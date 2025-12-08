Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

7 mẫu xe sedan còn cung cấp phiên bản số sàn tại Việt Nam

Hoàng Cường
Hoàng Cường
08/12/2025 13:16 GMT+7

Hướng đến nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ hay những người lần đầu mua ô tô nhưng ngân sách hạn chế… một số dòng ô tô sedan vẫn còn được nhà sản xuất phân phối cung cấp bản số sàn, trong đó phần lớn là xe sedan hạng B.

Ô tô sedan số sàn từng là phiên bản khá phổ biến tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, khi thị hiếu người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam thay đổi, công nghệ phát triển cùng áp lực cạnh tranh đến từ xe điện gia tăng… ô tô sedan số sàn đang dần "lụi tàn" tại thị trường Việt Nam.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Trước đây, các cá nhân, doanh nghiệp đề cao tính kinh tế thường chọn các phiên bản sedan số sàn vốn có giá bán thấp nhất, lại vận hành tiết kiệm, chi phí bảo dưỡng thấp hơn bản số tự động. Dù vậy, các yếu tố vốn được xem là thế mạnh của sedan số sàn đang dần bị khỏa lấp bởi sự xuất hiện ngày càng phổ biến của ô tô điện. Đây chính là lý do khiến không ít cá nhân, doanh nghiệp đổi từ sedan số sàn sang ô tô điện.

7 Mẫu ô tô sedan số sàn Đáng chú ý tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 1.

Thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn khoảng 7 mẫu ô số sedan số sàn, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ưu tiên giá rẻ, chi phí vận hành thấp

Ảnh: B.H

Tuy vậy, không phải dòng xe nào cũng loại bỏ bản sedan sử dụng hộp số sàn. Hiện tại, thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn khoảng 7 mẫu ô số sedan số sàn, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ưu tiên giá rẻ, chi phí vận hành thấp và sự chủ động khi lái xe.

Dưới đây là 7 mẫu ô tô sedan số sàn đang được phân phối tại Việt Nam:

1. Toyota Vios

7 Mẫu ô tô sedan số sàn Đáng chú ý tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 2.

Toyota Vios hiện đang là mẫu sedan bán chạy nhất thị trường Việt Nam với doanh số bán từ tháng 1 đến 10.2025 đạt gần 10.000 xe. Ngoài hai phiên bản Vios 1.5E CVT và Vios 1.5G CVT, mẫu xe này vẫn có bản số sàn Vios 1.5E MT, giá bán từ 458 triệu đồng. Phiên bản này vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5 lít như bản Vios 1.5E CVT nhưng kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Bên cạnh đó, phiên bản này ít trang bị tính năng, công nghệ an toàn hơn phiên bản còn lại

Ảnh: T.T.C

2. Hyundai Accent

7 Mẫu ô tô sedan số sàn Đáng chú ý tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 3.

Tương tự Toyota Vios, Hyundai Accent sau khi bước sang thế hệ mới vào năm 2024 đến nay vẫn giữ lại 1 phiên bản trang bị hộp số sàn Accent 1.5 MT có giá bán từ 439 triệu đồng. Phiên bản này chỉ được trang bị mâm thép 15 inch, màn hình thông tin 3,5 inch, 4 loa, đèn halogen và thiếu một số tính năng an toàn so với các phiên bản còn lại. Hyundai Accent 1.5 MT dùng động cơ Smartstream 1.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước

Ảnh: B,H

3. Hyundai Grand i10

7 Mẫu ô tô sedan số sàn Đáng chú ý tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 4.

Cùng với Accent, mẫu sedan cỡ nhỏ hạng A - Hyundai Grand i10 cũng được hãng xe Hàn Quốc phân phối bản số sàn Grand i10 1.2 Tiêu chuẩn có giá 380 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu sedan số sàn có giá thấp nhất trên thị trường hiện nay. Với mức giá này, Grand i10 1.2 Tiêu chuẩn chỉ được trang bị 1 túi khí, đèn halogen, mâm thép 14 inch… Phiên bản này chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ taxi

Ảnh: TC Motor

4. Mitsubishi Attrage

7 Mẫu ô tô sedan số sàn Đáng chú ý tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 5.

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu xe này hiện có 3 phiên bản, trong đó có bản số sàn Attrage MT có giá bán 380 triệu đồng. So với hai phiên bản còn lại, Attrage MT thiếu đèn sương mù, chìa khóa thông minh, hệ thống điều khiển hành trình… Bên cạnh đó, chỉ được trang bị điều hòa chỉnh cơ, đèn halogen, vô-lăng thường và ghế nỉ… Đáng chú ý, khách hàng mua Attrage MT hiện tại được hưởng ưu đãi giảm giá 38 triệu đồng tương đương 100% lệ phí trước bạ

Ảnh: B.H

5. KIA Soluto

7 Mẫu ô tô sedan số sàn Đáng chú ý tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 6.

KIA Soluto do Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Tương tự nhiều đối thủ ở phân khúc sedan hạng B, mẫu xe này hiện có 3 phiên bản, trong đó có bản số sàn Soluto MT giá bán 386 triệu đồng. Dù vậy khách hàng phiên bản này sẽ được áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá 47 triệu đồng. KIA Soluto hiện là mẫu sedan hạng B kém sức hút nhất phân khúc, khi doanh số cộng dồn sau 10 tháng đầu năm 2025 chỉ đạt 237 xe

Ảnh: T.N

6. Skoda Slavia

7 Mẫu ô tô sedan số sàn Đáng chú ý tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 7.

Skoda Slavia được xem là một trong những tân binh ở phân khúc sedna hạng B tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này được lắp ráp tại nhà máy Skoda ở Quảng Ninh với 3 phiên bản, trong đó bản số sàn Slavia Active có giá thấp nhất (468 triệu đồng). Phiên bản này cũng sử dụng động cơ xăng 1.0 tăng áp công suất 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178 Nm tại 1.750 vòng/phút như hai bản còn lại nhưng kết hợp hộp số sàn 6 cấp và dẫn động cầu trước

Ảnh: Q.T

7. MG5

7 Mẫu ô tô sedan số sàn Đáng chú ý tại Việt Nam năm 2025 - Ảnh 8.

MG5 là một trong những mẫu sedan bán chạy nhất của thương hiệu MG tại Việt Nam. Được định vị ở phân khúc sedan hạng C nhưng giá bán mẫu xe này chỉ ngang các dòng xe hạng B. Trong đó, phiên bản MG5 có giá thấp nhất (399 triệu đồng) trang bị hộp số sàn cùng những trang bị tính năng cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng mua xe chạy taxi

Ảnh: B.H


Tin liên quan

Xe sedan số sàn tại Việt Nam đang dần 'lụi tàn'

Xe sedan số sàn tại Việt Nam đang dần 'lụi tàn'

Thị hiếu khách hàng thay đổi cộng với áp lực cạnh tranh từ ô tô điện khiến một số mẫu mã ô tô bị nhà sản xuất loại bỏ phiên bản số sàn, trong đó dòng xe sedan số sàn vốn từng rất được ưa chuộng tại Việt Nam đang dần "lụi tàn" theo thời gian.

3 mẫu sedan có khoảng sáng gầm cao, đáng cân nhắc với khách Việt

Không còn ưa chuộng sedan, người Việt chuyển hướng sang dòng xe nào?

Khám phá thêm chủ đề

ô tô sedan sedan số sàn Xe sedan số sàn Xe Sedan thị trường ô tô mua ô tô số sàn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận