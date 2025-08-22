Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Sẽ cấm hoàn toàn phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2040

Quang Thuần
Quang Thuần
22/08/2025 13:52 GMT+7

Chuyển đổi phương tiện xe máy để giảm phát thải là quá trình khó khăn trước mắt nhưng sẽ mang lại lợi ích lâu dài. Đó là ý kiến của ông Nguyễn Đông Phong, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (Cục Đăng kiểm Việt Nam) tại tọa đàm "Giảm phát thải, lọc không khí" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng nay 22.8.

- Ảnh 1.

Ở thời điểm hiện nay, chuyển đổi xanh là cơ hội "vàng", nếu bàn càng lâu thì càng mất thời gian, mất cơ hội.

ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo ông Nguyễn Đông Phong, khí thải gây ô nhiễm môi trường hiện nay gồm có khí phát thải tại chỗ, khí trong sản xuất kinh doanh và phát thải liên quan đến khí nhà kính. Trong đó, khí nhà kính là vấn đề chung toàn cầu còn về khí phát thải tại chỗ là câu chuyện của chính mỗi người. 

Vấn đề kiểm soát khí thải trong giao thông cơ giới đường bộ, từ năm 2025 đã có các quyết định và lộ trình cụ thể. Tuy nhiên, trong khi kiểm soát khí thải ô tô có thuận lợi là đã áp dụng các tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu, tiến tới chuẩn Liên Hiệp Quốc thì vấn đề tiêu chuẩn cho xe máy đang có bước đi chậm hơn. Lộ trình cụ thể là sẽ áp dụng mức 5 cho xe ô tô và nâng thêm một mức nữa, từ tháng 7.2026 sẽ áp dụng mức 4 cho xe mô tô xe gắn máy, mục đích cuối cùng là không được phát thải.

Đại diện Cục Đăng kiểm cho biết, đối với các phương tiện giao thông khác, đến năm 2040 sẽ cấm hoàn toàn sử dụng, nhập khẩu phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Từ năm 2025 - 2030 sẽ chuyển đổi nhanh việc sử dụng xe, thay thế xe buýt điện, từ năm 2031 - 2050 taxi thay thế mới phải là xe năng lượng xanh. "Lộ trình chuyển đổi này chúng ta đã nói rất lâu nhưng trong quá trình thực hiện thì còn chậm. Vấn đề khó khăn lớn nhất hiện nay trong giảm phát thải lĩnh vực giao thông đường bộ là kiểm soát khí thải xe máy. Hiện nay, cả nước chưa thống kê được chính xác có bao nhiêu xe máy lưu thông nhưng ước tính từ 60 - 70 triệu phương tiện. Lượng xe máy lớn, tác động sâu rộng đến người dân, người yếu thế, người nghèo… nên việc chuyển đổi xe máy rất khó khăn và phức tạp", ông Phong thừa nhận.

Ông Nguyễn Đông Phong cũng giải thích rõ hơn, trong các quy định hiện nay thì không bắt buộc phải là chuyển xe xăng sang xe điện mà là chuyển sang nhiên liệu xanh sạch không phát thải. Tuy nhiên, thực tế là ngoài xe điện ra thì các phương tiện sử dụng nhiên liệu khác vẫn chưa phổ biến, hay nói cách khác thì hiện tại mới chỉ có xe xăng - xe điện là chính. Vì vậy, việc chuyển đổi này dẫn đến rất nhiều băn khoăn, lo lắng. Ví dụ như hệ thống sạc pin thế nào, thời gian sạc còn quá lâu, người nghèo, người yếu thế làm sao để chuyển đổi, vấn đề rác thải pin, vấn đề an toàn cháy nổ… Hiện nay, đã có nhiều giải pháp để khắc phục, trong đó rác thải pin được xử lý tập trung với công nghệ tiên tiến tốt hơn, về công nghệ sản xuất pin cũng đã có pin không cháy nổ nhưng thực tế chưa thương mại hóa được.

"Quá trình chuyển đổi hiện nay còn nhiều khó khăn, trở ngại nhưng nói về mặt tích cực thì việc chuyển đổi này nhằm cải thiện môi trường và ách tắc giao thông. Thế giới đã chuyển dổi, chúng ta đi sau phải tận dụng và thu hẹp khoảng cách. Quá trình này chắc chắn có sự đánh đổi, có lợi hơn thì mới làm. Theo tôi, trong ngắn hạn thì khó khăn nhưng về lâu dài lợi ích sẽ lớn hơn rất nhiều. Khi kinh tế tăng trưởng, đất nước phát triển, thu nhập tăng lên thì vấn đề sức khỏe, môi trường xanh sạch, đẹp là điều cần được chú trọng. Ở thời điểm hiện nay, chuyển đổi xanh là cơ hội "vàng", nếu bàn càng lâu thì càng mất thời gian, mất cơ hội", ông Nguyễn Đông Phong nhấn mạnh.

Đến 1.1.2029, TP.HCM sẽ không còn xe xăng 2 bánh giao hàng

Đến 1.1.2029, TP.HCM sẽ không còn xe xăng 2 bánh giao hàng

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM (HIDS) đang hoàn thiện và trình đề án chuyển đổi xe 2 bánh từ xe xăng sang xe điện cho toàn bộ tài xế công nghệ trong tháng 9. Tại Tọa đàm "Giảm phát thải, lọc không khí" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 22.8, thạc sĩ Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm tư vấn ứng dụng thuộc HIDS, cho biết lộ trình chuyển đổi dần sẽ được kéo dài hơn 3 năm.

Việc duy nhất chúng ta có thể làm là kiểm soát nguồn thải

Giảm phát thải: Không hành động nhanh, hậu quả khó lường

