Nhu cầu ô tô sedan sụt giảm, hơn 80% người Việt mua xe dưới 600 triệu

Sự thay đổi về thị hiếu của người tiêu dùng ô tô đang tạo nên những xu hướng trái chiều trên thị trường ô tô Việt Nam. Lượng tiêu thụ các dòng xe gầm cao như SUV, Crossover hay MPV ngày càng gia tăng, trong khi đó dòng ô tô sedan truyền thống từng rất được ưa chuộng lại đang từng bước sụt giảm. Khách Việt mua xe sedan hiện nay chủ yếu chọn các dòng sedan giá rẻ dưới 600 triệu đồng.

Phân khúc sedan hạng D biến động thế nào sau 6 tháng đầu năm 2025?

Doanh số ô tô sedan tại Việt Nam giảm hơn 20%

Khoảng 10 năm trước đây, ô tô sedan được xem là dòng xe phổ biến và được người tiêu dùng ô tô ưa chuộng nhất khi chọn mua "xế hộp". Kiểu dáng thời trang, lịch lãm, lại được tích hợp nhiều trang bị, tính năng kết hợp với khả năng vận hành đầm chắc… cùng mức giá dễ tiếp cận giúp xe sedan trở thành lựa chọn của phần lớn khách hàng mua ô tô. Chính vì vậy, từng có thời điểm, cứ 10 chiếc ô tô tiêu thụ tại Việt Nam có tới 7 xe sedan. Các mẫu mã như Toyota Vios, KIA Cerato (còn gọi là K3), Mazda3 hay Honda City, Hyundai Accent… áp đảo danh sách ô tô bán chạy nhất Việt Nam.

Ô tô sedan từng là dòng xe phổ biến và được người tiêu dùng ô tô ưa chuộng nhất khi chọn mua "xế hộp" Ảnh: B.H

Tuy nhiên, khi cuộc sống, hạ tầng giao thông dần phát triển, những đòi hỏi về không gian, tiện nghi với một chiếc ô tô ngày càng cao… cùng xu hướng ô tô gầm cao phát triển mạnh mẽ, xe sedan dần bộc lộ hạn chế, để rồi đánh mất vị thế. Người Việt mua ô tô giờ đây không còn ưu ái lựa chọn xe sedan. Lần đầu mua ô tô, sau nhiều lần cân nhắc giữa nhiều mẫu mã tầm giá dưới 750 triệu đồng, gia đình anh Nguyễn Tuấn Huy, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM chia sẻ: "Lúc đầu cũng quan tâm các dòng xe sedan hạng B, hạng C như Honda City, Hyundai Accent hay KIA K3 nhưng khi cân nhắc lại, tôi quyết định mua chiếc Hyundai Creta. Giá không chênh lệch nhiều nhưng không gian rộng thoáng và an tâm hơn khi đi đường ngập".

Không chỉ những khách hàng lần đầu mua xe, ngay cả những người đổi sang xe mới cũng hướng sự lựa chọn sang các dòng xe gầm cao thay vì sedan. "Trước đây, cả gia đình từng sử dụng chiếc Mazda3, nhưng khi các con lớn hơn, mỗi lần đi du lịch phải chở hành lý nhiều hơn do đó cần nhiều không gian hơn. Vì vậy khi đổi sang xe mới vào giữa năm nay tôi và chồng quyết định chuyển sang mua chiếc Ford Territory". Chị Hoàng Thanh Vân ngụ phường Cát Lái, TP.HCM chia sẻ.

10 tháng đầu năm 2024 10 tháng đầu năm 2025 Doanh số ô tô sedan 46166 36187

Sự thay đổi về thị hiếu khách hàng mua xe, khiến doanh số dòng sedan tiếp tục sụt giảm. Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor (đơn vị lắp ráp, phân phối xe Hyundai) cho thấy, sau 10 tháng đã qua của năm 2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 36.187 xe sedan, giảm gần 10.000 xe, tương đương gần 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, phân khúc sedan hạng C với các mẫu mã như Mazda3, KIA K3, Toyota Corolla Altis hay Honda Civic giảm tới 50,2%; sedan hạng B gồm hàng loạt mẫu mã như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, KIA Soluto… vốn hút khách cũng giảm tới 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 80% người Việt mua xe sedan chọn các mẫu mã dưới 600 triệu đồng

Hiện tại, dòng xe sedan phổ thông phân phối tại Việt Nam chủ yếu được chia làm 3 phân khúc khác nhau. Trong đó, sedan hạng B có giá dưới 600 triệu đồng, sedan hạng C có giá từ 600 - 900 triệu đồng và sedan hạng D có giá từ 900 đến hơn 1 tỷ đồng.

Phần lớn người Việt mua ô tô sedan trong tháng qua chọn các mẫu mã xe sedan hạng B có giá dưới 600 triệu đồng Ảnh: B.H

Trong đó, số liệu tổng hợp từ VAMA cũng như TC Motor cho thấy, phần lớn người Việt mua ô tô sedan trong tháng qua chọn các mẫu mã xe sedan hạng B có giá dưới 600 triệu đồng. Đây cũng là phân khúc sedan có giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường hiện nay. Cụ thể, trong tổng số gần 36.200 xe sedan tiêu thụ tại Việt Nam trong 10 tháng đã qua của năm 2025 có tới 29.051 xe sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng, chiếm 80,3% thị phần dòng xe sedan nói chung.

Trong khi đó, sedan hạng C dưới 900 triệu chỉ chiếm gần 5.000 chiếc, sedan hạng D chỉ chiếm 2.225 chiếc. Thực tế cho thấy, doanh số doàng sedan hạng C và sedan hạng D đang có xu hướng giảm mạnh. Bởi theo lý giải của nhân viên bán hàng các đại lý ô tô, với tầm giá của các dòng sedan hạng C, sedan hạng D hiện nay người Việt có rất nhiều lựa chọn, đặc biệt với các dòng xe gầm cao vốn không thua kém về trang bị, tính năng lại còn sở hữu không gian rộng hơn.