Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá điện 2 thành phần sẽ loại bỏ chênh lệch giá mua điện

Phan Hậu
Phan Hậu
04/09/2025 19:34 GMT+7

Triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị, cần sớm áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần sẽ loại bỏ tình trạng phải duy trì chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện.

Chia sẻ tại hội nghị triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Bộ Công thương tổ chức chiều 4.9, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn kiến nghị cần sớm áp dụng giá điện hai thành phần.

Giá điện 2 thành phần sẽ loại bỏ chênh lệch giá mua điện - Ảnh 1.

Bộ Công thương họp triển khai Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị

ẢNH: BỘ CÔNG THƯƠNG

Tổng giám đốc EVN nhìn nhận, Nghị quyết 70 đặt ra những định hướng lớn, toàn diện, tạo cơ sở để các đơn vị trong bộ, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp năng lượng triển khai kế hoạch hành động cụ thể.

 Về phía EVN, ông Tuấn cho biết, tập đoàn chủ động giao các ban chức năng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đặc biệt tập trung vào hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách; xây dựng cơ chế huy động nguồn điện phù hợp với an ninh năng lượng, trong đó ưu tiên các nguồn nền (than, khí) theo đặc thù kỹ thuật vận hành; khuyến khích năng lượng tái tạo đầu tư hệ thống lưu trữ…

"Cần sớm áp dụng cơ chế giá điện 2 thành phần, nếu được triển khai đầy đủ, minh bạch, cơ chế này sẽ loại bỏ tình trạng phải duy trì chênh lệch giá giữa các đối tượng mua điện", ông Tuấn nói.

Ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), cho rằng thời gian qua, ngành năng lượng đã triển khai nhiều chính sách quan trọng liên quan đến khung giá điện, cơ chế mới, công nghệ... Đây là một cơ chế khung, tạo nền tảng để hệ thống hóa, cập nhật và đặc biệt là mở ra hướng đi cho các chính sách tiếp theo.

Cũng theo ông Ninh, trong giai đoạn phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thách thức lớn sẽ tập trung vào giai đoạn 2027 - 2032 với nguy cơ khó khăn trong cung ứng điện và bảo đảm an ninh năng lượng.

Ông Phan Tử Giang, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), cho rằng Nghị quyết 70 có nhiều cơ chế thông thoáng hơn, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và quản lý trong lĩnh vực năng lượng. Đại diện lãnh đạo Petrovietnam kiến nghị Bộ Công thương tiếp tục tham mưu để Chính phủ, Quốc hội sớm thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 70.

 Vẫn còn tình trạng bù chéo giá điện 

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long khẳng định, Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị với nhiều nội dung chi tiết, đi thẳng vào những vấn đề thiết thực, cấp bách mà toàn ngành đang trăn trở, tìm lời giải và đây là "ngọn đèn soi đường", xác định rõ trách nhiệm từng bộ, ngành.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hoàng Long cho rằng, thách thức lớn nhất tới đây là tổ chức triển khai đưa Nghị quyết 70 đi vào cuộc sống, đòi hỏi sự quyết liệt, sự sáng tạo và tinh thần "làm ngay, làm luôn", không còn khái niệm tiến từng bước và ngay từ năm 2025 phải giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Nghị quyết 70 của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành, trong đó nêu rõ nguy cơ thiếu điện cho giai đoạn tăng trưởng 2 con số là hiện hữu. Theo nghị quyết, thể chế, chính sách, công tác quản lý phát triển ngành năng lượng còn bất cập, tiến độ thực hiện nhiều dự án điện còn chậm, nguồn cung năng lượng còn phụ thuộc vào nhập khẩu...

Nghị quyết chỉ rõ nguyên nhân, thực trạng thị trường năng lượng cạnh tranh phát triển chưa đồng bộ, thiếu liên thông giữa các phân ngành, thị trường điện còn nhiều hạn chế. Chính sách giá năng lượng còn bất cập, chưa thực sự phù hợp với cơ chế thị trường; vẫn còn tình trạng bù chéo giá điện đối với một số nhóm khách hàng...

Tin liên quan

Nên bỏ bù chéo giá điện

Nên bỏ bù chéo giá điện

Giá điện sản xuất giờ thấp điểm chỉ bằng 52% giá bình quân, còn giá đối với hộ nghèo chính sách, ưu đãi lớn nhất cũng bằng 90% giá bình quân..., cơ chế bù chéo vẫn khiến dư luận băn khoăn mỗi lần tăng giá điện.

Khám phá thêm chủ đề

Giá điện Nghị quyết 70 EVN Bộ Công thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận