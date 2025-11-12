Cận cảnh Trung đoàn 920 đào tạo phi công ở sân bay Phan Thiết

Trung đoàn Không quân 920 (Trung đoàn 920), thuộc Trường Sĩ quan không quân, là đơn vị tiếp quản sân bay quân sự Phan Thiết (thuộc P.Mũi Né, Lâm Đồng) từ tháng 8.2024. Thời điểm đó, nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng của sân bay quân sự Phan Thiết chưa hoàn thiện.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi tiếp quản sân bay mới trong điều kiện khí hậu vùng ven biển Phan Thiết - Mũi Né khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 920 vẫn nỗ lực vượt qua thử thách, phát huy tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm chuyên môn, nhanh chóng làm chủ hạ tầng, thiết bị và quy trình vận hành tại sân bay mới.

Trong 50 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, mà trực tiếp là Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân và Trường Sĩ quan không quân, Trung đoàn 920 đã gặt hái được nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều bằng khen, huân chương, huy chương cao quý và những khen thưởng giá trị của Bộ Quốc phòng cho đơn vị đào tạo phi công giỏi của quân đội.

Dưới đây là những hình ảnh do PV Thanh Niên ghi lại tại Trung đoàn 920 khi đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo phi công tại sân bay quân sự Phan Thiết:

Thiếu tá Doãn Văn Cảnh, Chính trị viên Phó Phi đội 2, kiêm phi công giảng viên, hướng dẫn học viên chuẩn bị bước vào bài học kiểm tra thiết bị máy bay, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối ẢNH: QUẾ HÀ

Phi đội 2 trong giờ huấn luyện bài bay ẢNH: QUẾ HÀ

Bảo trì máy bay là nhiệm vụ quan trọng, không thể thiếu trong công tác đào tạo phi công ở sân bay quân sự Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

Cán bộ kỹ thuật của Trung đoàn 920 kiểm tra, bảo trì tỉ mỉ từng chi tiết trên máy bay

ẢNH: QUẾ HÀ

Phi công, giảng viên Nguyễn Hồng Thái cùng đồng đội kiểm tra tỉ mỉ từng bộ phận của máy bay trước khi vào giờ giảng dạy chính ẢNH: QUẾ HÀ

Máy bay mô phỏng 3D đang thực hiện các bài bay trong buồng bay ảo, tái hiện sinh động không gian huấn luyện trên bầu trời Mũi Né - Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

Phi công Trần Hồng Thái trong giờ thực hành trên máy bay mô phỏng 3D, một công đoạn rất quan trọng của quá trình đào tạo phi công ở Trung đoàn 920 ẢNH: QUẾ HÀ

Đại tá Trung đoàn trưởng Nguyễn Ngọc Đô giao nhiệm vụ bay cho cả trung đoàn ẢNH: QUẾ HÀ

Đại tá Nguyễn Ngọc Đô, vừa là người chỉ huy Trung đoàn 920, đồng thời là phi công giảng viên bay kỳ cựu của Quân chủng Phòng không - Không quân

ẢNH: QUẾ HÀ

Hai học viên trẻ chăm chú nghe các phi công, thầy giáo giảng bài trong phòng nhiệm vụ bay của Trung đoàn 920 ẢNH: QUẾ HÀ

Thượng úy Đỗ Quang Nhật, giảng viên bay, thuộc Phi đội 2, trong giờ huấn luyện ẢNH: QUẾ HÀ

Thiếu tá phi công, giảng viên Nguyễn Hồng Thái nở nụ cười tươi vui trước khi lên máy bay ẢNH: QUẾ HÀ

5 giờ sáng, Phi đội 1 đã xếp hàng ra nhận máy bay sau khi được trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ ẢNH: QUẾ HÀ

Trong khi các đồng đội bay trên bầu trời, thì phi công này vẫn chăm chỉ luyện tập những động tác cơ bản điều khiển máy bay ẢNH: QUẾ HÀ

Máy bay tập lái IAK-52 chuẩn bị vào đường băng để cất cánh ẢNH: QUẾ HÀ

Dòng máy bay IAK-52 từng cùng với Trung đoàn 920 đào tạo nhiều thế hệ phi công quân sự ẢNH: QUẾ HÀ

Sân bay quân sự Phan Thiết được đưa vào khai thác phục vụ huấn luyện bay từ tháng 8.2024. Dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, chiến sĩ, sĩ quan của Trung đoàn 920 đã khắc phục và thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo phi công ẢNH: QUẾ HÀ

Đại tá Nguyễn Ngọc Đô, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 920

ẢNH: QUẾ HÀ

Đại tá Nguyễn Ngọc Đô, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 920, cho biết tròn 50 năm rèn luyện và trưởng thành, trung đoàn mang trọng trách huấn luyện và bảo đảm an toàn bay, đào tạo đội ngũ phi công quân sự chất lượng cao cho Quân chủng Phòng không - Không quân.

Song song nhiệm vụ đào tạo, Trung đoàn 920 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, siết chặt công tác quản lý và rèn luyện kỷ luật. Tất cả nhằm bảo đảm lực lượng luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, giữ vững bản lĩnh thép của người lính làm chủ bầu trời Tổ quốc.