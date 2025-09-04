Giá điện 2 thành phần sẽ loại bỏ chênh lệch giá mua điện

Chia sẻ tại hội nghị triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Bộ Công thương tổ chức chiều 4.9, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn kiến nghị cần sớm áp dụng giá điện hai thành phần.

Bộ Công thương họp triển khai Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị ẢNH: BỘ CÔNG THƯƠNG

Tổng giám đốc EVN nhìn nhận, Nghị quyết 70 đặt ra những định hướng lớn, toàn diện, tạo cơ sở để các đơn vị trong bộ, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp năng lượng triển khai kế hoạch hành động cụ thể.

Về phía EVN, ông Tuấn cho biết, tập đoàn chủ động giao các ban chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đặc biệt tập trung vào hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; xây dựng cơ chế huy động nguồn điện phù hợp với an ninh năng lượng, trong đó ưu tiên các nguồn nền (than, khí) theo đặc thù kỹ thuật vận hành; khuyến khích năng lượng tái tạo đầu tư hệ thống lưu trữ…

"Cần sớm áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần, nếu được triển khai đầy đủ, minh bạch, cơ chế này sẽ loại bỏ tình trạng phải duy trì chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện", ông Tuấn nói.

Ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), cho rằng thời gian qua, ngành năng lượng đã triển khai nhiều chính sách quan trọng liên quan đến khung giá điện, cơ chế mới, công nghệ... Đây là một cơ chế khung, tạo nền tảng để hệ thống hóa, cập nhật và đặc biệt là mở ra hướng đi cho các chính sách tiếp theo.

Cũng theo ông Ninh, trong giai đoạn phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thách thức lớn sẽ tập trung vào giai đoạn 2027 - 2032 với nguy cơ khó khăn trong cung ứng điện và bảo đảm an ninh năng lượng.

Ông Phan Tử Giang, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cho rằng Nghị quyết 70 có nhiều cơ chế thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và quản lý trong lĩnh vực năng lượng. Đại diện lãnh đạo Petrovietnam kiến nghị Bộ Công thương tiếp tục tham mưu để Chính phủ, Quốc hội sớm thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 70.

Vẫn còn tình trạng bù chéo giá điện

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long khẳng định, Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị với nhiều nội dung chi tiết, đi thẳng vào những vấn đề thiết thực, cấp bách mà toàn ngành đang trăn trở, tìm lời giải và đây là "ngọn đèn soi đường", xác định rõ trách nhiệm từng bộ, ngành.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Long cho rằng, thách thức lớn nhất tới đây là tổ chức triển khai đưa Nghị quyết 70 đi vào cuộc sống, đòi hỏi sự quyết liệt, sự sáng tạo và tinh thần "làm ngay, làm luôn", không còn khái niệm tiến từng bước và ngay từ năm 2025 phải giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành, trong đó nêu rõ nguy cơ thiếu điện cho giai đoạn tăng trưởng 2 con số là hiện hữu. Theo nghị quyết, thể chế, chính sách, công tác quản lý phát triển ngành năng lượng còn bất cập, tiến độ thực hiện nhiều dự án điện còn chậm, nguồn cung năng lượng còn phụ thuộc vào nhập khẩu...

Nghị quyết chỉ rõ nguyên nhân, thực trạng thị trường năng lượng cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ, thiếu liên thông giữa các phân ngành, thị trường điện còn nhiều hạn chế. Chính sách giá năng lượng còn bất cập, chưa thực sự phù hợp với cơ chế thị trường; vẫn còn tình trạng bù chéo giá điện đối với một số nhóm khách hàng...