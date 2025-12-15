Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Quế Hà
Quế Hà
15/12/2025 13:04 GMT+7

Ngày 15.12, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Cảng hàng không Phan Thiết (tên cũ là sân bay Phan Thiết, ở P.Mũi Né) - hạng mục hàng không dân dụng, được triển khai theo hình thức đấu thầu công khai.

Về mục tiêu tổng thể, dự án hạng mục hàng không dân dụng tại sân bay Phan Thiết nhằm hoàn thiện mạng lưới cảng hàng không theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết - Ảnh 1.

Hoạt động bay quân sự tại sân bay Phan Thiết đã được đưa vào khai thác từ tháng 8.2024

ẢNH: QUẾ HÀ

Mục tiêu cụ thể của dự án là phục vụ khai thác máy bay hàng không dân dụng cấp 4E, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm (năm 2030). Sân bay Phan Thiết sẽ khai thác các đường bay nội địa và các chuyến bay quốc tế không thường lệ khi có nhu cầu, đồng thời sẵn sàng phục vụ bay cứu trợ nhân đạo, an sinh xã hội.

Dự án sử dụng 74,6 ha đất, trong đó riêng khu nhà ga hành khách có diện tích khoảng 16.000 – 18.000 m².

Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.797,9 tỉ đồng, bao gồm chi phí xây dựng và mua sắm thiết bị, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định pháp luật hiện hành.

Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết - Ảnh 2.

Đồ họa dự án Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết với nhà ga lớn, đáp ứng phục vụ 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030

ẢNH: Q.H

Đáng chú ý, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Lâm Đồng đi kèm điều khoản ràng buộc chặt chẽ. Theo đó, sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động, nếu nhà đầu tư không hoàn thành dự án và không thuộc diện được gia hạn theo quy định, dự án sẽ bị chấm dứt hoạt động. Quy định này được xem là “khóa đuôi” pháp lý, nhằm ngăn chặn tình trạng chậm tiến độ kéo dài, dự án bị treo như đã từng xảy ra trước đây.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở, ngành và địa phương liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ, đúng quy hoạch và đúng cam kết.

Trước đó, tháng 7.2025, Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời ( Công ty thành viên của tập đoàn Sun Group), đề xuất được đầu tư dự án này nhưng kiến nghị chuyển từ hình thức BOT sang đầu tư kinh doanh trực tiếp.

Việc UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không (dân dụng) Phan Thiết được xem là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để dự án đủ điều kiện đưa ra đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư công khai theo quy định của luật Đầu tư. Trước đó, dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục dân dụng) triển khai theo hình thức BOT nhưng rơi vào tình trạng kéo dài nhiều năm do không thu hút được nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, sân bay Phan Thiết là sân bay lưỡng dụng, phục vụ đồng thời nhiệm vụ quốc phòng và dân dụng. Đến nay, sân bay đã được đưa vào khai thác cho các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, phần sân bay dân dụng vẫn chậm triển khai, kéo dài hơn 10 năm và chưa được đầu tư xây dựng.

