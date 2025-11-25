Sắp chuyển sang lắp ráp, Honda CR-V e:HEV nhập Thái Lan bán ‘kèm lạc’ 80 triệu đồng

Sau khi thông tin chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam được công bố, Honda CR-V bản hybrid (hiện đang nhập khẩu từ Thái Lan) bất ngờ trở thành hàng "hot" tại nhiều đại lý. Nguyên do là bởi, không ít người mua vẫn có tâm lý chuộng hàng nhập khẩu, nên cố "săn" bằng được xe thuộc phiên bản hiện hành.

Chính điều này tạo nên sự khan hiếm, nhiều đại lý có cơ hội nâng giá bán thực tế. Khách hàng muốn sở hữu xe phải chấp nhận chi thêm một khoản tiền chênh lệch.

Nhiều đại lý Honda tại TP.HCM đã không còn xe CR-V e:HEV RS, trong khi phía Bắc chỉ còn số lượng rất hạn chế ẢNH: B.H

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, thời điểm hiện tại, lượng xe CR-V e:HEV RS còn lại ở các đại lý rất ít. Khu vực TP.HCM gần như đã "sạch kho", khách muốn lấy xe phải chờ bản lắp ráp chuẩn bị ra mắt vào đầu năm 2026. Trong khi đó, các đại lý phía Bắc vẫn còn xe nhưng rất ít, không đầy đủ màu cho khách lựa chọn.

Đáng chú ý, chính sự khan hiếm này khiến tình trạng bán "bia kèm lạc" xuất hiện tại nhiều nơi. Nhân viên kinh doanh một đại lý Honda ở Hà Nội cho biết, khách muốn lấy xe sớm phải mua thêm gói phụ kiện trị giá từ 60 - 80 triệu đồng. Gói phụ kiện này bao gồm thảm sàn, trải cốp, miếng dán tay nắm cửa, vè che mưa và bạt trùm xe. Ở thời điểm tìm hiểu, đại lý này chỉ còn 2 xe.

Khách mua Honda CR-V hybrid nhập Thái phải chấp nhận gói "lạc" 60 - 80 triệu đồng, gồm một vài phụ kiện bắt buộc mua kèm ẢNH: B.H

Trái ngược với CR-V hybrid, các phiên bản khác đang được áp dụng chương trình ưu đãi giảm giá. Một đại lý tại TP.HCM ưu đãi giảm giá trực tiếp 80 triệu đồng cho CR-V bản G và L, tặng kèm gói phụ kiện. Một đại lý khác còn khuyến mãi mạnh hơn khi giảm tiền mặt trực tiếp 86 - 90 triệu đồng cho bản G và L.

Theo thông tin tiết lộ trước đó từ Honda Việt Nam bên lề triển lãm Japan Mobility Show 2025, liên doanh này sẽ chính thức lắp ráp CR-V e:HEV RS trong nước, dự kiến ra mắt từ đầu năm sau. Sự chuyển đổi này được kỳ vọng giúp mẫu xe hybrid có giá cạnh tranh hơn và nguồn cung ổn định hơn so với giai đoạn nhập khẩu.

Dù Honda chưa công bố thời gian bán ra chính thức của CR-V hybrid bản lắp ráp, các nhân viên tư vấn bán hàng đều cho biết hãng bắt đầu giao xe từ tháng 2.2026. CR-V hybrid bản lắp ráp tại Việt Nam sẽ được nâng cấp một số chi tiết như chuyển số dạng nút bấm, thay cho cần số truyền thống như hiện tại. Bên cạnh đó, ngoài bản RS như hiện tại, động cơ hybrid cũng được áp dụng thêm trên bản L.

Honda CR-V hybrid bản lắp ráp trong nước sẽ được bán ra từ đầu năm 2026, dự kiến nâng cấp trang bị và mở rộng thêm biến thể ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Sự chuyển dịch sang lắp ráp trong nước của CR-V hybrid cũng cho thấy chiến lược rõ ràng của Honda tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn nhiều hãng xe Nhật đẩy mạnh các dòng xe hybrid nhằm đáp ứng quy định mới về tiêu thụ nhiên liệu từ năm 2027. Với việc bổ sung thêm phiên bản hybrid cho cấu hình L và nâng cấp loạt trang bị, Honda kỳ vọng CR-V sẽ tiếp tục duy trì lợi thế trong phân khúc SUV/crossover hybrid cỡ trung - nơi mà các hãng xe Trung Quốc đang bắt đầu mở rộng sức ảnh hưởng.