng, nhưng ông Hẳng không nhận quyết định.

Ngày 13.8.2024, UBND TP.Phan Thiết (cũ) ban hành Quyết định (số 4064) về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Nguyễn Văn Hẳng.

Cưỡng chế thu hồi hơn 3 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép ở Mũi Né - Ảnh 3.

Cây điều và cây tràm trên đất lấn chiếm trái phép bị cưa bỏ trả lại hiện trạng đất ban đầu

ẢNH: Q.H.

Sáng nay, lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế, cưa bỏ các loại cây trồng (chủ yếu là cây điều và keo) trên đất lấn chiếm của nhà nước theo hồ sơ địa chính.

Toàn bộ hơn 3 ha đất rừng bị lấn chiếm trái phép đã được thu hồi và bàn giao lại cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú để tiếp tục quản lý, bảo vệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp, kể từ khi sáp nhập, chính quyền P.Mũi Né đã tiến hành cưỡng chế đối với các vụ lấn chiếm đất đai kéo dài nhiều năm tại địa phương này, thu hồi lại hàng chục nghìn mét vuông đất cho nhà nước.

Tin liên quan

Cưỡng chế hơn 6 ha đất công bị lấn chiếm ở đồi cát bay Mũi Né

Cưỡng chế hơn 6 ha đất công bị lấn chiếm ở đồi cát bay Mũi Né

Sáng 10.11, UBND P.Mũi Né (Lâm Đồng) đã tổ chức cưỡng chế 2 hộ dân lấn chiếm hơn 6 ha đất công tại khu vực đồi cát bay Mũi Né, yêu cầu tháo dỡ công trình trái phép và trả lại đất cho nhà nước quản lý.

Khám phá thêm chủ đề

Cưỡng chế lấn chiếm rừng Mũi Né Thu hồi lấn chiếm trái phép Lâm Đồng chiếm đất rừng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận