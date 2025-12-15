Sedan hạng B dưới 600 triệu: Giảm giá hút khách, Honda City bám đuổi Toyota Vios

Hàng loạt mẫu mã giảm giá lên đến hàng chục triệu đồng cộng với sức mua vẫn đang trên đà hồi phục tạo động lực thúc đẩy doanh số dòng xe sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tăng trưởng. Trong đó, chủ yếu là màn cạnh tranh giữa các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản khi xe Hàn Quốc đang mất dần sức hút cũng như vị thế.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Hơn 4.500 xe sedan hạng B tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 11.2025

Tương tự các phân khúc khác trên thị trường ô tô Việt Nam, sức mua hồi phục đang giúp dòng xe sedan nói chung cũng như phân khúc sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng nối dài mạch tăng trưởng doanh số.

Trong tháng 11.2025 doanh số bán sedan hạng B đạt 4.507 xe, tăng 556 xe tương đương 12,3% so với tháng 10.2025 Ảnh: B.H

Theo số liệu bán hàng được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 11.2025 doanh số bán sedan hạng B đạt 4.507 xe, tăng 556 xe tương đương 12,3% so với tháng 10.2025. Đáng chú ý, đây là tháng có lượng xe sedan hạng B bán ra cao nhất tính từ đầu năm 2025 đến nay, đồng thời kéo dài mạch tăng trưởng doanh số của phân khúc này sang tháng thứ ba liên tiếp.

Kết quả này một phần đến từ việc sức mua trên thị trường đang trên đà tăng trưởng trở lại khi nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt thường có chiều hướng gia tăng trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, cũng phải nói đến nỗ lực của các nhà sản xuất, phân phối khi đã "mạnh tay" hơn trong việc áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá. Một số mẫu mã như Toyota Vios, Honda City, Mitsubishi Attrage… được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm hơn 50 triệu đồng.

Doanh số ô tô sedan hạng C Tháng 1.2025 1980 Tháng 2.2025 2343 Tháng 3.2025 3462 Tháng 4.2025 3020 Tháng 5.2025 2703 Tháng 6.2025 2579 Tháng 7.2025 3544 Tháng 8.2025 2691 Tháng 9.2025 2778 Tháng 10.2025 3951 Tháng 11.2025 4507

Những chương trình ưu đãi từ nhà sản xuất phân phối giúp mặt bằng giá bán ô tô sedan hạng B giảm khoảng 10% so với giai đoạn đầu năm. Điều này tiếp tục mang lại hiệu ứng tích cực, thu hút khách hàng mua xe sedan hạng B.

Hyundai Accent hết sức hút, thị phần phân khúc sedan hạng B "vào tay" Toyota Vios

Honda City bám đuổi Toyota Vios, chỉ Mitsubishi Attrage sụt giảm doanh số

Tính đến thời điểm hiện tại, phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam có 8 mẫu xe góp mặt, trong đó Nissan Almera và Skoda Slavia không được nhà phân phối công bố doanh số. Tương tự tháng trước đó, ngoại trừ Mitsubishi Attrage sụt giảm doanh số các mẫu xe còn lại ở phân khúc này đều có sự tăng trưởng.

Trong đó, Toyota Vios tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất với doanh số đạt 1.554 xe, tăng 152 xe so với tháng trước đó. Honda City xếp thứ hai khi chỉ bán 4 xe. Đặc biệt với 1.550 xe bán ra, tăng 263 xe so với tháng trước đó, Honda City tiếp tục là mẫu xe có tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh nhất phân khúc này trong tháng vừa qua. Kết quả này giúp Honda City nuôi hy vọng bám đuổi đồng thời cạnh tranh vị trí đầu bảng với Toyota Vios.

Doanh số bán các mẫu sedan hạng B tại Việt Nam Nguồn: VAMA, TC Motor

Hyundai Accent với 656 xe bán ra cũng cố vững chắc vị trí thứ ba. Dù vậy so với tháng trước đó, lượng xe Accent tiêu thụ tại Việt Nam chỉ tăng 47 xe. Có thể thấy rõ, kể từ khi bước sang thế hệ mới với nhiều thay đổi, sức hút của dòng Hyundai Accent đã sụt giảm so với trước đây. Nhiều người cho rằng, các bản Accent thuộc thế hệ hiện hành trang bị động cơ mạnh hơn, hộp số nhanh nhạy thông minh hơn đồng thời nhiều tính năng công nghệ… nhưng kiểu dáng không được đẹp như Accent thế hệ trước đó.

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Mazda2 (591 xe), Mitsubishi Attrage (123 xe) và KIA Soluto (33 xe). Trong đó, Mitsubishi Attrage bán ít hơn tháng trước 20 xe, đồng thời cũng là mẫu xe duy nhất ở phân khúc này bán ít xe hơn tháng trước đó. Hai cái tên còn lại đều vẫn đang duy trì được nhịp tăng trưởng.

Cộng dồn 11 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 33.558 xe, giảm 8.258 xe, tương đương 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.