Honda Zoomer, Dax phiên bản điện đăng ký bản quyền kiểu dáng, liệu có về Việt Nam?

Honda đang cho thấy dấu hiệu "tăng tốc" trong cuộc đua điện hóa tại Việt Nam. Sau khi công bố giá bán mẫu CUV e:, đồng thời "nhá hàng" bộ đôi Honda UC3 và WN7, mới đây hãng xe Nhật Bản tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng ký bản quyền kiểu dáng một loạt mẫu xe máy điện mới tại Việt Nam.

Theo đó, Công báo sở hữu công nghiệp số 454, tập B được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cập nhật tháng 1.2026 vừa xuất hiện thông tin, hình ảnh về một số mẫu xe máy điện mới của Honda. Những hình ảnh được đăng tải trong tài liệu này cho thấy, hai mẫu xe máy điện mới nhất được Honda đăng ký bản quyền kiểu dáng tại Việt Nam là Honda Zoomer e: và Honda Dax e:.

Honda Zoomer e: và Honda Dax e: được đăng ký bản quyền kiểu dáng tại Việt Nam Nguồn: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam

Đây được xem là phiên bản thuần điện của những dòng xe máy số Honda Zoomer, Honda Dax từng nổi tiếng trên thị trường với thiết kế nhỏ gọn, cá tính và vận hành linh hoạt. Trong chiến lược phát triển xe điện của Honda, bên cạnh việc sản xuất những mẫu mã mới, các dòng xe cá tính, mang giá trị lịch như Zoomer và Dax cũng được bổ sung phiên bản điện.

Thực tế, Honda Zoomer e: và Honda Dax e: đã được Honda cùng đối tác liên doanh tại Trung Quốc sản xuất, tung ra thị trường từ đầu năm 2023. Đây cũng là thị trường đầu tiên trên thế được Honda trình làng, mở bán các dòng xe điện này.

Được phát triển dựa trên nền tảng các phiên bản chạy bằng xăng, vì vậy về cơ bản Honda Zoomer e:, Dax e: vẫn giữ nguyên kiểu dáng thiết kế đặc trưng từng làm nên tên tuổi cho ba dòng xe này. Tuy nhiên, phần động cơ, pin được thiết kế gọn gàng, đơn giản hơn so với các phiên bản chạy bằng xăng.

Dax e: vẫn giữ nguyên kiểu dáng thiết kế đặc trưng từng làm nên tên tuổi cho ba dòng xe này Ảnh: Honda

Trong đó, Honda Zoomer e: vẫn giữ nguyên vẻ ngoài cá tính với cụm đèn pha kép dạng tròn, tay lái cao, màn hình hiển thị LCD hình cầu, hộc chứa đồ trước đây trên phiên bản chạy xăng được tinh chỉnh để lắp pin trên phiên bản chạy điện. Trong khi Honda Dax e: có hình dạng giống Honda Dax 125 vị trí động cơ đã được thay thế bằng một bộ pin. Ngoài ra, phiên bản điện của dòng xe này cũng được trang bị màn hình LCD dạng tròn, tay lái đặt cao đi kèm yên xe đơn thiết kế thon gọn.

Phía Honda Việt Nam chưa công bố thông tin về việc phân phối các dòng xe này, tuy nhiên với việc được đăng ký bản quyền kiểu dáng, không loại trừ khả năng Honda Zoomer e: và Dax e: sẽ xuất hiện tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Hiện tại, phiên bản máy xăng của Honda Dax và Zoomer chủ yếu do các cửa hàng không chính hãng nhập khẩu, phân phối.

Tại Trung Quốc, Honda Zoomer e: có giá 6.099 nhân dân tệ (khoảng 21,1 triệu đồng) Ảnh: Honda

Tại một số thị trường trên thế giới như Trung Quốc, Honda Zoomer e: có giá 6.099 nhân dân tệ (khoảng 21,1 triệu đồng), trong khi Honda Dax e: có giá 5.999 nhân dân tệ (khoảng 20,7 triệu đồng).