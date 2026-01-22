Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam năm 2025

Trần Hoàng
Trần Hoàng
22/01/2026 20:57 GMT+7

Người Việt mua sắm hơn 14.000 xe ô tô hybrid các loại trong năm 2025, trong đó xe hybrid của các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda, Suzuki tiếp tục được ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất.

"Cú nước rút" ngoạn mục của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng cuối năm 2025 tiếp tục tạo động lực thúc đẩy doanh số dòng ô tô hybrid nói chung (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) tiếp tục tăng trưởng. Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 12.2025, lượng ô tô hybrid của các thương hiệu thuộc VAMA bán ra thị trường đạt 1.649 xe, tăng 309 xe so với tháng 11.2025. Đây cũng là tháng bán hàng ghi nhận doanh số cao nhất của dòng xe hybrid tại Việt Nam trong năm 2025.

5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 - Ảnh 1.

Trong năm 2025 với tổng doanh số bán ô tô hybrid đạt 14.171 xe, tăng 4.305 xe tương đương 30,4% so với năm 2024

Ảnh: B.H

Với kết quả này, phân khúc ô tô hybrid nói chung khép lại năm 2025 với tổng doanh số đạt 14.171 xe, tăng 4.305 xe tương đương 30,4% so với năm 2024. Qua đó, kéo dài mạch tăng trưởng doanh số sang năm thứ hai liên tiếp (tính từ cuối năm 2023 - thời điểm VAMA bắt đầu công bố số liệu bán xe hybrid). Con số này thậm chí còn chưa bao gồm doanh số bán của một số phiên bản hybrid như Suzuki Fronx, KIA Carnival (không được nhà phân phối cập nhật) hay lượng xe mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid của các hãng ô tô Trung Quốc, cũng như các thương hiệu ô tô hạng sang (Mercedes-Benz, Volvo…) đã bán ra thị trường trong năm qua.

Dưới đây là thông tin chi tiết 5 mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam năm 2025:

1. Toyota Innova Cross HEV: 3.021 xe

5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 - Ảnh 2.

Toyota Innova Cross HEV tiếp tục là mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam năm 2025. Số liệu từ VAMA cho thấy, trong năm 2025 Toyota Việt Nam đã bán ra tổng cộng 3.021 xe Innova Cross HEV, tăng 560 xe so với năm 2024. Ngoài danh tiếng của một trong những mẫu MPV 7 chỗ từng hút khách nhất thị trường, việc sở hữu kiểu dáng thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, thực dụng, vận hành mạnh mẽ, êm ái… là những yếu tố giúp Innova Cross HEV tạo sức hút. Hiện tại, dòng Toyota Innova Cross tại Việt Nam có 3 phiên bản, trong đó riêng bản Innova Cross HEV có giá niêm yết 1,005 tỉ đồng

Ảnh: B.H

2. Toyota Corolla Cross HEV: 2.926 xe

5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 - Ảnh 3.

Toyota Corolla Cross HEV chỉ xếp sau Innova Cross HEV trong danh sách những mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam năm 2025. Mẫu xe này thuộc phân khúc Crossover 5 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng mua xe sử dụng cá nhân, gia đình. Corolla Cross HEV dùng hệ thống hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.8 lít (công suất 97 mã lực, mô-men xoắn cực đại 142 Nm), với một mô-tơ điện công suất 71 mã lực, mô-men xoắn 163 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT, dẫn động cầu trước. Theo công bố của nhà sản, mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp của bản Corolla Cross HEV ở mức 3,67 lít/100 km. Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross HEV có giá bán 905 triệu đồng

Ảnh: B.H

3. Suzuki XL7 Hybrid: 2.633 xe

5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 - Ảnh 4.

Suzuki XL7 Hybrid cũng là một trong những mẫu xe hybrid được ưa chuộng tại Việt Nam. Điều này đến từ việc mẫu MPV 7 chỗ này sở hữu giá bán hấp dẫn, trang bị tính năng, công nghệ về cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ taxi… Trong năm 2025, doanh số Suzuki XL7 Hybrid đạt 2.633 xe, tăng 1.318 xe so với năm 2024. Mẫu xe này trang bị động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên VVT và có thêm một máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ nằm dưới ghế phụ. Hệ thống này cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm tại vòng tua 4.400 vòng/phút. Suzuki XL7 Hybrid phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu từ Indonesia, giá bán từ 599 triệu đồng

Ảnh: N.S

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

4. Honda CR-V e:HEV RS: 1.888 xe

5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 - Ảnh 5.

Mẫu xe duy nhất của thương hiệu Honda góp mặt trong danh sách này. Hãng xe Nhật Bản hiện có tới 3 mẫu xe có phiên bản hybrid, trong đó Honda CR-V e:HEV RS là dòng xe được ưa chuộng nhất dù có giá bán lên tới 1,259 tỉ đồng. Đây là mẫu xe thuộc phân khúc Crossover hạng C thiết kế 5+2 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Trong năm 2025, doanh số Honda CR-V e:HEV RS đạt 1.888 xe, tăng 80 xe so với năm 2024

Ảnh: B.H

5. Toyota Camry HEV: 1.595 xe

5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 - Ảnh 6.

Mẫu xe thứ ba của thương hiệu Toyota góp mặt trong danh sách này. Theo đó, doanh số Toyota Camry HEV tại Việt Nam trong năm 2025 đạt 1.595 xe, tăng 1.299 xe so với năm 2024. Ngoài sức hút về thương hiệu, danh tiếng của một dòng sedan vốn gắn liền với phong cách lịch lãm, hiện đại… việc liên tục được Toyota áp dụng ưu đãi, giảm giá lên đến cả trăm triệu đồng trong những tháng cuối năm giúp Toyota Camry HEV tạo sức hút. Toyota Camry HEV tại Việt Nam hiện có hai phiên bản, giá bán từ 1,46 - 1,53 tỉ đồng

Ảnh: B.H


Người Việt mua sắm hơn 14.000 ô tô hybrid trong năm 2025, phần lớn chuộng xe Nhật

Người Việt mua sắm hơn 14.000 ô tô hybrid trong năm 2025, phần lớn chuộng xe Nhật

Lượng tiêu thụ ô tô hybrid (sử dụng động cơ lai xăng - điện) tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025, trong đó các thương hiệu ô tô Nhật Bản chiếm ưu thế, Toyota dẫn đầu khi chiếm gần 60% thị phần.

