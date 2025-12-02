Xe sedan số sàn tại Việt Nam đang dần 'lụi tàn'

Khoảng 5 - 10 năm trước đây, hầu hết các mẫu mã ô tô phân phối tại Việt Nam đều có bản số sàn, thậm chí nhiều mẫu mã, bản số sàn chiếm khoảng một nửa trong tổng số phiên bản của một mẫu ô tô bán ra thị trường. Trong đó, dòng xe sedan số sàn trang bị tính năng cơ bản, giá bán hấp dẫn… từng là lựa chọn hàng đầu của nhóm khách hàng cá nhân mua xe chạy dịch vụ hay các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách, xe taxi. Thậm chí, sedan số sàn cũng trở thành lựa chọn của những khách hàng lần đầu mua ô tô nhưng có tài chính hạn chế.

Dòng xe sedan số sàn trang bị tính năng cơ bản, giá bán hấp dẫn… từng là lựa chọn hàng đầu của nhóm khách hàng cá nhân mua xe chạy dịch vụ Ảnh: B.H

Từng có thời điểm, các bản sedan số sàn được bán theo lô cho các doanh nghiệp mua xe chạy taxi giúp các mẫu mã như Toyota Vios, Hyundai Accent… bứt phá về mặt doanh số. Giá bán hấp dẫn cùng với kiểu dáng thời trang cũng giúp bản số sàn của nhiều mẫu sedan như KIA K3, Hyundai Elantra, Honda City… được nhóm khách hàng cá nhân lần đầu mua xe ưa chuộng.

Tuy nhiên, khi thị hiếu người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam thay đổi, công nghệ phát triển cùng áp lực cạnh tranh đến từ xe điện gia tăng… xe sedan số sàn đang dần "lụi tàn" tại thị trường Việt Nam. Trước đây, các cá nhân, doanh nghiệp đề cao tính kinh tế thường chọn các phiên bản sedan số sàn vốn có giá bán thấp nhất, lại vận hành tiết kiệm, chi phí bảo dưỡng thấp hơn các phiên bản số tự động. Dù vậy, các yếu tố vốn được xem là thế mạnh của sedan số sàn đang dần bị khỏa lấp bởi sự xuất hiện ngày càng phổ biến của ô tô điện. Đây chính là lý do khiến không ít cá nhân, doanh nghiệp đổi từ sedan số sàn sang ô tô điện.

Hiện tại, xét nếu xét về bài toán kinh tế, ô tô điện hiệu quả hơn so với xe sedan số sàn Ảnh: B.H

"Nếu sử dụng tại các thành phố lớn, ô tô điện mang lại nhiều lợi thế hơn so với dòng xe sedan số sàn, đặc biệt là chi phí sạc điện thấp hơn nhiều so với đổ xăng. Ô tô điện cũng vận hành êm ái lại nhiều trang bị, tính năng hơn bản số sàn của nhiều dòng sedan. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng xe điện sau một thời gian sử dụng cũng không chênh lệch nhiều so với xe xăng. Do đó, xét nếu xét về bài toán kinh tế, ô tô điện hiệu quả hơn so với xe sedan số sàn". Anh Lê Thế Anh, một tài xế taxi công nghệ chia sẻ.

Không chỉ nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ taxi, nhiều khách hàng cá nhân cũng không còn chuộng sedan số sàn như trước đây. Tư vấn bán hàng của một đại lý KIA tại TP.HCM cho biết: "Nhu cầu đòi hỏi của khách hàng về trang bị, tính năng hay sự thoải mái trên một chiếc ô tô ngày càng cao. Trong khi bản số sàn của các mẫu sedan thường chỉ ở mức tiêu chuẩn, do đó thiếu nhiều trang bị, tính năng so với các bản số tự động. Mua ô tô hiện nay cũng không còn quá khó khi có sự hỗ trợ của các gói tài chính cho vay mua xe. Vì vậy, nhiều người mua xe sedan cũng chuyển sang lựa chọn bản số tự động".

Nhiều người mua xe sedan cũng chuyển sang lựa chọn bản số tự động Ảnh: B.H

Ngoài ra, khi số lượng phương tiện tại các thành phố lớn dần gia tăng, trong khi hạ tầng giao thông vẫn chưa thể theo kịp dẫn đến tình trạng tắc nghẽn, kẹt xe… nhiều khách hàng mua sedan cũng chọn các bản số tự động vốn thao tác đơn giản và dễ sử dụng hơn xe số sàn.

Chính những điều này khiến phiên bản số sàn của nhiều dòng sedan dần bị các nhà sản xuất loại bỏ. Hiện tại, ở phân khúc sedan hạng D hầu như không còn mẫu mã nào có phiên bản số sàn. Phân khúc sedan hạng C với các dòng xe có tầm giá từ 500 - 900 triệu đồng như KIA K3, Hyundai Elantra, Toyota Corolla Altis, Mazda3… các phiên bản số sàn cũng dần biến mất. Sau Honda Civic, Toyota Corolla Altis… các mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc như KIA K3, Hyundai Elantra cũng đã loại bỏ bản số sàn.

KIA K3, Hyundai Elantra đã loại bỏ bản số sàn Ảnh: T.C

Khách hàng Việt Nam muốn mua xe sedan số sàn hiện tại chỉ có thể lựa chọn các dòng sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng như Toyota Vios, Hyundai Accent, KIA Soluto, Mitsubishi Attrage hay Skoda Slavia Active hayt MG5… Một số mẫu mã ở phân khúc này như Honda City, Nissan Almera hiện chỉ được phân phối các phiên bản sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT.

Với việc nhiều mẫu mã đã bị các nhà sản xuất bỏ bản số sàn, theo các chuyên gia trong ngành trong tương lai dòng sedan số sàn sẽ dần biến mất tại thị trường Việt Nam. Thực tế, nhiều hãng ô tô cũng không còn mặn mà phát triển thêm phiên bản số sàn cho dòng sedan, thay vào đó tập trung nguồn lực cho xe số tự động và xe điện vốn đang tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường.