Honda CR-V bản hybrid lắp ráp tại Việt Nam chốt giá bán, thấp nhất 1,17 tỉ đồng

Chỉ 3 ngày sau khi trình làng phiên bản CR-V hybrid nâng cấp lắp ráp trong nước, Honda Việt Nam mới đây đã chính thức công bố giá bán lẻ đề xuất của các tùy chọn mới này.

Theo đó, Honda CR-V e:HEV sẽ được phân phối với 2 phiên bản, gồm CR-V e:HEV L và CR-V e:HEV RS. Mức giá đề xuất lần lượt là 1,170 tỉ đồng và 1,250 tỉ đồng (đã gồm thuế VAT). Người mua có thể lựa chọn đa dạng màu ngoại thất như trắng, đen, xanh, xám. Riêng màu đỏ mới, sẽ cộng thêm phụ phí 8 triệu đồng. Xe chính thức được bán ra tại hệ thống đại lý ủy quyền của Honda Việt Nam từ ngày 11.2.2026.

Hai phiên bản Honda CR-V hybrid có giá từ 1,17 - 1,25 tỉ đồng tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

So với phiên bản tiền nhiệm nhập khẩu từ Thái Lan, Honda CR-V hybrid "nội" nhìn chung vẫn duy trì phong cách thể thao đặc trưng của thế hệ thứ 6 với thân xe bề thế, các đường nét cứng cáp. Riêng phiên bản e:HEV RS có sự tinh chỉnh rõ nét với các chi tiết sơn đen bóng thể thao, logo RS trên hàng ghế trước cùng tông màu nội thất tối, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách cá tính, năng động.

Bên trong ca-bin, điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc xe lần đầu tiên trang bị hệ thống chuyển số bằng nút bấm. Thay đổi này không chỉ mang ý nghĩa về mặt công nghệ, mà còn giúp tối ưu không gian khoang lái, tăng tính tiện dụng và giảm thao tác cho người lái.

Ở khả năng vận hành, cả hai bản đều sử dụng hệ động cơ hybrid, gồm 2 mô-tơ kết hợp với động cơ đốt trong dung tích 2.0 lít, đi kèm hộp số E-CVT. Khi vận hành, động cơ đốt trong và mô-tơ điện có thể cho công suất cực đại lần lượt 146 và 181 mã lực. Khi kết hợp, hệ dẫn động có thể sản sinh công suất cực đại lên tới 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Hãng cho biết, các phiên bản hybrid lắp ráp trong nước có thể tiết kiệm nhiên liệu lên đến 30% so với động cơ xăng trên cùng dòng xe.

So với bản nhập khẩu từ Thái Lan trước đây, Honda CR-V e:HEV có một số thay đổi, chủ yếu ở trang bị nội thất với hệ thống chuyển số bằng nút bấm ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Việc Honda nhanh chóng công bố giá bán sau khi làm lễ xuất xưởng cho thấy hãng xe Nhật cũng đã sẵn sàng đưa CR-V e:HEV ra thị trường ngay dịp sát Tết Nguyên đán. Các phiên bản CR-V lai xăng - điện này sẽ hướng tới nhóm khách hàng vừa yêu thích trải nghiệm công nghệ, vừa mong muốn tìm kiếm một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu và có chi phí sử dụng thấp hơn so với các phiên bản động cơ xăng thuần túy.

Với mức giá khởi điểm này, CR-V hybrid sẽ trở thành một trong những phiên bản xe lai xăng - điện dễ tiếp cận nhất ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung. Bởi các đối thủ hầu hết đều niêm yết cao hơn. Hyundai Santa Fe giá 1,369 tỉ đồng, Lynk & Co 08 Plug-in Hybrid từ 1,289 - 1,389 tỉ đồng. Chỉ có KIA Sorento có giá thấp hơn nhưng không đáng kể, từ 1,149 - 1,399 tỉ đồng.

Phiên bản Honda CR-V e:HEV L kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe Nhật dễ dàng tiếp cận khách hàng hơn ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Cách định giá của Honda Việt Nam cũng ít nhiều cho thấy hãng xe Nhật Bản đang cân đối giữa mục tiêu tăng sức hút cho CR-V bản hybrid, nhưng đồng thời cũng vừa giữ được vị thế của mẫu xe thương hiệu Nhật vốn trước nay vẫn có giá cao hơn mặt bằng chung phân khúc.

Ngoài câu chuyện giá bán, CR-V e:HEV nhìn chung cũng đang phần nào "phác họa" chiến lược dài hạn của Honda tại Việt Nam. Khi hãng xe Nhật một mặt vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại của thị trường, nhưng song song đó cũng đã "rục rịch" có những động thái nhằm thích nghi với xu hướng điện hóa.