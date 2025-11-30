Lâm Đồng chốt chủ trương đầu tư hạng mục dân dụng sân bay Phan Thiết

Ngày 30.11, Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổng hợp ý kiến của các sở, ngành liên quan để quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết.

Theo Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng, UBND tỉnh đã nhận được báo cáo thẩm định của Sở Tài chính về việc đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng (tại P.Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng; thuộc TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, dự án này đủ điều kiện trình UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, với phương thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, phù hợp với quy định của luật Đầu tư năm 2020.

Huấn luyện bay quân sự ở sân bay Phan Thiết, tháng 10.2025 ẢNH: QUẾ HÀ

Do đó, Văn phòng UBND tỉnh tiến hành thủ tục lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh. Hiện các cơ quan và thành viên UBND tỉnh đã có ý kiến về hồ sơ thẩm định dự án theo tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư do Sở Xây dựng đề xuất. Sau thủ tục này, UBND tỉnh sẽ trình Đảng ủy UBND tỉnh, rồi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Trước đó, cuối tháng 10.2025, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đã có văn bản gửi 4 bộ, ngành để xin ý kiến thẩm định hồ sơ dự án Cảng hàng không Phan Thiết - hạng mục hàng không dân dụng.

Ngày 23.9.2025, Văn phòng Chính phủ có công văn số 9014 với nội dung: HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng, quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay Phan Thiết - hạng mục dân dụng.

Hồi giữa tháng 7.2025, một công ty thành viên của Tập đoàn Sun Group gửi văn bản đến UBND tỉnh Lâm Đồng về việc đề xuất được đầu tư hạng mục dân dụng của dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Một góc sân bay Phan Thiết, hạng mục do Quân chủng Phòng không - Không quân đầu tư ẢNH: QUẾ HÀ

Hiện HĐND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nghị quyết hủy bỏ chủ trương đầu tư theo hình thức BOT đối với Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết. Nghị quyết cũng cho phép UBND tỉnh triển khai dự án theo hình thức đầu tư trực tiếp và tổ chức đấu giá diện tích đất phục vụ dự án.

Sân bay Phan Thiết được khởi công vào tháng 1.2015. Theo quy hoạch được duyệt, dự án Cảng hàng không Phan Thiết là sân bay lưỡng dụng, phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng và dân dụng.

Hiện nay, hạng mục quân sự do Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) đầu tư như đường bằng, đường lăn, đài chỉ huy bay đã hoàn thiện và đưa vào khai thác. Tuy nhiên, hạng mục hàng không dân dụng vẫn đang tiến hành các thủ tục về chủ trương đầu tư dự án.

Khi hoàn thành, sân bay dân dụng Phan Thiết (cấp 4E) sẽ có công suất phục vụ 2 triệu hành khách/năm đến năm 2030. Tổng mức đầu tư hạng mục dân dụng dự kiến gần 3.800 tỉ đồng.