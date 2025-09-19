Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự
Lăng kính bạn đọc:

An toàn cho trạm sạc xe điện

Kim Lan
Kim Lan
(tổng hợp)
19/09/2025 05:55 GMT+7

Có được bộ quy chuẩn quốc gia về trạm sạc xe điện sẽ giúp thúc đẩy chuyển hóa năng lượng xanh.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có kết luận liên quan đến kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

An toàn cho trạm sạc xe điện - Ảnh 1.

Nhiều chung cư quy hoạch bãi đậu xe riêng cho xe điện, trong khi một số khác lại chọn cách cực đoan là cấm luôn xe điện

ẢNH: T.N

Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu trước ngày 15.10, Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ KH-CN, Bộ Xây dựng, cơ quan liên quan ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các trạm sạc xe điện lắp đặt tại nơi công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ…

Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ KH-CN, Bộ Công an và cơ quan liên quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với chung cư (chung cư hiện hữu, chung cư sắp xây mới) có lắp đặt trạm hoặc trụ sạc xe điện.

Được biết, hiện số lượng và tỷ lệ chung cư có chỗ đỗ xe điện và điểm sạc pin hiện chỉ chiếm phần rất nhỏ trong tổng số dự án nhà ở trên cả nước, đặc biệt tại địa bàn Hà Nội và TP.HCM.

Rất cần thiết

Đề cập việc vừa qua một số chung cư trên địa bàn TP.HCM thông báo không nhận gửi xe máy, ô tô điện vì lo mất an toàn cháy nổ do đặc thù liên quan tới hạ tầng điện và việc sạc điện, đa số bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên cho rằng một quy chuẩn an toàn chung cư có trạm sạc xe điện hiện nay là rất cần thiết. BĐ Minh Nghĩa nêu ý kiến: "Hiện nay, việc người dân sử dụng xe máy điện, ô tô điện đã phổ biến. Tại các đô thị lớn, nơi nhiều người quen sống ở chung cư, câu chuyện quy chuẩn an toàn này càng bức thiết".

BĐ Thuy Le cho biết: "Bản thân tôi cảm thấy an tâm khi hệ thống các trạm sạc điện công cộng đã dần mở rộng, nhưng tiêu chuẩn sạc điện tại các chung cư vẫn là vấn đề dân sinh cần quan tâm, vì đó là môi trường chung sống của hàng trăm hộ gia đình".

Tán thành, BĐ Hoang cho rằng đa số chung cư đang hoạt động đều chưa chuẩn bị cho một hạ tầng điện sạc đáp ứng đủ yêu cầu: "Việc có một quy chuẩn quốc gia sẽ buộc các chung cư xây dựng về sau phải lưu tâm. Ngoài ra, đây cũng là hành lang pháp lý để các chung cư hiện hữu đầu tư cải tạo hạ tầng truyền tải điện nội bộ".

Đảm bảo kiểm tra, giám sát

Nhận xét về xu hướng phát triển của "giao thông xanh", BĐ daiphat đánh giá cao việc cơ quan quản lý đã quan tâm "ra chính sách tách biệt giữa phương tiện và hạ tầng". BĐ daiphat phân tích thêm: "Kêu gọi, khuyến khích người dân dùng phương tiện xanh song song với mở hành lang pháp lý để có được hạ tầng đủ đáp ứng, mới hy vọng xanh hóa giao thông. Người dân mua xe điện mà không được sạc, không biết sạc ở đâu thì làm sao?".

BĐ Hai Nguyen Van đề nghị: "Nếu đã có quy chuẩn, cần kết hợp khảo sát, xem xét công suất lưới điện hiện hữu tại các chung cư, đặc biệt là các chung cư cũ, để đảm bảo cung ứng và độ an toàn khi lắp đặt nhiều trạm sạc và nhiều xe sạc...".

"Quan trọng là sau khi có quy chuẩn rồi thì cơ quan quản lý cần giám sát, kiểm tra thường xuyên, nghiên cứu sao cho tiện lợi, an toàn mọi lúc mọi nơi để người dân yên tâm sử dụng", BĐ Lâm Lương Văn nêu ý kiến.

Những chung cư cũ hoặc không thể thiết kế thêm trạm sạc thì phải xem lại thiết kế công suất điện, đồng thời làm trạm sạc ở bên ngoài.

Phương Thảo

Quy chuẩn cũng phải cân nhắc không gian có đủ rộng để lắp đặt trạm sạc không? Thời gian sạc không phải như đổ xăng, liệu có xếp hàng để chờ sạc không?

Q.V

Có được quy chuẩn quốc gia về kỹ thuật và an toàn trạm sạc sẽ giúp đồng bộ chuyển đổi năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh.

TuanHa

