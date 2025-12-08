7 mẫu xe sedan còn cung cấp phiên bản số sàn tại Việt Nam

Ô tô sedan số sàn từng là phiên bản khá phổ biến tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, khi thị hiếu người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam thay đổi, công nghệ phát triển cùng áp lực cạnh tranh đến từ xe điện gia tăng… ô tô sedan số sàn đang dần "lụi tàn" tại thị trường Việt Nam.

Trước đây, các cá nhân, doanh nghiệp đề cao tính kinh tế thường chọn các phiên bản sedan số sàn vốn có giá bán thấp nhất, lại vận hành tiết kiệm, chi phí bảo dưỡng thấp hơn bản số tự động. Dù vậy, các yếu tố vốn được xem là thế mạnh của sedan số sàn đang dần bị khỏa lấp bởi sự xuất hiện ngày càng phổ biến của ô tô điện. Đây chính là lý do khiến không ít cá nhân, doanh nghiệp đổi từ sedan số sàn sang ô tô điện.

Thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn khoảng 7 mẫu ô số sedan số sàn, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ưu tiên giá rẻ, chi phí vận hành thấp Ảnh: B.H

Tuy vậy, không phải dòng xe nào cũng loại bỏ bản sedan sử dụng hộp số sàn. Hiện tại, thị trường ô tô Việt Nam vẫn còn khoảng 7 mẫu ô số sedan số sàn, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng ưu tiên giá rẻ, chi phí vận hành thấp và sự chủ động khi lái xe.

Dưới đây là 7 mẫu ô tô sedan số sàn đang được phân phối tại Việt Nam:

1. Toyota Vios

Toyota Vios hiện đang là mẫu sedan bán chạy nhất thị trường Việt Nam với doanh số bán từ tháng 1 đến 10.2025 đạt gần 10.000 xe. Ngoài hai phiên bản Vios 1.5E CVT và Vios 1.5G CVT, mẫu xe này vẫn có bản số sàn Vios 1.5E MT, giá bán từ 458 triệu đồng. Phiên bản này vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5 lít như bản Vios 1.5E CVT nhưng kết hợp với hộp số sàn 5 cấp. Bên cạnh đó, phiên bản này ít trang bị tính năng, công nghệ an toàn hơn phiên bản còn lại Ảnh: T.T.C

2. Hyundai Accent

Tương tự Toyota Vios, Hyundai Accent sau khi bước sang thế hệ mới vào năm 2024 đến nay vẫn giữ lại 1 phiên bản trang bị hộp số sàn Accent 1.5 MT có giá bán từ 439 triệu đồng. Phiên bản này chỉ được trang bị mâm thép 15 inch, màn hình thông tin 3,5 inch, 4 loa, đèn halogen và thiếu một số tính năng an toàn so với các phiên bản còn lại. Hyundai Accent 1.5 MT dùng động cơ Smartstream 1.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước Ảnh: B,H

3. Hyundai Grand i10

Cùng với Accent, mẫu sedan cỡ nhỏ hạng A - Hyundai Grand i10 cũng được hãng xe Hàn Quốc phân phối bản số sàn Grand i10 1.2 Tiêu chuẩn có giá 380 triệu đồng. Đây là một trong những mẫu sedan số sàn có giá thấp nhất trên thị trường hiện nay. Với mức giá này, Grand i10 1.2 Tiêu chuẩn chỉ được trang bị 1 túi khí, đèn halogen, mâm thép 14 inch… Phiên bản này chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ taxi Ảnh: TC Motor

4. Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage là mẫu sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu xe này hiện có 3 phiên bản, trong đó có bản số sàn Attrage MT có giá bán 380 triệu đồng. So với hai phiên bản còn lại, Attrage MT thiếu đèn sương mù, chìa khóa thông minh, hệ thống điều khiển hành trình… Bên cạnh đó, chỉ được trang bị điều hòa chỉnh cơ, đèn halogen, vô-lăng thường và ghế nỉ… Đáng chú ý, khách hàng mua Attrage MT hiện tại được hưởng ưu đãi giảm giá 38 triệu đồng tương đương 100% lệ phí trước bạ Ảnh: B.H

5. KIA Soluto

KIA Soluto do Trường Hải (THACO AUTO) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Tương tự nhiều đối thủ ở phân khúc sedan hạng B, mẫu xe này hiện có 3 phiên bản, trong đó có bản số sàn Soluto MT giá bán 386 triệu đồng. Dù vậy khách hàng phiên bản này sẽ được áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá 47 triệu đồng. KIA Soluto hiện là mẫu sedan hạng B kém sức hút nhất phân khúc, khi doanh số cộng dồn sau 10 tháng đầu năm 2025 chỉ đạt 237 xe Ảnh: T.N

6. Skoda Slavia

Skoda Slavia được xem là một trong những tân binh ở phân khúc sedna hạng B tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này được lắp ráp tại nhà máy Skoda ở Quảng Ninh với 3 phiên bản, trong đó bản số sàn Slavia Active có giá thấp nhất (468 triệu đồng). Phiên bản này cũng sử dụng động cơ xăng 1.0 tăng áp công suất 113 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178 Nm tại 1.750 vòng/phút như hai bản còn lại nhưng kết hợp hộp số sàn 6 cấp và dẫn động cầu trước Ảnh: Q.T

7. MG5

MG5 là một trong những mẫu sedan bán chạy nhất của thương hiệu MG tại Việt Nam. Được định vị ở phân khúc sedan hạng C nhưng giá bán mẫu xe này chỉ ngang các dòng xe hạng B. Trong đó, phiên bản MG5 có giá thấp nhất (399 triệu đồng) trang bị hộp số sàn cùng những trang bị tính năng cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng mua xe chạy taxi Ảnh: B.H



