Sedan hạng B năm 2025: Doanh số lao dốc, Hyundai Accent mất sức hút

Chí Tâm
Chí Tâm
19/01/2026 13:21 GMT+7

Lượng tiêu thụ xe sedan hạng B năm 2025 tiếp tục giảm 16% trong bối cảnh người dùng xe chuyển dần sang xe đa dụng. Toyota Vios dẫn đầu phân khúc, trong khi Honda City bứt phá chiếm vị trí thứ hai.

Phân khúc sedan hạng B năm 2025: Doanh số lao dốc, Hyundai Accent mất sức hút

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công, toàn phân khúc sedan hạng B chỉ tiêu thụ 38.393 xe, giảm 16% so với năm 2024. Đây là năm thứ 3 liên tiếp phân khúc này giảm doanh số.

Toyota Vios giữ vị trí dẫn đầu với 13.424 xe trong năm 2025. Dù doanh số sụt giảm nhẹ 786 chiếc so với năm 2024, Vios vẫn duy trì ngôi vương nhờ sức mạnh thương hiệu xe Nhật Bản và các chương trình ưu đãi liên tục từ đại lý. Vươn lên vị trí thứ hai, Honda City đạt doanh số 10.899 xe, đây là mẫu xe hiếm hoi tăng trưởng dương trong phân khúc này.

Sedan hạng B 2025: Doanh số lao dốc, Hyundai Accent mất sức hút - Ảnh 1.

Honda City bán chạy thứ hai trong phân khúc sedan hạng B, doanh số đạt 10.899 xe trong năm 2025

ẢNH: C.T

Ngược lại, Hyundai Accent rớt xuống vị trí thứ ba với 7.088 xe. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất phân khúc với gần 6.500 xe so với năm 2024. Có thể thấy, Accent thế hệ mới không được người Việt ưa chuộng như thế hệ cũ trước đây.

Xếp ở vị trí thứ tư, Mazda2 ghi nhận doanh số 5.465 xe bán ra trong năm 2025, tăng nhẹ so với năm 2024. Trong khi đó, Mitsubishi chỉ bán được 1.740 chiếc Attrage.

Cuộc đua giảm giá ô tô sedan hạng B tại Việt Nam 'hạ nhiệt'

Cuộc đua giảm giá ô tô sedan hạng B tại Việt Nam có dấu hiệu "hạ nhiệt" ngay từ tháng đầu năm 2026 khi hàng loạt mẫu xe hút khách ở phân khúc này như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent… lần lượt bị nhà sản xuất, phân phối cắt giảm ưu đãi.

Sedan hạng B dưới 600 triệu: Giảm giá hút khách, Honda City bám đuổi Toyota Vios

Giá bán nhiều mẫu xe giảm 10%, sedan hạng B dưới 600 triệu hút khách mua

sedan hạng B doanh số sedan hạng B Toyota Vios Hyundai Accent Honda City
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
