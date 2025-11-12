Cận cảnh Trung đoàn 920 đào tạo phi công ở sân bay Phan Thiết

Ngày 12.11, Trung đoàn 920 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đơn vị. Sau đó, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng chuẩn bị lễ khánh thành sân bay quân sự Phan Thiết.
Trung đoàn Không quân 920 (Trung đoàn 920), thuộc Trường Sĩ quan không quân, là đơn vị tiếp quản sân bay quân sự Phan Thiết (thuộc P.Mũi Né, Lâm Đồng) từ tháng 8.2024. Thời điểm đó, nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng của sân bay quân sự Phan Thiết chưa hoàn thiện.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn khi tiếp quản sân bay mới trong điều kiện khí hậu vùng ven biển Phan Thiết - Mũi Né khắc nghiệt, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 920 vẫn nỗ lực vượt qua thử thách, phát huy tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm chuyên môn, nhanh chóng làm chủ hạ tầng, thiết bị và quy trình vận hành tại sân bay mới.
Trong 50 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, mà trực tiếp là Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân và Trường Sĩ quan không quân, Trung đoàn 920 đã gặt hái được nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều bằng khen, huân chương, huy chương cao quý và những khen thưởng giá trị của Bộ Quốc phòng cho đơn vị đào tạo phi công giỏi của quân đội.
Dưới đây là những hình ảnh do PV Thanh Niên ghi lại tại Trung đoàn 920 khi đơn vị thực hiện nhiệm vụ đào tạo phi công tại sân bay quân sự Phan Thiết:
Đại tá Nguyễn Ngọc Đô, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 920, cho biết tròn 50 năm rèn luyện và trưởng thành, trung đoàn mang trọng trách huấn luyện và bảo đảm an toàn bay, đào tạo đội ngũ phi công quân sự chất lượng cao cho Quân chủng Phòng không - Không quân.
Song song nhiệm vụ đào tạo, Trung đoàn 920 duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, siết chặt công tác quản lý và rèn luyện kỷ luật. Tất cả nhằm bảo đảm lực lượng luôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, giữ vững bản lĩnh thép của người lính làm chủ bầu trời Tổ quốc.
Bình luận (0)