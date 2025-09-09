Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hàng triệu khách hàng tiêu thụ điện cao hơn 30% nhưng 'không có sai sót'

Nguyên Nga
09/09/2025 14:48 GMT+7

Đó là kết luận của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong báo cáo về hóa đơn tiền điện tháng 8. Theo thống kê, có khoảng 10% khách hàng sử dụng điện trên cả nước (tương đương 3,2 triệu khách) tiêu thụ nhiều hơn 30% trong tháng 8 do thời tiết nắng nóng gay gắt.

Hiện cả nước có khoảng 31,88 triệu khách hàng sử dụng điện sinh hoạt. Báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy, khoảng 3,2 triệu khách hàng trong nhóm này (chiếm 10%) có sản lượng điện tiêu thụ tăng 30% so với tháng 7.

Nguyên nhân, theo EVN, tháng trước, nhất là nửa đầu tháng 8, nhiều khu vực ở miền Bắc trải qua giai đoạn nắng nóng gay gắt dẫn tới tiêu thụ điện tăng rất cao. Riêng ngày 4.8, tiêu thụ điện ở miền Bắc cao kỷ lục từ trước đến nay.

Theo số liệu từ các Trung tâm Chăm sóc khách hàng và theo dõi phản ánh trên mạng xã hội, đến nay có khoảng trên 500 phản ánh của khách hàng về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao. Các thông tin này đều được khẩn trương rà soát, làm rõ, phản hồi và thông tin đến khách hàng.

3,2 triệu khách hàng tiêu thụ điện tháng 8 cao hơn 30% so với tháng 7 - Ảnh 1.

Nắng nóng kéo dài nửa đầu tháng 8 khiến tiêu thụ điện khu vực miền Bắc tăng vọt

ẢNH: EVN

EVN cho biết qua rà soát ban đầu, các thông tin phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao chưa phát hiện sai sót. Hiện, tập đoàn tiếp tục rà soát, kiểm tra cụ thể các nội dung phản ánh về hóa đơn điện. Một số thông tin phản ánh không có thật hoặc đăng nhằm mục đích câu view, bán hàng online.

EVN ủng hộ lắp công tơ giám sát – người dân cần lưu ý gì?

Ngoài ra, có nhiều trường hợp khách hàng phản ánh không phải là khách hàng mua điện trực tiếp từ EVN mà mua điện từ các tổ chức buôn bán lẻ điện. Các tổ chức này vẫn sử dụng công tơ khí, phải nhập số liệu thủ công và do đó vẫn có nguy cơ sai sót cao hơn công tơ điện tử về vấn đề ghi nhận chỉ số công tơ.

Theo thống kê sơ bộ, hiện tại trên cả nước vẫn có 521 tổ chức mua buôn bán lẻ điện, trong đó riêng khu vực miền Bắc có tới 481 tổ chức.

Ngành điện cho biết hầu hết khách hàng dùng điện của EVN hiện đã được lắp đặt công tơ điện tử, và thực hiện đọc số liệu từ xa, số liệu cũng không có yếu tố can thiệp chủ quan của con người.



