Tạm dừng dịch vụ xe điện 4 bánh, Sở Xây dựng TP.HCM nói gì?

Chiều 28.8, tại buổi họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Nguyễn Quốc Vinh, Phó trưởng phòng Quản lý vận tải (Sở Xây dựng TP.HCM), thông tin về việc tạm dừng hoạt động xe điện 4 bánh vận chuyển khách du lịch từ ngày 1.7.

Theo ông Vinh, lý do tạm dừng hoạt động 4 bánh có gắn động cơ (loại xe chạy bằng động cơ điện hoặc động cơ xăng/dầu dung tích nhỏ. Gọi dễ hiểu là xe điện du lịch 4 bánh - PV) do liên quan đến việc tổ chức giao thông trên một số tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/giờ áp dụng cho tất cả các phương tiện tham gia giao thông.

Khảo sát đưa xe điện du lịch 4 bánh hoạt động trở lại

Thời gian qua, Sở Xây dựng TP.HCM nhận được nhiều kiến nghị đề xuất của các đơn vị để loại hình vận tải này được tiếp tục hoạt động.

Do đó, ngày 27.8, Sở Xây dựng đã tổ chức họp với Công an TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM, đặc khu Côn Đảo, các phường có hoạt động xe điện du lịch 4 bánh, cùng các đơn vị thuộc sở và doanh nghiệp vận tải liên quan.

Cuộc họp nhằm tìm giải pháp trước mắt và lâu dài để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa phương tiện hoạt động trở lại.

Mục tiêu là vừa đáp ứng quy định và điều kiện giao thông thực tế, vừa phục vụ nhu cầu du khách tham quan TP.HCM. Đồng thời, loại hình này cũng góp phần phát triển du lịch, thúc đẩy giao thông xanh và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Quốc Vinh thông tin về việc tạm dừng hoạt động xe điện 4 bánh vận chuyển khách du lịch ở TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ và các phòng chuyên môn của sở. Các đơn vị này sẽ phối hợp UBND đặc khu Côn Đảo, UBND các phường có tuyến đường dự kiến tổ chức cho phương tiện hoạt động (gồm các phường: Sài Gòn, Bến Thành, Chợ Lớn, An Đông, Chợ Quán, Vũng Tàu, Tam Thắng...) và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Nhiệm vụ là khảo sát thực tế một số tuyến đường đủ điều kiện tổ chức giao thông theo quy định tại Nghị định số 165. Các tuyến đường, làn đường này phải đảm bảo việc kết nối giữa cơ sở lưu trú với điểm tham quan du lịch.

Đồng thời, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trở lại phục vụ nhu cầu của du khách trong khoảng thời gian nhất định, vừa phải đảm bảo trật tự và an toàn giao thông.

Việc khảo sát và thống nhất phương án tổ chức giao thông cho phương tiện này được hoạt động trở lại phải đề xuất trong tháng 9.2025, để Sở Xây dựng báo cáo UBND TP.HCM.

Về lâu dài, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 165. Định hướng sửa đổi theo hướng phân cấp mạnh cho địa phương, cho phép tự quyết định phương án tổ chức giao thông đối với loại hình xe điện du lịch 4 bánh.

Theo ông Vinh, mục tiêu là bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế, tháo gỡ khó khăn và vướng mắc trong thực thi luật Đường bộ, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ cùng các quy định liên quan.

Đồng thời, định hướng này cũng hướng tới lộ trình phát triển xe điện du lịch 4 bánh cùng các phương tiện giao thông xanh, thân thiện với môi trường.