5 lưu ý quan trọng khi lái ô tô điện đường dài dịp cận tết

Những năm gần đây, ô tô điện dần trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều gia đình Việt trong các chuyến đi dài dịp tết. Tuy nhiên, khi nhu cầu di chuyển tăng cao, hạ tầng sạc chịu áp lực lớn và điều kiện giao thông phức tạp hơn, người lái ô tô điện cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để hành trình diễn ra suôn sẻ, an toàn.

Lên kế hoạch sạc pin, tránh kiểu "tới đâu tính tới đó"

Khác với xe xăng có thể tiếp nhiên liệu nhanh và dễ dàng, ô tô điện phụ thuộc lớn vào hệ thống trạm sạc điện. Dịp cận tết, lượng xe lưu thông tăng mạnh nhiều khả năng sẽ khiến các trạm sạc, đặc biệt trên những tuyến cao tốc và quốc lộ huyết mạch rơi vào tình trạng quá tải.

Hạ tầng sạc cho xe điện nhìn chung vẫn còn hạn chế, vì vậy việc chủ động lên kế hoạch là việc cần thiết để đảm bảo chuyến đi suôn sẻ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Vì vậy, việc lên kế hoạch sạc pin từ trước là việc làm quan trọng. Người lái nên kiểm tra, xác định rõ các trạm sạc chính trên lộ trình, đồng thời chuẩn bị thêm phương án dự phòng. Việc chủ động dừng sạc sớm khi pin còn đủ dung lượng sẽ giúp tránh rơi vào tình huống bị động, nhất là khi di chuyển ban đêm hoặc qua khu vực thưa dân cư.

Luôn 'trừ hao' quãng đường di chuyển

Tầm hoạt động mà nhà sản xuất công bố thường được đo trong điều kiện tiêu chuẩn. Trên thực tế, hành trình về quê dịp Tết thường đi kèm nhiều yếu tố khiến mức tiêu thụ điện tăng lên như xe chở đủ người, hành lý nặng, kẹt xe kéo dài hoặc phải di chuyển liên tục ở tốc độ cao.

Do điều kiện đường thực tế khác điều kiện thử nghiệm lý tưởng tại nhà máy, người lái xe điện cần trừ hao, tính toán thời điểm sạc xe cho hợp lý ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Do đó, người dùng ô tô điện nên trừ hao ít nhất 10 - 15% quãng đường so với con số lý thuyết. Cách tính toán "dư dả" này giúp giảm áp lực tìm trạm sạc gấp, đồng thời hạn chế rủi ro khi gặp sự cố giao thông ngoài ý muốn.

Không cần chờ pin đầy 100%

Trong các chuyến đi dài, nhiều tài xế có xu hướng chờ sạc pin đầy 100% trước khi tiếp tục hành trình. Tuy nhiên, trong điều kiện cao điểm cận tết, điều này không phải lúc nào cũng tối ưu.

Thông thường, sạc pin đến mức 70 - 80% giúp tiết kiệm đáng kể thời gian chờ, trong khi vẫn đủ để xe tiếp tục di chuyển an toàn đến điểm sạc tiếp theo. Ngoài ra, việc hạn chế sạc đầy liên tục cũng giúp pin hoạt động ổn định hơn khi phải sạc nhiều lần trong ngày.

Chủ động các phương án dự phòng

Thực tế cho thấy, không ít trạm sạc có thể rơi vào tình trạng xếp hàng dài hoặc tạm ngưng hoạt động do quá tải dịp lễ, Tết. Trong bối cảnh đó, sự chủ động của người lái đóng vai trò rất quan trọng.

Các phương án dự phòng cũng cần được chuẩn bị sẵn khi lái xe điện di chuyển đường xa dịp tết ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Việc cài đặt sẵn các ứng dụng hiển thị trạm sạc, theo dõi tình trạng hoạt động theo thời gian thực, cũng như lưu sẵn các thông tin hotline, tổng đài hỗ trợ kỹ thuật của hãng xe sẽ giúp tài xế linh hoạt xử lý khi gặp sự cố. Thay vì cố chờ tại một trạm đông đúc, việc chuyển hướng sớm sang trạm khác thường là lựa chọn an toàn hơn.

Điều chỉnh thói quen lái xe để tiết kiệm pin

Bên cạnh yếu tố hạ tầng, cách vận hành xe cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mức tiêu thụ điện. Trên đường dài, việc duy trì tốc độ ổn định, hạn chế tăng tốc đột ngột sẽ giúp tối ưu tầm hoạt động của xe.

Ngoài ra, người lái nên tận dụng hệ thống phanh tái tạo năng lượng khi di chuyển trên đường đèo hoặc khu vực đông xe. Việc sử dụng điều hòa, sưởi ghế và các tiện nghi điện tử khác ở mức hợp lý cũng góp phần kéo dài quãng đường giữa các lần sạc.