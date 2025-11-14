Xe bán tải: Toyota Hilux giảm giá lập tức hút khách, Ford Ranger bán chạy nhất

Nỗ lực của các nhà sản xuất phân phối trong việc chạy đua triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá giúp phân khúc xe bán tải tiếp tục tạo được sức hút. Trong đó, Toyota Hilux có tỷ lệ tăng trưởng cao doanh số cao nhất nhưng vẫn chưa thể "làm khó" Ford Ranger vốn vẫn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng tại Việt Nam khi mua xe bán tải.

Toyota Hilux tăng trưởng mạnh hơn Ford Ranger trong nửa đầu năm 2025

Rầm rộ ưu đãi, giảm giá… xe bán tải hút khách

Sau khi có dấu hiệu chững lại về mặt doanh số bán từ tháng 8.2025, những tháng gần đây nhiều mẫu xe bán tải được các nhà sản xuất, phân phối mạnh tay triển khai những chương trình ưu đãi, giảm giá nhằm tạo sức hút. Đáng chú ý, những mẫu mã vốn đã hút khách như Ford Ranger cho đến những cái tên hiếm khi được áp dụng ưu đãi như Toyota Hilux… đều "lao" vào cuộc đua giảm giá để tăng tính cạnh tranh, tạo sức hấp dẫn với khách hàng trong bối cảnh thời gian bán hàng của năm 2025 đang dần ngắn lại. Động thái này ngay lập tức cho thấy tín hiệu tích cực về mặt doanh số bán hàng.

Động thái giảm giá xe bán tải của các nhà phân phối ngay lập tức cho thấy tín hiệu tích cực về mặt doanh số bán hàng Ảnh: B.H

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10.2025 doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 2.922 xe, tăng 391 xe tương đương 13,4% so với tháng 9.2025. Đây là tháng bán hàng ghi nhận doanh số cao nhất của phân khúc này kể từ đầu năm 2025 đến nay, đồng thời là tháng thứ hai liên tiếp tăng trưởng dương về mặt doanh số. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số bán xe bán tải trong tháng 10.2025 cũng tăng 243 xe, tương đương 8,3%.

Theo các đơn vị phân phối dòng xe này, ngoài những chương trình ưu đãi, giảm giá; việc nhu cầu mua sắm xe bán tải của người Việt gia tăng cũng là động lực thúc đẩy doanh số dòng xe này tăng trưởng. So với các mẫu mã khác trên thị trường ô tô Việt Nam, bán tải được xem là dòng xe đặc thù, đa năng có thể sử dụng để đi lại hàng ngày, chở hàng cũng như phục vụ công việc…

Doanh số xe bán tải Tháng 1.2025 1584 Tháng 2.2025 1530 Tháng 3.2025 2341 Tháng 4.2025 1965 Tháng 5.2025 1787 Tháng 6.2025 2031 Tháng 7.2025 2302 Tháng 8.2025 2120 Tháng 9.2025 2531 Tháng 10.2025 2922

Doanh số Toyota Hilux tăng mạnh, Ford Ranger vẫn dẫn đầu

Tương tự những tháng trước đây, dù lượng tiêu thụ xe bán tải tại Việt Nam có biến động ra sao, Ford Ranger vẫn là mẫu xe hút khách nhất phân khúc này. Riêng tháng 10 vừa qua, mẫu bán tải thương hiệu Mỹ với danh mục sản phiên bản đa dạng bậc nhất thị trường cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn tiếp tục dẫn đầu cuộc đua doanh số. Ford Việt Nam đã bán ra thị trường gần 1.900 chiếc Ranger, trong đó phần lớn là các phiên bản lắp ráp tại Việt Nam. So với tháng trước đó, lượng tiêu thụ Ford Ranger tăng 193 xe, đồng thời chiếm gần 65% thị phần doanh số xe bán tải trong tháng 10 vừa qua.

Với giá trị thương hiệu, niềm tin cũng như sức hút đến từ kiểu dáng, trang bị tính năng… Ford Ranger vẫn đang chiếm ưu thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc.

Hilux sau khi được Toyota Việt Nam triển khai ưu đãi lập tức tạo sức hút với 522 xe bán ra, tăng gần 41% so với tháng trước đó Ảnh: Toyota Đông Sài Gòn

Áp đảo về số lượng, nhưng Ford Ranger vẫn xếp sau Toyota Hilux về tốc độ tăng trưởng doanh số trong tháng 10 vừa qua. Mẫu bán tải thương hiệu Nhật Bản sau khi được Toyota Việt Nam triển khai ưu đãi lập tức tạo sức hút với 522 xe bán ra, tăng gần 41% tương đương 211 xe so với tháng trước đó. Điều này cho thấy, Toyota Hilux vẫn được khách hàng Việt Nam ưa chuộng. Mẫu xe này vốn nổi tiếng về độ ổn định, bền bỉ… nếu được áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá để đưa giá bán thực tế về mức hấp dẫn hơn, Hilux hoàn toàn có thể tìm lại sức hút như trước đây.

Thậm chí, Toyota Hilux hứa hẹn sẽ là mẫu xe đủ sức làm khó Ford Ranger trong thời gian tới. Bởi hiện nay trên thế giới, Hilux đã bước sang thế hệ mới với thiết kế bắt mắt hơn. Mẫu xe này hiện đang được sản xuất tại Thái Lan và nhiều khả năng sẽ về Việt Nam trong thời gian tới.

Doanh số các mẫu xe bán tải tại Việt Nam Nguồn: VAMA

Ở phần còn lại, Mitsubishi Triton là cái tên duy nhất ở phân khúc này sụt giảm doanh số khi chỉ bán được 441 xe, giảm 43 xe so với tháng trước đó. Kết quả này khiến Triton phải nhường lại vị trí thư hai cho Toyota Hilux. Trong khi đó, Isuzu D-Max dù bán nhiều hơn tháng 9 tới 30 xe nhưng vẫn xếp cuối bảng.

Cộng 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán xe bán tải tại Việt Nam đạt 21.204 xe, tăng 3.493 xe, tương đương 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Ford Ranger bán chạy nhất với tổng cộng 14.453 xe đã giao đến tay khách hàng. Toyota Hilux, Mitsubishi Triton đều đã bán được hơn 3.000 xe. Trong khi doanh số cộng dồn của Isuzu D-Max chưa tới 500 xe.