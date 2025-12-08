7 mẫu xe sedan còn cung cấp phiên bản số sàn tại Việt Nam

Hướng đến nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ hay những người lần đầu mua ô tô nhưng ngân sách hạn chế… một số dòng ô tô sedan vẫn còn được nhà sản xuất phân phối cung cấp bản số sàn, trong đó phần lớn là xe sedan hạng B.
Ô tô sedan số sàn từng là phiên bản khá phổ biến tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, khi thị hiếu người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam thay đổi, công nghệ phát triển cùng áp lực cạnh tranh đến từ xe điện gia tăng… ô tô sedan số sàn đang dần "lụi tàn" tại thị trường Việt Nam.
Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần
Trước đây, các cá nhân, doanh nghiệp đề cao tính kinh tế thường chọn các phiên bản sedan số sàn vốn có giá bán thấp nhất, lại vận hành tiết kiệm, chi phí bảo dưỡng thấp hơn bản số tự động. Dù vậy, các yếu tố vốn được xem là thế mạnh của sedan số sàn đang dần bị khỏa lấp bởi sự xuất hiện ngày càng phổ biến của ô tô điện. Đây chính là lý do khiến không ít cá nhân, doanh nghiệp đổi từ sedan số sàn sang ô tô điện.
Tuy vậy, không phải dòng xe nào cũng loại bỏ bản sedan sử dụng hộp số sàn. Hiện tại, thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn khoảng 7 mẫu ô số sedan số sàn, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ưu tiên giá rẻ, chi phí vận hành thấp và sự chủ động khi lái xe.
Dưới đây là 7 mẫu ô tô sedan số sàn đang được phân phối tại Việt Nam:
Bình luận (0)