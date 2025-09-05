Tại sao hóa đơn tiền điện vẫn tăng mạnh trong tháng mưa?

Trời mát, sao hóa đơn tiền điện tăng?

Đó là câu hỏi của nhiều bạn đọc tại một số tỉnh thành phía bắc thông tin đến Báo Thanh Niên về việc hóa đơn tiền điện tháng 8 của gia đình tăng bất ngờ. Bạn đọc Thúy Diễm (Quảng Ninh) chia sẻ trong tháng 7, tiền điện của gia đình gần 1,5 triệu đồng; sang tháng 8, gia đình quán triệt ý thức tiết kiệm điện, dùng điều hòa giảm nhiều so với tháng 6 và tháng 7, đi làm cả ngày...; vậy mà tháng 8 hóa đơn tiền điện báo về 1,83 triệu đồng. Cùng địa phương, bạn đọc Phan Thị Hằng phản ánh tháng 7 gia đình chị dùng nhiều điện nhất, trả gần 2 triệu đồng. Tháng 8 dùng tiết kiệm, lại vọt lên 2,5 triệu, chưa kể mấy ngày mưa gió bão bùng ít bật điều hòa.

Thời tiết cực đoan là một trong những lý do đẩy nhu cầu sử dụng điện tăng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bạn đọc Diễm Hằng (Hà Tĩnh) cũng khẳng định trong tháng 8 dùng điện ít hơn tháng 7, lại thêm nhiều ngày mưa bão bị cúp điện liên tục, song gia đình mới nhận hóa đơn tiền điện tăng vọt lên 1,336 triệu đồng, trong khi tháng 7 là hơn 827.000 đồng. "Đáng nói là trong tháng 8, số lần bị thông báo cắt điện nhiều hơn do ảnh hưởng mưa bão, gia đình lại sử dụng điện không có gì đột biến. Chúng tôi rất băn khoăn và lo lắng việc tăng đột biến tiền điện thế này liệu có gì sai sót không", bà Diễm Hằng thắc mắc. Tương tự, ông Trịnh Văn Hùng (Nghệ An) cho biết hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng hơn tháng 7 là 24%.

"Mức dùng điện hằng ngày của hộ gia đình như nhau, tra chỉ số cho thấy đến ngày 4.8 tiêu thụ 102 kWh, sang ngày 5.8 vọt lên 201 kWh. Trong khi 2 ngày đó không có gì biến động trong dùng điện. Đến giữa tháng 8, gia đình ngưng mở điện trong trại nuôi vịt, nhưng tiền điện tháng 8 vẫn cao vút", một bạn đọc trong ngành chăn nuôi vịt ở tỉnh phía bắc (đề nghị không nêu tên) phản ánh và băn khoăn: "Liệu trong công thức hay thiết bị đo, tính của điện lực đang bị lỗi gì không?".

Trên diễn đàn quản gia hóa đơn của ví điện tử MoMo, nhiều người cũng phản ánh hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng mạnh không rõ lý do. Điều này cũng tương tự trên các diễn đàn của ngành điện. Có thể thấy, hầu hết các phản ánh đều từ một số tỉnh phía bắc.

Với tình hình này, nhiều người đề nghị ngành điện rà soát lại công tơ điện tử đo xa, nhất là tại khu vực vừa xảy ra biến động mưa gió, bão.

Miền Bắc liên tục lập đỉnh mới về tiêu thụ điện

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho hay trong tháng 8, do thời tiết nắng nóng kỷ lục chứ không phải mát mẻ cả tháng như nhiều người phản ánh, nên miền Bắc liên tục lập đỉnh mới về tiêu thụ điện. Tại 17 tỉnh, thành phố phía bắc do EVNNPC quản lý (không bao gồm Hà Nội), hệ thống điện tiếp tục ghi nhận mức tiêu thụ kỷ lục mới. Cụ thể, lúc 22 giờ 30 ngày 4.8, công suất cực đại (Pmax) đạt 18.983,9 MW, sản lượng điện thương phẩm lên tới 393,09 triệu kWh. "So với kỷ lục cũ ngày 18.7 trước đó (lần lượt 18.931 MW và 389,39 triệu kWh), công suất đã tăng 52,9 MW (tăng 0,28%), sản lượng tăng 3,7 triệu kWh (tăng 0,95%). Ngoài ra, trong 3 ngày (1 - 3.8), mức tiêu thụ điện trên toàn hệ thống ghi nhận rất cao và lập đỉnh trong ngày 4.8", đại diện EVNNPC nói rõ.

