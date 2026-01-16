Người Việt mua sắm hơn 14.000 ô tô hybrid trong năm 2025, phần lớn chuộng xe Nhật

Cùng với ô tô điện, xu hướng mua sắm ô tô hybrid nói chung (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) của người Việt tiếp tục gia tăng trong năm 2025. Thị trường xuất hiện hàng loạt mẫu mã mới nhưng thực tế cho thấy khách hàng mua ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn theo đuổi xu hướng "ăn chắc mặc bền", lựa chọn xe hybrid của các thương hiệu Nhật Bản vốn nổi tiếng về sự ổn định, bền bỉ. Trong đó, Toyota với danh mục sản phẩm đa dạng tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Lượng tiêu thụ ô tô hybrid tại Việt Nam năm 2025 tăng hơn 30%

"Cú nước rút" ngoạn mục của thị trường ô tô Việt Nam trong tháng cuối năm 2025 tạo động lực thúc đẩy doanh số dòng ô tô hybrid nói chung (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) tiếp tục tăng trưởng. Số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 12.2025, lượng ô tô hybrid của các thương hiệu thuộc VAMA bán ra thị trường đạt 1.649 xe, tăng 309 xe so với tháng 11.2025. Đây cũng là tháng bán hàng ghi nhận doanh số cao nhất của dòng xe hybrid tại Việt Nam trong năm 2025.

Phân khúc ô tô hybrid nói chung khép lại năm 2025 với tổng doanh số đạt 14.171 xe, tăng 4.305 xe tương đương 30,4% so với năm 2024 Ảnh: B.H

Với kết quả này, phân khúc ô tô hybrid nói chung khép lại năm 2025 với tổng doanh số đạt 14.171 xe, tăng 4.305 xe tương đương 30,4% so với năm 2024. Qua đó, kéo dài mạch tăng trưởng doanh số sang năm thứ hai liên tiếp (tính từ đầu năm 2024 - thời điểm VAMA bắt đầu công bố số liệu bán xe hybrid). Con số này thậm chí còn chưa bao gồm doanh số bán của một số phiên bản hybrid như Suzuki Fronx, KIA Carnival (không được nhà phân phối cập nhật) hay lượng xe mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid của các hãng ô tô Trung Quốc, cũng như các thương hiệu ô tô hạng sang (Mercedes-Benz, Volvo…) đã bán ra thị trường trong năm qua.

Đáng chú ý, số liệu từ VAMA còn cho thấy trong năm 2025, phân khúc ô tô hybrid đã có mạch tăng trưởng liên tiếp kéo dài suốt 5 tháng (từ tháng 6 - 11.2025). Điều này phản ánh rõ thực tế người Việt mua ô tô ngày càng chuộng dòng xe hybrid - vốn được đánh giá cao về khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và không quá phụ thuộc vào việc sạc pin.

Năm 2025 Năm 2024 Doanh số ô tô hybrid 17171 9866

Bên cạnh những đặc trưng về vận hành, theo các chuyên gia trong ngành, người tiêu dùng ngày càng nhận thấy rõ sự tiện dụng cũng như tính kinh tế trong quá trình sử dụng xe hybrid. Sự xuất hiện của nhiều mẫu mã, phiên bản xe hybrid trong năm qua cũng là yếu tố thúc đẩy doanh số dòng xe này tiếp tục tăng trưởng mạnh. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong năm 2025 đã có gần chục mẫu mã, phiên bản ô tô hybrid nói chung được các nhà sản xuất, phân phối tung ra thị trường.

Nếu xét theo vị trí địa lý, các tỉnh thành phố khu vực miền Nam là thị trường lớn nhất với xe hybrid tại Việt Nam với doanh số bán đạt 6.813 xe tương đương gần 48,1%, miền Bắc chiếm 5.435 xe tương đương 38,4%, trong khi miền Trung chỉ chiếm hơn 13,5% với 1.923 xe hybrid tiêu thụ trong năm 2025.

Doanh số ô tô hybrid Tháng 1.2025 904 Tháng 2.2025 756 Tháng 3.2025 902 Tháng 4.2025 973 Tháng 5.2025 970 Tháng 6.2025 1153 Tháng 7.2025 1186 Tháng 8.2025 1302 Tháng 9.2025 1371 Tháng 10.2025 1379 Tháng 11.2025 1340 Tháng 12.2025 1649

Người Việt mua ô tô hybrid trong năm 2025 chuộng xe Toyota

Trong số các thương hiệu ô tô đang phân phối xe hybrid tại Việt Nam, Toyota tiếp tục cho thấy sự áp đảo về mặt số lượng mẫu mã, phiên bản cũng như doanh số bán hàng. Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo của VAMA, trong tổng số gần hơn 14.000 xe hybrid bán ra tại Việt Nam trong năm 2025, có tới hơn 8.389 xe hybrid của Toyota, chiếm gần 60% thị phần. Nói một cách dễ hiểu, cứ 10 chiếc ô tô hybrid tiêu thụ tại Việt Nam, có 6 chiếc là xe Toyota.

Thị phần ô tô hybrid Toyota 8359 Honda 3043 Suzuki 2633 KIA 106 Thương hiệu khác

Kết quả này một phần đến từ thực tế người Việt từ trước đến nay vẫn chuộng xe Toyota vốn nổi tiếng về tính thực dụng, độ bền, ổn định cũng như tiết kiệm nhiên liệu và khả năng giữ giá khi bán lại. Bên cạnh đó, phải thừa nhận rằng, Toyota hiện là thương hiệu có danh mục sản phẩm ô tô hybrid đa dạng bậc nhất thị trường Việt Nam. Có tới 6 mẫu mã ô tô Toyota tại Việt Nam đã được hãng bổ sung phiên bản hybrid. Trong đó, Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV là hai mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam trong năm 2025.

Xếp sau Toyota là Honda, thương hiệu này cũng đang nỗ lực bổ sung phiên bản hybrid cho các dòng ô tô đang phân phối tại Việt Nam. Năm 2025, với 3 phiên bản hybrid của các dòng xe như Honda CR-V, Civic và HR-V, tổng doanh số xe hybrid của Honda đạt 3.043 xe, tăng 37,5% so với năm 2024.

Trong khi đó, doanh số xe hybrid của Suzuki được hãng xe này công bố đạt 2.633 xe tăng 50% so với năm 2024, đây cũng chính là lượng xe Suzuki XL7 Hybrid tiêu thụ trong năm qua, bởi như đã đề cập, Suzuki vừa phân phối thêm bản hybrid của mẫu Frox nhưng không cập nhật kết quả bán hàng chi tiết.

Doanh số các mẫu ô tô hybrid tại Việt Nam năm 2025 Nguồn: VAMA

Các hãng xe Hàn Quốc như KIA, Hyundai mới chỉ có 1 - 2 mẫu mã được bổ sung phiên bản hybrid, tuy nhiên doanh số bán cũng không đáng kể. Đơn cử như KIA Sorento HEV/PHEV chỉ bán được106 xe tăng 10% so với năm 2024.

Có thể thấy, ô tô Nhật Bản vẫn đang có thấy sự áp đảo về số lượng mẫu mã cũng như doanh số ở mảng xe hybrid. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh ở phân khúc này đang gia tăng khi các thương hiệu ô tô Trung Quốc như BYD, Jaecoo, Lynk & Co liên tục bổ sung các mẫu mã mới để tìm kiếm cơ hội cạnh tranh.