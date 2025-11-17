Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Giá bán nhiều mẫu xe giảm 10%, sedan hạng B dưới 600 triệu hút khách mua

Trần Hoàng
Trần Hoàng
17/11/2025 12:09 GMT+7

Các nhà sản xuất, phân phối chạy đua triển khai ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp giá bán nhiều mẫu sedan hạng B giảm sâu, thấp hơn ít nhất 10% giá niêm yết, qua đó tạo sức hút thúc đẩy doanh số dòng xe này tăng trưởng.

Từng được xem là một trong những dòng ô tô hút khách nhất thị trường Việt Nam, tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây lượng tiêu thụ dòng xe sedan hạng B đang dần sụt giảm. Thậm chí, trong tháng 8 - 9.2025, trước những diễn biến của thị trường, doanh số sedan còn giảm mạnh rồi gần như chững lại. Trong bối cảnh đó, để tránh tình trạng tồn kho như những năm trước, các nhà sản xuất phân phối đã mạnh tay hơn trong việc giảm giá các mẫu mã thuộc phân khúc này thông qua chương trình ưu đãi.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Toyota Vios được Toyota Việt Nam (TMV) tăng ưu đãi, giảm giá lên mức 46 - 54 triệu đồng, Hyundai Accent giảm giá 50 triệu đồng, Honda City cũng được áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tương đương mức giảm 45 - 56,9 triệu đồng… Ngay cả những mẫu mã kém sức hút như Mitsubishi Attrage, KIA Soluto cũng giảm giá lên đến hàng chục triệu đồng. Những chương trình ưu đãi từ nhà sản xuất phân phối giúp mặt bằng giá bán ô tô sedan hạng B giảm khoảng 10% so với giai đoạn đầu năm. Điều này ngay lập tức mang lại hiệu ứng tích cực, thu hút khách hàng mua xe sedan hạng B nhiều hơn những tháng trước đó.

Giá bán nhiều mẫu mã giảm 10%, sedan hạng B dưới 600 triệu hút khách mua - Ảnh 1.

Giá bán giảm sâu lập tức mang lại hiệu ứng tích cực, thu hút khách hàng mua xe sedan hạng B nhiều hơn những tháng trước đó

Ảnh: B.H

Doanh số xe sedan hạng B tại Việt Nam tăng gần 30%

Theo số liệu bán hàng được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 10.2024 doanh số bán sedan hạng B đạt 3.951 xe, tăng 1.173 xe tương đương 29,7% so với tháng 9.2025.

Tính từ đầu năm đến nay, đây là tháng có doanh số bán cũng như mức tăng trưởng cao nhất của phân khúc sedan hạng B. Ngoài các chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh từ phía nhà sản xuất phân phối, nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt gia tăng cũng góp phần vào kết quả bán hàng tích cực của phân khúc sedan hạng B.

So với nhiều dòng xe khác trên thị trường, sedan hạng B vẫn được xem là dòng xe phổ thông đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Không chỉ phù hợp với nhóm khách lần đầu mua xe, khách mua xe cá nhân hay sử dụng gia đình… các mẫu mã sedan hạng B còn được nhóm khách mua xe chạy dịch vụ taxi ưa chuộng.

Hyundai Accent hết sức hút, thị phần phân khúc sedan hạng B "vào tay" Toyota Vios

Chỉ Mitsubishi Attrage giảm doanh số, Toyota Vios bán chạy nhất

Trong tháng 10 vừa qua, phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam có thêm lựa chọn mới với mẫu Skoda Slavia được lắp ráp, phân phối trại Việt Nam 3 phiên bản, giá bán từ 468 - 568 triệu đồng. Dù mang danh "tân binh" nhưng ngay từ khi gia nhập thị trường, mẫu xe này cũng được giảm giá hơn 40 triệu đồng nhằm tìm kiếm cơ hội cạnh tranh. Như vậy, phân khúc này hiện đang có tới 8 mẫu xe góp mặt. Trong đó, Skoda Slavia và Nissan Almera không được nhà phân phối công bố kết quả bán hàng.

Giá bán nhiều mẫu mã giảm 10%, sedan hạng B dưới 600 triệu hút khách mua - Ảnh 2.

Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất với doanh số đạt 1.402 xe, tăng 110 xe so với tháng trước đó

Ảnh: T.T.C

Trong số 6 mẫu xe còn lại, ngoại trừ Mitsubishi Attrage có doanh số bán thấp hơn tháng trước đó, các mẫu mã còn lại đều có sự tăng trưởng. Trong đó, Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất với doanh số đạt 1.402 xe, tăng 110 xe so với tháng trước đó. Honda City là mẫu xe có tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh nhất với 1.287 xe đến tay khách hàng trong tháng 10 vừa qua, tăng hơn 800 xe so với tháng trước đó. Kết qủa này giúp Honda City vươn lên vị trí thứ hai. Cả Honda City và Toyota Vios hiện vẫn đang được nhà sản xuất giảm giá theo hình thức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Giá bán nhiều mẫu mã giảm 10%, sedan hạng B dưới 600 triệu hút khách mua - Ảnh 3.

Doanh số bán các mẫu xe sedan hạng B tại Việt Nam

Nguồn: VAMA, TC Motor

Trong khi đó, Hyundai Accent sau bước chững lại trong những tháng trước đó cũng đã có tín hiệu khởi sắc về doanh số với 609 xe bán ra, tăng 203 xe so với tháng 9.2025. Dù vậy, kết quả này vẫn chưa thể giúp Accent trở lại cuộc cạnh tranh ngôi vị sedan hạng B bán chạy nhất năm 2025 trong bối cảnh cách biệt doanh số với mẫu xe dẫn đầu (Toyota Vios) đã lên tới hơn 4.000 xe. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Mazda2 (488 xe), Mitsubishi Attrage (143 xe) và KIA Soluto (22 xe). Trong đó, Mitsubishi Attrage bán ít hơn tháng trước 12 xe. Hai cái tên còn lại đều vẫn đang duy trì được nhịp tăng trưởng.

Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 29.051 xe, giảm 5.413 xe, tương đương 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