Theo đại diện EVNNPC, trong khi phụ tải tăng mạnh vì nắng nóng, ngành điện lại phải căng mình chống bão. Bão số 5 cuối tháng 8 đã ảnh hưởng đến một số địa phương miền Bắc khiến nhiều đường dây, trạm biến áp bị sự cố. Tuy vậy, thời gian gián đoạn cấp điện do bão chỉ xảy ra cục bộ, ở một số địa phương và chỉ vài ngày. Nên so với cả chu kỳ ghi chỉ số công tơ từ 30 - 31 ngày, ảnh hưởng này không quá lớn. Thực tế, một số nơi bị ảnh hưởng bão lũ có kỳ ghi chỉ số từ ngày 20 - 25, do vậy các ngày bị gián đoạn cấp điện vì bão sẽ tính vào kỳ ghi chỉ số của tháng 9. Thế nên phần lớn thời gian tháng 8 vẫn là nắng nóng liên tục, mức tiêu thụ điện cao kéo dài từ sáng đến tối, đặc biệt ban đêm khi nhu cầu làm mát tăng vọt.

Ngoài ra, vị này cũng giải thích thêm, từ đầu tháng 6 đến nay, công suất đỉnh miền Bắc đã tăng gần 900 MW, từ 18.084 MW trong ngày 2.6 lên 18.983,9 MW ngày 4.8. Đây là mức tăng rất lớn chỉ trong vòng 2 tháng, phản ánh áp lực cực lớn lên hệ thống điện trong cao điểm nắng nóng. Chưa kể thời tiết vẫn đang duy trì nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nhiệt độ vượt 39°C, độ ẩm cao khiến cảm giác oi bức, ngột ngạt kéo dài, đặc biệt vào buổi tối, khi nhu cầu sử dụng điều hòa, thiết bị làm mát tăng mạnh.

Chuyên gia kinh tế, PGS-TS Ngô Trí Long cho rằng có 2 yếu tố cần xem xét khi nhận phản ánh tăng đồng loạt từ người dùng điện của các địa phương. Đó là thời tiết bớt cực đoan, có hay không việc khách hàng giảm dùng điện, giảm các thiết bị tiêu hao điện năng nhưng hóa đơn điện nhận về vẫn tăng? Nếu đúng như vậy là bất thường và liệu có sự sai sót về dữ liệu hay không? Khi người dân nghi vấn, cơ quan chức năng phải vào cuộc, kiểm tra xem thực hư thế nào, minh bạch các số liệu ra. Thứ hai, biểu giá điện tăng, nếu dùng điện nhiều, nhảy bậc, chắc chắn hóa đơn tiền điện sẽ tăng.

"Theo tôi, tính nhầm tiền điện có thể khó xảy ra do các thiết bị đo đạc trong ngành điện nay hiện đại nhiều. Khả năng hóa đơn tiền điện tăng vì nhảy bậc. Theo quy định, giá bán lẻ điện bình quân tăng 4,8% từ ngày 10.5, song thực tế điện sinh hoạt tính theo bậc lũy tiến thì mức tăng khác rất nhiều, không phải 4,8% mà nhảy lên mấy chục phần trăm, thậm chí bậc cao tăng lên 180% so với giá bình quân. Thế nên, khi thời tiết cực đoan, chỉ cần mỗi ngày dùng nhiều hơn vài tiếng, trong cả tháng, lũy kế mức tăng rất mạnh", ông Ngô Trí Long đặt vấn đề.