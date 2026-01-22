5 ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam năm 2025

Người Việt mua sắm hơn 14.000 xe ô tô hybrid các loại trong năm 2025, trong đó xe hybrid của các thương hiệu Nhật Bản như Toyota, Honda, Suzuki tiếp tục được ưa chuộng, chọn mua nhiều nhất.
"Cú nước rút" ngoạn mục của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng cuối năm 2025 tiếp tục tạo động lực thúc đẩy doanh số dòng ô tô hybrid nói chung (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) tiếp tục tăng trưởng. Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 12.2025, lượng ô tô hybrid của các thương hiệu thuộc VAMA bán ra thị trường đạt 1.649 xe, tăng 309 xe so với tháng 11.2025. Đây cũng là tháng bán hàng ghi nhận doanh số cao nhất của dòng xe hybrid tại Việt Nam trong năm 2025.
Với kết quả này, phân khúc ô tô hybrid nói chung khép lại năm 2025 với tổng doanh số đạt 14.171 xe, tăng 4.305 xe tương đương 30,4% so với năm 2024. Qua đó, kéo dài mạch tăng trưởng doanh số sang năm thứ hai liên tiếp (tính từ cuối năm 2023 - thời điểm VAMA bắt đầu công bố số liệu bán xe hybrid). Con số này thậm chí còn chưa bao gồm doanh số bán của một số phiên bản hybrid như Suzuki Fronx, KIA Carnival (không được nhà phân phối cập nhật) hay lượng xe mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid của các hãng ô tô Trung Quốc, cũng như các thương hiệu ô tô hạng sang (Mercedes-Benz, Volvo…) đã bán ra thị trường trong năm qua.
Dưới đây là thông tin chi tiết 5 mẫu ô tô hybrid bán chạy nhất Việt Nam năm 2025:
Bình luận (0)