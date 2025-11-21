Mũi Né cưỡng chế thu hồi hơn 35.000 m² đất bị lấn chiếm nhiều năm qua

Sáng 21.11, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng tiến hành cưỡng chế, buộc bà Nguyễn Thị Bảy (trú khu phố 14, phường Mũi Né) khôi phục hiện trạng và trả lại 35.198,7 m² đất trồng cây lâu năm đã bị chiếm dụng nhiều năm qua. Đây là phần đất do Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Mũi Né quản lý, bị bà Bảy lấn chiếm từ giai đoạn phường Mũi Né còn trực thuộc UBND TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (cũ).

Theo hồ sơ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) đã xử phạt hành chính bà Bảy theo Quyết định số 3130/QĐ-XPVPHC ngày 16.12.2020, vì hành vi lấn chiếm đất đai trái phép.

Dù trời mưa nhưng các lực lượng của phường Mũi Né vẫn tiến hành cưỡng chế khu đất diện tích 35.198,7 m² bị bà Bảy lấn chiếm, để giao lại cho chủ đầu tư quản lý

ẢNH: Q.H

Bà Bảy bị yêu cầu nộp phạt 85 triệu đồng và nộp lại số thu lợi bất hợp pháp hơn 13 triệu đồng, đồng thời phải khôi phục lại hiện trạng đất. Tuy nhiên, dù UBND xã Thiện Nghiệp (cũ) và UBND phường Mũi Né nhiều lần giao quyết định và vận động chấp hành, nhưng bà Bảy đều không nhận, không nộp phạt và không khắc phục hậu quả.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) ban hành Quyết định cưỡng chế số 1201/QĐ-CCXP ngày 23.6.2025 đối với bà Bảy. Quyết định đã được giao trực tiếp ngày 27.6.2025 nhưng bà Bảy vẫn không hợp tác (theo biên bản 04/BB-KNQĐCC). Đến nay, toàn bộ yêu cầu khắc phục của chính quyền vẫn bị bỏ mặc, phớt lờ.

Đây là vụ cưỡng chế thứ 3, liên tiếp trong tháng 11.2025 mà UBND phường Mũi Né tổ chức, nhằm lập lại kỷ cương quản lý đất đai trên địa bàn

ẢNH: Q.H

Vì vậy, lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định pháp luật, với phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn, trật tự và hạn chế tối đa rủi ro cho người dân.

Vụ cưỡng chế được ông Trần Hải Anh, Phó chủ tịch UBND phường Mũi Né trực tiếp đọc quyết định và chỉ huy, đồng thời không gặp bất cứ phản ứng nào từ người bị cưỡng chế. Đến trưa nay (21.11), việc cưỡng chế cơ bản hoàn thành.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 3 liên tiếp trong tháng 11.2025, UBND P.Mũi Né tổ chức cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm đất kéo dài nhiều năm, phản ánh sự quyết tâm xử lý dứt điểm các tồn đọng sau sáp nhập, củng cố niềm tin người dân và lập lại kỷ cương quản lý đất đai trên địa bàn phường Mũi Né.