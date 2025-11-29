Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an tỉnh Lâm Đồng bổ nhiệm mới Trưởng Công an P.Mũi Né

Quế Hà
Quế Hà
29/11/2025 17:48 GMT+7

Sáng nay (29.11), Công an tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định điều động và bổ nhiệm mới chức vụ Trưởng Công an P.Mũi Né đối với thượng tá Ngô Xuân Thủy.

Ngày 29.11, tại P.Mũi Né, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Công an tỉnh đã công bố quyết định điều động thượng tá Ngô Xuân Thủy (Phó trưởng Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng) đến nhận nhiệm vụ và giữ chức Trưởng Công an P.Mũi Né.

Phát biểu và trao quyết định cho tân Trưởng Công an P.Mũi Né, đại tá Trần Văn Mười (Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng) chúc mừng thượng tá Ngô Xuân Thủy được Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Công an Lâm Đồng bổ nhiệm mới Trưởng Công an P.Mũi Né - Ảnh 1.

Đại tá Trần Văn Mười, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định và tặng hoa cho thượng tá Ngô Xuân Thủy, tân Trưởng Công an P.Mũi Né

ẢNH: D.T

Nhận nhiệm vụ mới, thượng tá Ngô Xuân Thủy hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đồng lòng cùng cán bộ chiến sĩ công an phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

P.Mũi Né được thành lập trên cơ sở hợp nhất P.Mũi Né (cũ), P.Hàm Tiến và xã Thiện Nghiệp của TP.Phan Thiết cũ. Đây là địa bàn nổi tiếng về du lịch biển, tập trung nhiều resort, nhà hàng và là nơi triển khai dự án sân bay Phan Thiết cùng nhiều dự án quan trọng khác.

