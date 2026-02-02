Honda CR-V bản hybrid lắp ráp tại Việt Nam 2 phiên bản, mở bán trước tết

Không lâu sau khi Honda Việt Nam công bố thông tin chuyển đổi nguồn cung (từ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan sang lắp ráp tại Việt Nam); những chiếc Honda CR-V sử dụng hệ truyền động hybrid (xe lai xăng - điện) đầu tiên đã chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền ở nhà máy của hãng đặt tại tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ). Xe dự kiến chính thức phân phối từ ngày 11.2.2026 tới đây.

Đáng chú ý, so với bản cũ, ngoài thay đổi xuất xứ, Honda CR-V hybrid lắp ráp còn được đa dạng hóa lựa chọn, với tổng cộng 2 phiên bản gồm CR-V e:HEV L và CR-V e:HEV RS. Cả hai đều có kết cấu 5 chỗ ngồi.

Việc bổ sung phiên bản CR-V e:HEV L bên cạnh cấu hình cao cấp được xem là bước đi chiến lược quan trọng và hợp lý của Honda, giúp mẫu SUV, crossover này tăng cơ hội tiếp cận người dùng. Thay vì chỉ nhắm đến nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cao cho công nghệ mới, Honda đang mở rộng đối tượng sang nhóm người dùng thực dụng, quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, độ bền và chi phí vận hành dài hạn.

Honda CR-V hybrid lắp ráp trong nước vừa chính thức xuất xưởng những chiếc xe đầu tiên ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

So với phiên bản tiền nhiệm nhập khẩu từ Thái Lan, Honda CR-V hybrid "nội" nhìn chung vẫn duy trì phong cách thể thao đặc trưng của thế hệ thứ 6 với thân xe bề thế, các đường nét cứng cáp. Riêng phiên bản e:HEV RS có sự tinh chỉnh rõ nét với các chi tiết sơn đen bóng thể thao, logo RS trên hàng ghế trước cùng tông màu nội thất tối, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách cá tính, năng động.

Bên trong ca-bin, điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc xe lần đầu tiên trang bị hệ thống chuyển số bằng nút bấm. Thay đổi này không chỉ mang ý nghĩa về mặt công nghệ, mà còn giúp tối ưu không gian khoang lái, tăng tính tiện dụng và giảm thao tác cho người lái.

Ngoài ra, bảng đồng hồ trung tâm trên xe sử dụng màn hình kích thước 10.2 inch và màn hình hiển thị kính chắn gió HUD (trên phiên bản e:HEV RS), hỗ trợ sạc điện thoại không dây, ghế lái ứng dụng chỉnh điện 8 hướng cùng tính năng nhớ 2 vị trí cho ghế lái. Honda CR-V e:HEV sử dụng màn hình cảm ứng giải trí 9 inch, cho phép kết nối không dây với điện thoại thông minh, Bluetooth, USB... Hệ thống 12 loa Bose, cửa sổ trời toàn cảnh (phiên bản e:HEV RS).

So với bản nhập từ Thái Lan, Honda CR-V hybrid "nội" không có nhiều khác biệt về kiểu dáng, thay vào hãng bổ sung một số trang bị, tính năng cần thiết ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở khả năng vận hành, cả hai bản đều sử dụng hệ động cơ hybrid, gồm 2 mô-tơ kết hợp với động cơ đốt trong dung tích 2.0 lít, đi kèm hộp số E-CVT. Trong đó, động cơ xăng có thể được tách rời khỏi phần còn lại của hệ thống truyền động, nên chỉ hoạt động khi cần thiết. Khi vận hành, động cơ đốt trong và mô-tơ điện có thể cho công suất cực đại lần lượt 146 và 181 mã lực. Khi kết hợp, hệ dẫn động có thể sản sinh công suất cực đại lên tới 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Hãng cho biết, các phiên bản hybrid lắp ráp trong nước có thể tiết kiệm nhiên liệu lên đến 30% so với động cơ xăng trên cùng dòng xe.

Về an toàn, Honda CR-V hybrid lắp ráp tại Việt Nam vẫn được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại. Trong đó, điểm nhấn là gói trang bị cao cấp Honda Sensing trên cả 2 phiên bản. Riêng bản e:HEV RS có thêm đèn pha thích ứng thông minh.

Nhìn chung, khác biệt giữa hai phiên bản CR-V hybrid chủ yếu nằm ở trang bị và định vị xe Bản L được định hướng theo phong cách cân bằng, tập trung vào những trang bị thiết yếu, phù hợp với gia đình và nhu cầu sử dụng hàng ngày. Trong khi đó, phiên bản cao hơn hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm xe, với thiết kế và công nghệ hỗ trợ lái nổi bật hơn, mang tính hình ảnh và cảm xúc rõ nét.

Cách phân tầng này cho thấy Honda đang học cách "bình dân hóa" xe hybrid, thay vì để công nghệ này đứng tách biệt khỏi phần còn lại của thị trường ô tô. Đây được xem là bước đi hợp lý, khi tâm lý người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn dè dặt với các dòng xe điện hóa, nhất là về giá bán, chi phí sử dụng lâu dài.

Honda CR-V bản hybrid dự kiến công bố giá bán và bàn giao xe từ ngày 11.2 tới ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở thời điểm hiện tại, Honda Việt Nam vẫn chưa công bố giá bán chính thức cho hai phiên bản CR-V hybrid lắp ráp trong nước. Theo hãng xe Nhật Bản, mức giá sẽ chỉ được xác định sau khi các quy định liên quan đến chính sách ưu đãi dành cho xe hybrid tại Việt Nam được ban hành. Điều này cho thấy Honda đang "chờ thời", thay vì vội vàng đưa ra con số có thể gây bất lợi khi khung chính sách chưa hoàn thiện.

Tại thị trường Việt Nam, Honda hiện đang là một trong những thương hiệu xe phổ thông "nhanh chân" nhất trong cuộc đua điện hóa tại Việt Nam. Tính đến thời điểm này, hãng đã có 3 mẫu xe được trang bị phiên bản hybrid, trải đều ở các phân khúc khác nhau; gồm HR-V, CR-V và Civic. Tương tự hãng xe đồng hương Toyota, Honda cũng chọn xe hybrid như một bước đệm, thay vì chuyển thẳng sang xe thuần điện. Cách làm này vừa đáp ứng xu hướng giảm phát thải, vừa tránh những rào cản về hạ tầng sạc và thói quen người dùng.