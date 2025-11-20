Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Mô tô nước từ Phan Thiết ra cứu hộ vùng ngập lụt Phú Yên cũ

Quế Hà
Quế Hà
20/11/2025 14:21 GMT+7

Tinh thần cứu hộ, tương thân tương ái của nhóm từ Phan Thiết lan tỏa mạnh mẽ, tiếp sức cho lực lượng địa phương đưa người dân vùng ngập sâu Đắk Lắk (Phú Yên cũ) đến nơi an toàn giữa mưa lũ dồn dập đêm qua.

Tính đến sáng nay 20.11, đội tình nguyện cứu hộ ở P.Phan Thiết, Lâm Đồng (TP.Phan Thiết, Bình Thuận cũ) do anh Nguyễn Văn Hà dẫn đầu, đã cùng với lực lượng quân đội và công an địa phương đưa được hơn 20 người dân ra khỏi vùng ngập lụt Phú Yên cũ, đến nơi an toàn.

Như Thanh Niên đã đưa tin, những cơn mưa liên tục mấy ngày qua, cộng với việc xả lũ của các hồ thủy điện, khiến cho xã Hòa Xuân, Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ) thành một “vùng trũng” mênh mông nước, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu.

Trong thời khắc nước dâng cuồn cuộn, nhưng việc cứu hộ chưa kịp thời, anh Nguyễn Văn Hà, Đội trưởng đội tình nguyện "Cứu thương 0 đồng" đã dẫn đầu một đội hình đặc biệt từ Phan Thiết, lập tức lên đường xuyên đêm 19.11, trực chỉ Phú Yên đang bị ngập lụt để cứu dân bị cô lập giữa vùng lũ.

Mô tô nước từ Phan Thiết ra cứu hộ vùng ngập lụt Phú Yên cũ- Ảnh 1.

Đội mô tô nước của anh Nguyễn Văn Hà ở TP.Phan Thiết cũ đã đến vùng lũ Hòa Xuân (Phú Yên cũ) đêm 19.11 để hỗ trợ địa phương đưa người dân vùng lũ đến nơi an toàn

ẢNH: D.T

Ngay trong rạng sáng nay 20.11, khi đến nơi, đội hình của anh Hà gồm 7 người, một ô tô cứu thương, 2 mô tô nước, 2 ô tô bán tải đã cùng với các lực lượng của địa phương và bộ đội đưa hơn 20 người dân ra khỏi vùng ngập sâu, đưa bà con đến nơi an toàn.

Hồ Sông Cái lớn nhất Khánh Hòa tăng xả lũ vượt 2.000 m³/giây, chính quyền khẩn trương sơ tán dân

Theo anh Hà, tất cả đều là phương tiện vốn dùng cho vùng du lịch biển, nhưng nhóm thiện nguyện của anh, với nhiều kinh nghiệm cứu hộ, cứu nạn đã bàn bạc và quyết định "chỉ trong 15 phút" với phương tiện sẵn có tiến thẳng ra Phú Yên cũ với quyết tâm cứu hộ người dân đang kêu cứu do bị cô lập vì mưa lũ.

Mô tô nước từ Phan Thiết ra cứu hộ vùng ngập lụt Phú Yên cũ- Ảnh 2.

Đến sáng nay, đội cứu hộ tình nguyện Phan Thiết đã đưa được 20 người từ vùng ngập lụt Phú Yên cũ đến nơi an toàn

ẢNH: D.T

Trả lời PV Thanh Niên, anh Nguyễn Văn Hà, trưởng nhóm thiện nguyện cho biết, khi đoàn xe vượt qua hầm Đèo Cả, đến xã Hòa Xuân, cả nhóm phải dừng lại vì đường ngập trắng xóa.

Hai mô tô nước được hạ xuống ngay giữa đêm để phối hợp địa phương tiếp cận khu vực nguy hiểm. Trong lúc vận hành giữa dòng xiết, một chiếc bị lật hư động cơ, chiếc còn lại bị rác cuốn vào máy. Anh em căng mình sửa chữa suốt đêm, đến sáng 20.11 mới khắc phục xong, kịp trở lại công việc cứu hộ.

Mô tô nước từ Phan Thiết ra cứu hộ vùng ngập lụt Phú Yên cũ- Ảnh 3.

Mô tô nước bị chết máy phải đẩy nhưng sau đó đội tình nguyện sửa chữa và tiếp tục công việc tình nguyện của mình

ẢNH: D.T

“Trời mưa không ngừng, nhiều nhà đã ngập đến mái. Mô tô nước làm việc liên tục, điện thoại réo liên hồi. Anh em đang làm hết sức”, anh Hà nói nhanh rồi bị ngắt quãng.

Đến trưa nay 20.11, dù đang mưa lớn và nước vẫn dâng nhanh, nhưng đội tình nguyện viên từ Phan Thiết vẫn phối hợp chặt chẽ lực lượng chức năng, chính quyền địa phương di dời người già, trẻ em, phụ nữ khỏi các khu vực bị cô lập.

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng khắc nghiệt, những nghĩa cử như thế xứng đáng được lan tỏa và biểu dương, để tình người ở khắp mọi nơi luôn hướng người dân vùng mưa lũ.

Anh Nguyễn Văn Hà cho biết, đội tình nguyện Phan Thiết sẽ tiếp tục ở lại đây giúp dân đến khi mưa lũ rút đi thì công tác cứu hộ tình nguyện mới dừng lại.

Trước diễn biến thiên tai phức tạp và tình trạng ngập lụt cục bộ, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp khẩn vào sáng 20.11 để ứng phó, hỗ trợ người dân vùng bị cô lập, đặc biệt tại các địa phương phía đông (thuộc Phú Yên cũ).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Đắk Lắk, Quân khu 5 và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng huy động hàng chục ngàn cán bộ, chiến sĩ; đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại; 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện, 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác… để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm ngập lụt nặng nề, chia cắt giao thông.

