Đáp trả Toyota Hilux, Ford Ranger có bản nâng cấp bỏ động cơ tăng áp kép

Hoàng Cường
Hoàng Cường
27/11/2025 21:10 GMT+7

Mẫu bán tải hút khách Ford Ranger vừa được hãng xe Mỹ cập nhật bản nâng cấp với một số thay đổi về diện mạo, bổ sung trang bị tính năng đồng thời bỏ phiên bản động cơ diesel tăng áp Bi-turbo 2.0L… sẵn sàng đáp trả thách thức từ Toyota Hilux, Nissan Navara.

Sau một thời gian khá yên ắng, phân khúc xe bán tải lại đang "nóng" lên khi một số mẫu mã được các nhà sản xuất làm mới, thay đổi nhằm tăng tính cạnh tranh cũng như sức hút với khách hàng. Ngay trong tuần đầu tiên của tháng 11.2025 Toyota bất ngờ "vén màn" mẫu Hilux mới tại Thái Lan với ngoại hình gần như "lột xác" so với mẫu cũ, đồng thời bổ sung phiên chạy điện. Không lâu sau đó, Nissan Navara mới dựa trên nền tảng Mitsubishi Triton cũng được Nissan trình làng. Sự xuất hiện của bộ đôi xe Nhật được dự báo sẽ tạo áp lực cạnh tranh lớn, đe dọa vị thế của "vua bán tải" Ford Ranger. Tuy nhiên, khi Toyota Hilux, Nissan Navara còn chưa kịp "nóng máy" đã ngay lập tức nhận được lời đáp trả đến từ bản nâng cấp Ford Ranger 2026.

Đáp trả Toyota Hilux, Ford Ranger có bản nâng cấp bỏ động cơ tăng áp kép - Ảnh 1.

Ford vừa trình làng bản nâng cấp Ford Ranger 2026 với một số thay đổi về diện mạo, bổ sung trang bị tính năng đồng thời cắt bớt lựa chọn về động cơ

Ảnh: Ford

Mới đây, tại thị trường Úc, Ford vừa trình làng bản nâng cấp Ford Ranger 2026 với một số thay đổi về diện mạo, bổ sung trang bị tính năng đồng thời cắt bớt lựa chọn về động cơ.

Cụ thể, đúng như dự báo trước đó, ở bản nâng cấp lần của Ford Ranger, hãng xe Mỹ đã loại bỏ động cơ diesel Bi-turbo 2.0L, khiến mẫu xe bán tải này chỉ còn lại hai lựa chọn về động cơ. Đầu tiên là bản nâng cấp của động cơ tăng áp turbo-diesel 2.0L được sử dụng xích cam thay vì đai cam như trước đây, cùng với hệ thống phun nhiên liệu được nâng cấp. Động cơ này sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm. Ford không cho biết lý do ngừng sản xuất phiên bản Bi-turbo 2.0, mặc dù điều này có thể xuất phát từ những quy định khí thải ngày càng khắt khe. Ngoài ra, đai cam ướt cũng được cho là nguyên nhân gây ra hỏng hóc sớm và nhiễm bẩn dầu.

Đáp trả Toyota Hilux, Ford Ranger có bản nâng cấp bỏ động cơ tăng áp kép - Ảnh 2.

Động cơ tăng áp turbo-diesel 2.0L được sử dụng xích cam thay vì đai cam như trước đây

Ảnh: Ford

Lựa chọn thứ hai là động cơ turbo-diesel Powerstroke V6 dung tích 3.0 lít. Động cơ này sản sinh công suất 250 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Đây là tùy chọn dành cho những ai muốn sở hữu một chiếc Ford Ranger mạnh mẽ hơn. Giống như phiên bản 2.0L, động cơ V6 dung tích 3.0 lít được kết hợp hộp số tự động 10 cấp với hai lựa chọn hệ dẫn động cầu sau (RWD) và dẫn động 4 bánh (AWD).

Về thiết kế, Ford Ranger 2026 về cơ bản vẫn giữ lại diện mạo như bản hiện hành và chỉ sửa đổi một số chi tiết. Một số phiên bản được trang bị các chi tiết mạ crôm bóng, mang đến diện mạo mới mẻ hơn. Điều này thể hiện rõ ở phiên bản Wolftrak, với các chi tiết mạ crôm bóng được thay thế bằng màu đen mờ trên lưới tản nhiệt, mâm xe hợp kim 17 inch. Xe cũng có thanh thể thao ở phía sau.

Ngoài ra, Ford Ranger 2026 còn có nhiều tính năng tiêu chuẩn. Đầu tiên là hệ thống màn hình cảm ứng 12 inch dạng máy tính bảng có sẵn trên phiên bản XLS, cùng với hệ thống điều hòa hai vùng. Phiên bản này tại thị trường Úc cũng được trang bị bậc bước chân lên xuống xe, mâm xe hợp kim 17 inch, lốp địa hình và thảm trải sàn. Trong khi đó, phiên bản XLT được trang bị hệ thống treo chịu lực cao, sẵn sàng cho những cung đường khó khăn.

Đáp trả Toyota Hilux, Ford Ranger có bản nâng cấp bỏ động cơ tăng áp kép - Ảnh 3.

Ford Ranger chỉ còn lại hai lựa chọn về động cơ

Ảnh: Ford

Phiên bản Wildtrak được trang bị mâm xe hợp kim 18 inch thiết kế mới, đèn pha Matrix LED và hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 10 loa tiêu chuẩn.

Với việc Ford Ranger 2026 được nâng cấp động cơ, bổ sung thêm nhiều tiện nghi tiêu chuẩn trên các phiên bản… sẽ góp phần giúp mẫu bán tải này tăng sức hút với khách hàng. Hiện tại, Ford Ranger 2026 chỉ mới có mặt tại thị trường Úc, trong khi phía Ford Việt Nam vẫn chưa có thông tin về việc làm mới mẫu xe này. Tuy nhiên, nhiều khả năng những thay đổi, bổ sung trên Ford Ranger tại Úc cũng sẽ được áp dụng với dòng xe này tại Việt Nam. Sau 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số Ford Ranger tại Việt Nam đạt 14.453 xe, tiếp tục giữ vững ngôi vị xe bán tải hút khách nhất thị trường.

Ford Ranger 2026 Ford Ranger mới Ford Ranger bản nâng cấp Ford Ranger 2026 xe bán tải
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
