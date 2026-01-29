Toyota Hilux 2026 lột xác thiết kế, chốt giá từ 632 triệu đồng

Toyota Hilux 2026 vừa chính thức gia nhập thị trường Việt Nam với nhiều thay đổi từ thiết kế, trang bị đến khả năng vận hành. Việc nhanh chóng đưa Hilux 2026 về Việt Nam chỉ sau thời gian ngắn giới thiệu tại Thái Lan cho thấy Toyota quyết tâm giành thị phần phân khúc xe bán tải cỡ trung trong thời gian tới.

Toyota Hilux 2026 gia nhập thị trường Việt với giá từ 632 triệu đồng ẢNH: Q.T

Đưa Toyota Hilux 2026 về Việt Nam là điều cần thiết để giành thị phần

Trước đó, mẫu Hilux thế hệ cũ đã tồn tại hơn 10 năm tại thị trường trong nước, dần bộc lộ yếu điểm về nhiều góc độ so với các mẫu xe đối thủ. Nhìn vào các con số thực tế trong năm 2025, chỉ 3.501 chiếc Hilux được bán ra thị trường, thấp hơn đáng kể so với Mitsubishi Triton (4.303 xe) và bị Ford Ranger bỏ xa với lượng xe bán ra đạt 18.692 xe.

Cả hai mẫu xe đối thủ này đều đã ra mắt dòng sản phẩm mới, nâng cấp về ngoại hình, trang bị, vận hành... để hợp thị hiếu người dùng. Do đó, việc sớm đưa Hilux 2026 về thị trường Việt Nam là điều cần thiết giúp Toyota giữ chân khách hàng và mở rộng thị phần.

Hilux thế hệ mới gây chú ý với thiết kế thay đổi toàn diện ẢNH: Q.T

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Hilux 2026 phân phối với ba phiên bản gồm Standard 4x2 MT, Pro 4x2 và Trailhunter 4x4 AT; giá lần lượt 632 triệu, 706 triệu và 903 triệu đồng. So với các đối thủ khác, Hilux 2026 có giá khởi điểm thấp nhất, góp phần tăng tính cạnh tranh.

Thiết kế ngoại thất và nội thất thay đổi toàn diện

Về tổng thể, Toyota Hilux 2026 áp dụng ngôn ngữ thiết kế Cyber Sumo, mang đến diện mạo góc cạnh hơn. Xe trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, kết hợp cùng cụm đèn pha LED mỏng, hiện đại. Các chi tiết cản trước và hốc đèn sương mù được tạo hình cơ bắp, giúp xe thoát khỏi kiểu dáng bo tròn đơn điệu của thế hệ cũ.

Khoang nội thất của Hilux thế hệ mới lấy cảm hứng từ dòng Land Cruiser Prado LC250. Không gian cabin tập trung vào sự tiện dụng với các nâng cấp về mặt thị giác và tính năng. Phiên bản cao cấp nhất Trailhunter trang bị màn hình giải trí 12,3 inch tích hợp kết nối điện thoại thông minh, đồng hồ kỹ thuật số 12 inch, hệ thống âm thanh 8 loa và ghế bọc da

Chỉ phiên bản cao cấp nhất Trailhunter trang bị ghế bọc da, hai bản còn lại dùng ghế bọc nỉ ẢNH: Q.T

Trong khi đó, hai phiên bản thấp hơn chỉ sử dụng màn hình trung tâm 9 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, điều hòa chỉnh tay và ghế bọc nỉ. Ngoài ra, hai bản Standard 4x2 MT và Pro 4x2 AT cũng bị cắt bỏ cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Bỏ động cơ dầu 2.4 lít, chỉ sử dụng máy 2.8 lít

Trước đây, Toyota Hilux có thêm lựa chọn động cơ dầu, dung tích 2.4 lít nhưng ở mẫu xe thế hệ mới, cấu hình động cơ này đã bị cắt bỏ, thay vào đó sử dụng động cơ dầu 2.8 lít cho tất cả các phiên bản. Tại Việt Nam, Hilux 2026 là mẫu xe bán tải cỡ trung có động cơ dung tích lớn nhất hiện nay.

Về khả năng vận hành, động cơ này cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên tới 500 Nm đối với hai phiên bản Trailhunter 4x4 AT và Pro 4x2 AT đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Riêng bản tiêu chuẩn được tinh chỉnh lực kéo giảm xuống chỉ còn 420 Nm, sử dụng hộp số sàn 6 cấp. Chỉ có bản Trailhunter 4x4 AT trang bị hệ dẫn động bốn bánh bán thời gian; hai bản còn lại dùng hệ dẫn động cầu sau.

Ngoài ra, Toyota Hilux 2026 còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao Toyota Safety Sense (TSS) với nhiều tính năng như: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn và ga tự động thích ứng... Tuy nhiên chỉ có trên phiên bản Trailhunter 4x4 AT. Hai phiên bản còn lại chỉ trang bị một số hệ thống an toàn cơ bản.

Việc đưa ra mức giá bán hấp dẫn cùng các nâng cấp đáng chú ý giúp Toyota Hilux 2026 tăng khả năng cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc. Dù khó giành "ngôi vương" của Ford Ranger nhưng với những cải tiến kể trên đủ sức giúp mẫu xe này cải thiện doanh số trong thời gian tới.