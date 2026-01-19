Phân khúc sedan hạng B năm 2025: Doanh số lao dốc, Hyundai Accent mất sức hút

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, toàn phân khúc sedan hạng B chỉ tiêu thụ 38.393 xe, giảm 16% so với năm 2024. Đây là năm thứ 3 liên tiếp phân khúc này giảm doanh số.

Toyota Vios giữ vị trí dẫn đầu với 13.424 xe trong năm 2025. Dù doanh số sụt giảm nhẹ 786 chiếc so với năm 2024, Vios vẫn duy trì ngôi vương nhờ sức mạnh thương hiệu xe Nhật Bản và các chương trình ưu đãi liên tục từ đại lý. Vươn lên vị trí thứ hai, Honda City đạt doanh số 10.899 xe, đây là mẫu xe hiếm hoi tăng trưởng dương trong phân khúc này.

Honda City bán chạy thứ hai trong phân khúc sedan hạng B, doanh số đạt 10.899 xe trong năm 2025 ẢNH: C.T

Ngược lại, Hyundai Accent rớt xuống vị trí thứ ba với 7.088 xe. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất phân khúc với gần 6.500 xe so với năm 2024. Có thể thấy, Accent thế hệ mới không được người Việt ưa chuộng như thế hệ cũ trước đây.

Xếp ở vị trí thứ tư, Mazda2 ghi nhận doanh số 5.465 xe bán ra trong năm 2025, tăng nhẹ so với năm 2024. Trong khi đó, Mitsubishi chỉ bán được 1.740 chiếc Attrage.