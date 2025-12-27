Thu nhập bình quân của người dân Phan Thiết sau sáp nhập như thế nào?

Tốc độ tăng trưởng của P.Phan Thiết ước đạt 8,77%

Ngày 26.12, Chủ tịch UBND P.Phan Thiết Trần Nguyên Lộc cho biết, ngay sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng giao các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách, UBND P.Phan Thiết (được sáp nhập từ 6 phường của TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ) đã khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao.

Tính đến thời điểm 25.12.2025, tốc độ tăng trưởng của P.Phan Thiết ước đạt 8,77% (của tỉnh Lâm Đồng chỉ 6,4%). Tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%.

Trong đó, ấn tượng nhất là chỉ tiêu thu ngân sách, ước đạt 581.608/197.112 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 295,06% (đạt gần gấp 3 lần chỉ tiêu giao). So với kế hoạch HĐND tỉnh Lâm Đồng giao khi mới sáp nhập, P.Phan Thiết là địa phương được giao chỉ tiêu thu ngân sách cao nhất trong số 124 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng.

Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn P.Phan Thiết ước đạt 73 triệu đồng/ người, tức gần 3.000 USD/người dân.

Trụ sở UBND P.Phan Thiết được trưng dụng lại từ trụ sở UBND TP.Phan Thiết cũ ẢNH: QUẾ HÀ

Theo Chủ tịch UBND P.Phan Thiết, đây là con số ấn tượng nhất kể từ khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp (từ ngày 1.7.2025) của địa phương. "Kết quả trên đánh giá sự chỉ đạo, điều hành thống nhất và xuyên suốt của Đảng ủy, UBND phường và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong thời gian qua", ông Lộc cho biết.

Không còn tình trạng tàu cá vi phạm IUU

Phan Thiết là phường trung tâm của TP.Phan Thiết cũ, có bờ biển kéo dài từ P.Phú Thủy đến P.Tiến Thành. Một kết quả đáng chú ý của P.Phan Thiết chính là các kết quả đạt được trên lĩnh vực khai thác, đánh bắt thủy sản.

Năm qua, năng lực khai thác thủy sản của P.Phan Thiết tăng trưởng cả về quy mô lẫn chất lượng, với sản lượng đạt hơn 19.300 tấn. Toàn phường hiện có 421 tàu cá (dài từ 6 m trở lên) được đăng ký, cập nhật trên hệ thống VNFishbase; 100% tàu cá dài từ 15 m trở lên đang hoạt động đều lắp thiết bị giám sát hành trình.

Tàu thuyền neo đậu trên cửa sông Cà Ty, thuộc P.Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: Q.H

Trong công tác chống khai thác IUU, UBND P.Phan Thiết phối hợp chặt chẽ với Bộ đội biên phòng xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá mất kết nối VMS.

Bên cạnh công tác tuyên truyền về chống khai thác không khai báo IUU, UBND phường kết hợp với Đồn biên phòng Thanh Hải và lực lượng kiểm ngư xử phạt 42 trường hợp vi phạm mất kết nối. Đến cuối năm, không còn tàu cá vi phạm các quy định về khai thác IUU.

Vẫn còn những yếu kém về quản lý đô thị

Theo lãnh đạo UBND P.Phan Thiết, mặc dù đạt được một số thành quả khá tốt trên lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, qua 5 tháng sáp nhập với mô hình chính quyền 2 cấp, P.Phan Thiết vẫn bộ những yếu kém trong một số mặt về quản lý đô thị. Theo đó, công tác an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, dù đã có rất nhiều nỗ lực.

Trong năm qua, vẫn còn 45 vụ án được điều tra làm rõ, trong đó có 5 vụ trọng án. Phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ 21 vụ ma túy, với 34 nghi can mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy; lập hồ sơ và cập nhật hệ thống 134 người sử dụng trái phép chất ma túy; lập 25 hồ sơ quản lý sau cai nghiện.

Theo UBND P.Phan Thiết, những khó khăn, thách thức khác của địa phương chính là từ công tác quản lý đô thị, đất đai, xây dựng có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, tình trạng xây dựng nhà trái phép vẫn còn xảy ra.

Tháp nước Phan Thiết, biểu trưng của P.Phan Thiết ẢNH: QUẾ HÀ

So với cùng kỳ năm 2024, số lượng giải quyết đơn thư, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị tăng. Việc lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán vẫn còn phức tạp, chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm. Công tác quản lý về vệ sinh môi trường trên đường phố chưa căn bản, còn tình trạng xả rác bừa bãi trên một số tuyến đường chính, gây mất mỹ quan đô thị.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, cả về kinh tế, xã hội; y tế - giáo dục và an ninh trật tự. Tổ chức kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, lĩnh vực trọng điểm, nhất là kiểm tra các mặt hàng nhạy cảm, tập trung vào các lĩnh vực còn tiềm năng như hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và thương mại điện tử. Tăng cường kiểm soát dữ liệu hóa đơn điện tử, xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng không xuất hóa đơn, sử dụng hóa đơn không hợp pháp với mục đích trốn thuế", ông Lộc nhấn mạnh.