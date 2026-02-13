Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Tư vấn

Những vật dụng 'cứu hộ' phải có trên ô tô khi lái xe đường dài

Nguyễn Duy
Nguyễn Duy
13/02/2026 10:27 GMT+7

Áp lực giao thông dịp cận Tết gia tăng khiến việc lái ô tô đường dài tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn bình thường. Vì vậy, bên cạnh kế hoạch về lộ trình, việc chuẩn bị các vật dụng "cứu hộ" thiết yếu để ứng phó trong các trường hợp sự cố khẩn cấp cũng rất quan trọng.

Lái ô tô đường dài về quê đón Tết đang trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình nhờ sự chủ động và thuận tiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh mật độ phương tiện tăng cao, thời tiết diễn biến thất thường và áp lực di chuyển lớn, những rủi ro trên hành trình cũng gia tăng đáng kể.

Thực tế cho thấy, không ít sự cố xảy ra trên cao tốc, quốc lộ dịp cuối năm xuất phát từ những tình huống tưởng chừng đơn giản như thủng lốp, hết điện ắc-quy, động cơ quá nhiệt hoặc va chạm nhẹ khi tầm nhìn hạn chế. Để hạn chế bị động giữa dòng xe đông đúc và bảo đảm an toàn cho cả gia đình, tài xế cần chủ động trang bị sẵn các vật dụng "cứu hộ" cơ bản trên xe.

Biển cảnh báo nguy hiểm: Trang bị tối thiểu khi xe gặp sự cố

Trong mọi tình huống xe buộc phải dừng khẩn cấp giữa đường, ưu tiên hàng đầu là cảnh báo sớm cho các phương tiện phía sau. Biển cảnh báo nguy hiểm là trang bị cơ bản nhưng không ít tài xế còn xem nhẹ, thậm chí không kiểm tra sự hiện diện của vật dụng này trên xe.

Những vật dụng ‘cứu hộ’ bắt buộc phải có khi lái ô tô đường dài - Ảnh 1.

Biển cảnh báo hay đèn phản quang là những vật dụng đặc biệt cần thiết nếu không may xe xảy ra sự cố trên đường

ẢNH: N.D

Khi dừng xe trên cao tốc hoặc quốc lộ do sự cố, người lái cần bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt biển phản quang ở khoảng cách phù hợp phía sau xe, thông thường từ 50 – 100 m tùy điều kiện mặt đường và tầm nhìn. Việc bố trí đúng vị trí giúp các phương tiện phía sau kịp thời giảm tốc, chuyển làn, hạn chế nguy cơ va chạm liên hoàn.

Trong cao điểm Tết, lưu lượng phương tiện tăng mạnh khiến chỉ một điểm dừng đột ngột cũng có thể tạo hiệu ứng dây chuyền. Vì vậy, biển cảnh báo nguy hiểm không chỉ bảo vệ chiếc xe gặp sự cố mà còn góp phần duy trì an toàn chung cho toàn tuyến.

Bộ vá lốp và bơm điện mini

Thủng lốp là một trong những sự cố phổ biến nhất khi di chuyển đường dài, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ có mật độ xe tải lớn. Vì vậy, lốp dự phòng đạt tiêu chuẩn, kích nâng xe và bộ tháo ốc bánh xe vẫn là những trang bị cơ bản không thể thiếu trên mỗi hành trình.

Những vật dụng ‘cứu hộ’ bắt buộc phải có khi lái ô tô đường dài - Ảnh 2.
Những vật dụng ‘cứu hộ’ bắt buộc phải có khi lái ô tô đường dài - Ảnh 3.

Bộ vá lốp hay bơm điện mini sẽ giúp bạn tránh được "thảm họa" nằm đường chờ cứu hộ

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên cạnh đó, bơm điện mini ngày càng trở thành vật dụng hữu ích đối với tài xế. Thiết bị nhỏ gọn này cho phép kiểm tra và bơm bổ sung áp suất lốp khi cần thiết, nhất là sau quãng đường dài hoặc khi xe có dấu hiệu non hơi. Trong trường hợp lốp bị thủng nhẹ, bộ vá lốp nhanh kết hợp bơm điện mini có thể giúp xử lý tạm thời, đủ để xe di chuyển đến điểm sửa chữa gần nhất thay vì phải chờ cứu hộ.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị người lái cần kiểm tra áp suất lốp, độ mòn gai và tình trạng lốp dự phòng trước chuyến đi. Những vật dụng hỗ trợ chỉ phát huy hiệu quả khi hệ thống lốp vẫn đảm bảo điều kiện an toàn cơ bản.

Dây câu bình và bộ kích nổ khẩn cấp

Ắc-quy yếu hoặc hết điện đột ngột có thể khiến xe không khởi động được, đặc biệt sau nhiều giờ dừng nghỉ bật điều hòa, hệ thống giải trí. Trong bối cảnh cao điểm giao thông cuối năm, không phải lúc nào tài xế cũng dễ dàng tìm được sự hỗ trợ ngay lập tức.

Những vật dụng ‘cứu hộ’ bắt buộc phải có khi lái ô tô đường dài - Ảnh 4.

Dây câu bình hay bộ kích bình cũng là những vật dụng "cứu hộ" không thể thiếu trên ô tô trên các chuyến đi đường dài

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Dây câu bình truyền thống vẫn là giải pháp phổ biến, nhưng đòi hỏi có xe khác hỗ trợ. Trong khi đó, bộ kích nổ khẩn cấp dạng pin sạc ngày càng được nhiều tài xế lựa chọn vì tính linh hoạt. Thiết bị nhỏ gọn này cho phép khởi động xe mà không cần phương tiện hỗ trợ, rất hữu ích khi dừng xe ở khu vực vắng.

Dây sạc di động với ô tô điện

Hiện này, bên cạnh ô tô sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, lượng ô tô điện tham gia các hành trình dài dịp Tết cũng tăng rõ rệt. Bên cạnh các vật dụng "cứu hộ" chung cho xe xăng/dầu, người dùng xe điện cần đặc biệt lưu ý đến bộ sạc di động cầm tay, tương thích với nguồn điện dân dụng.

Những vật dụng ‘cứu hộ’ bắt buộc phải có khi lái ô tô đường dài - Ảnh 5.

Với ô tô điện, bộ dây sạc cầm tay là trang bị không thể không có trên xe

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong trường hợp các trạm sạc công cộng quá tải hoặc xảy ra sự cố ngoài dự kiến, dây sạc di động cho phép sạc tạm thời tại nhà dân, nhà nghỉ hoặc điểm lưu trú có ổ cắm phù hợp. Dù tốc độ sạc không cao, đây vẫn là "phao cứu sinh" giúp xe duy trì mức pin an toàn để tiếp cận trạm sạc gần nhất.

Mặc dù vậy, đây chỉ là giải pháp "cấp cứu" tạm, để đảm bảo an toàn khi lái ô tô điện đường dài, tài xế xe điện cần chủ động lập kế hoạch lộ trình, xác định trước các trạm sạc và duy trì mức pin dự phòng hợp lý. Không nên để pin xuống quá thấp trong bối cảnh cao điểm, khi nguy cơ chờ đợi kéo dài là điều có thể xảy ra.

