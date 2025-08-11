Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cái kết vụ dừng xe trên cao tốc để... xuống sông câu cá
Video Thời sự

Cái kết vụ dừng xe trên cao tốc để... xuống sông câu cá

Bá Cường
Bá Cường
11/08/2025 15:28 GMT+7

Cục CSGT lập biên bản xử phạt hành chính chủ xe dừng ô tô trên làn dừng khẩn cấp của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn để cả nhóm... xuống sông câu cá.

Cái kết vụ dừng xe trên cao tốc để... xuống sông câu cá

Ngày 11.8.2025, thông tin từ Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (thuộc Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt hành chính tài xế ô tô dừng đỗ trên làn dừng khẩn cấp của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ô tô dừng xe trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn để cả nhóm xuống sông câu cá

Trước đó, vào 17 giờ 50 phút ngày 9.8, trong lúc thực hiện tuần tra, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 5 phát hiện một ô tô đỗ xe vào làn dừng khẩn cấp của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn cầu Mỹ Chánh (thuộc xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Qua làm rõ, chủ xe là một người đàn ông 43 tuổi có hộ khẩu trú tại thành phố Đà Nẵng. Xe dừng đỗ không đặt cảnh báo theo quy định, với mục đích đưa nhóm người trên xe xuống sông để câu cá.

Đỗ ô tô trên làn dừng khẩn cấp cao tốc để... xuống sông câu cá

đỗ ô tô trên cao tốc cao tốc Cam Lộ - La Sơn CSGT làn dừng khẩn cấp Câu cá
Xem thêm bình luận