Áp dụng giá điện 2 thành phần cho khách hàng dùng điện trên 200.000kWh/tháng từ 1.1.2026

Để triển khai và áp dụng sớm cơ chế giá điện 2 thành phần một cách hiệu quả, đáp ứng yêu cầu mới, Bộ trưởng Công thương yêu cầu Cục Điện lực chủ trì phối hợp với EVN và các đơn vị liên quan rà soát hoàn thiện Đề án giá điện 2 thành phần "một cách khoa học, khả thi, có học hỏi kinh nghiệm của thế giới".



Theo Bộ Công thương, Đề án này dự kiến sẽ được trình lãnh đạo Bộ Công thương và cơ quan có thẩm quyền trước 15.10 tới. Kèm với đó là phải có đánh giá báo cáo tác động của đề án, cung cấp thông tin đầy đủ, báo cáo Chính phủ.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu Cục Điện lực chủ trì với các đơn vị liên quan và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rà soát, tính toán, đề xuất sửa đổi Quyết định số 14 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện dựa trên các căn cứ pháp lý hiện hành và quá trình triển khai trong thực tiễn; khẩn trương xây dựng thông tư sửa đổi Thông tư 16 để quy định cách thức xây dựng khung giá, song song với lộ trình xây dựng khung giá cho cơ chế giá điện hai thành phần.

Bộ Công thương cũng chỉ đạo EVN giữ vai trò chủ công, đề xuất phương pháp xây dựng lại khung giá điện song song lộ trình xây dựng khung giá điện 2 thành phần ẢNH: NG.NGA

Trong đó, EVN phải giữ vai trò chủ công, đề xuất phương pháp xây dựng khung giá, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ, tính hết chi phí trong quá trình sản xuất, kinh doanh điện, bao gồm cả chi phí truyền tải.

Ngoài ra, cũng theo chỉ đạo của Bộ Công thương, EVN tiếp tục tham mưu các cấp, quyết định nhóm đối tượng áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần. EVN cần thuê tư vấn, xây dựng phần mềm vận hành minh bạch thông suốt, hoàn thành trước 20.10.2025 nhưng phải bám sát luật Điện lực, Nghị quyết 70, Nghị định sắp tới của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị.

"Trước mắt, cơ chế này áp dụng cho khách hàng sử dụng điện lớn, không loại trừ trường hợp nào. Từ nay đến 31.12, sẽ chạy song song hai hóa đơn, một theo cơ chế hiện nay để thanh toán thực tế, một theo cơ chế hai thành phần để khách hàng tham khảo và tự điều chỉnh. Về sau, khi triển khai rộng, giá điện theo giờ cao điểm, thấp điểm sẽ bảo đảm công bằng hơn", Bộ trưởng Bộ Công thương cho hay.

Trước đó, dự thảo quyết định quy định về lộ trình thí điểm giá điện hai thành phần của Bộ Công thương soạn thảo và đang lấy ý kiến các bộ ngành, đưa ra 4 giai đoạn để áp dụng thí điểm giá điện 2 thành phần.