Honda CR-V hybrid lắp ráp tại Việt Nam khác gì bản nhập khẩu từ Thái Lan?

Đầu tháng 2.2026, những chiếc Honda CR-V thuộc phiên bản hybrid (xe lai xăng - điện) đầu tiên được Honda Việt Nam lắp ráp trong nước đã chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất. Dự kiến, phiên bản này sẽ mở bán chính thức vào ngày 11.2 tới, giá từ 1,17 - 1,25 tỉ đồng.

So với bản nhập khẩu từ Thái Lan trước đây, CR-V bản hybrid lắp ráp tại Việt Nam có nhiều điểm khác biệt đáng chú ý, từ tùy chọn phiên bản, thiết kế, trang bị đến định hướng tiếp cận khách hàng.

Đầu tiên phải kể đến tùy chọn phiên bản. Nếu trước đây, Honda CR-V bản hybrid nhập khẩu chỉ bán ra duy nhất tùy chọn CR-V e:HEV RS; ở lần nâng cấp mới, mẫu xe này đã được bổ sung phiên bản CR-V e:HEV L, có giá bán thấp hơn. Việc mở rộng danh mục giúp CR-V hybrid không còn là lựa chọn mang tính "thử nghiệm" như giai đoạn đầu, mà sẽ tiếp cận đa dạng hơn nhóm người dùng quan tâm đến xe lai xăng - điện

Về thiết kế, CR-V e:HEV lắp ráp trong nước nhìn chung vẫn giữ nguyên kiểu dáng tổng thể của thế hệ thứ 6, với phong cách thiết kế mạnh mẽ, thân xe bề thế và các đường nét dứt khoát. Đây là yếu tố vốn đã tạo nên bản sắc của CR-V ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung

Sự khác biệt chỉ nằm ở cách Honda phân hóa từng phiên bản. Theo đó, bản e:HEV RS tiếp tục nhấn mạnh yếu tố thể thao với các chi tiết sơn đen bóng ở ngoại thất, cùng một số điểm nhấn mang tính nhận diện riêng

Trong khi đó, bản CR-V e:HEV L hướng đến sự trung tính và hài hòa hơn, phù hợp với nhóm khách hàng gia đình, đề cao tính thực dụng

Bên trong ca-bin, Honda CR-V e:HEV lắp ráp trong nước vẫn giữ cấu hình 5 chỗ tương tự bản nhập khẩu từ Thái Lan

Mặc dù vậy, một điểm mới dễ nhận ra trên Honda CR-V bản hybrid "nội" chính là sự xuất hiện của hệ thống chuyển số bằng nút bấm. Đây là lần đầu tiên trang bị này xuất hiện trên các phiên bản Honda CR-V e:HEV tại thị trường trong nước

So với cần số truyền thống trên bản nhập khẩu trước đây, thiết kế nút bấm giúp tối ưu không gian bệ trung tâm, đồng thời mang lại thao tác sử dụng gọn gàng và hiện đại hơn. Honda cũng cho biết hệ thống này được bố trí nhằm hạn chế thao tác nhầm, góp phần nâng cao mức độ an toàn khi vận hành

Bên cạnh đó, nội thất xe cũng nổi bật với bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm, màn hình hiển thị kính lái HUD trên bản RS, cùng hệ thống âm thanh 12 loa Bose

Cửa sổ trời toàn cảnh và các tiện ích kết nối thông minh tiếp tục được duy trì, tương đồng với bản nhập khẩu nhưng được tinh chỉnh để phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng tại Việt Nam

Dù có những thay đổi về phiên bản và trang bị, Honda CR-V e:HEV lắp ráp trong nước vẫn giữ nguyên hệ truyền động hybrid quen thuộc của Honda. Xe sử dụng động cơ xăng 2.0 lít kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất tối đa 204 mã lực, đi kèm hộp số E-CVT. Cấu hình này giúp mẫu xe vận hành mượt mà trong đô thị, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng tăng tốc cần thiết khi di chuyển trên đường trường

Theo công bố của hãng, hệ truyền động hybrid trên CR-V e:HEV giúp mức tiêu thụ nhiên liệu giảm khoảng 30% so với phiên bản động cơ xăng cùng dòng. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh lớn của CR-V bản hybrid so với nhiều mẫu C-SUV khác trên thị trường

Bên cạnh khả năng vận hành, các trang bị an toàn và tiện nghi tiếp tục là điểm mạnh của Honda CR-V e:HEV. Tất cả phiên bản đều được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe Honda Sensing, bao gồm các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và đèn pha tự động

Riêng phiên bản e:HEV RS có thêm một số trang bị hỗ trợ lái nâng cao, nổi bật là đèn pha thích ứng thông minh; hướng tới nhóm khách hàng yêu cầu cao về công nghệ

Nếu đặt Honda CR-V hybrid lắp ráp cạnh bản nhập khẩu từ Thái Lan, có thể thấy khác biệt không chỉ nằm ở trang bị hay số lượng phiên bản, mà còn ở cách Honda định vị sản phẩm. Việc lắp ráp trong nước giúp hãng chủ động hơn về nguồn cung, thời gian giao xe và từng bước tối ưu chi phí trong dài hạn. Đi kèm đó là chính sách bảo hành mở rộng cho các bộ phận cốt lõi của hệ thống hybrid, góp phần củng cố niềm tin của người tiêu dùng khi tiếp cận công nghệ xe lai điện