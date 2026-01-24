Các hãng xe rầm rộ giảm giá, tiêu thụ ô tô tại Việt Nam lập kỷ lục

Bất chấp bước chạy đà không mấy thuận lợi trong giai đoạn đầu năm cộng với áp lực hàng tồn kho khá lớn, thị trường ô tô Việt Nam vẫn khép lại năm 2025 với kết quả bán hàng tích cực. Xu hướng chọn mua ô tô của người Việt cũng đang có sự thay đổi, chuyển dịch; khi ngày càng ưa chuộng ô tô điện, xe hybrid. Bên cạnh đó, ô tô nhập khẩu cũng tăng trưởng nhanh hơn so với xe lắp ráp trong nước.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Hơn 604.000 xe ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2025

Sau chặng nước rút không mấy thuận lợi vào cuối năm 2024, thị trường ô tô khởi đầu năm 2025 với hàng loạt khó khăn thử thách. Sức mua tăng trưởng chậm, cùng những thay đổi về chính sách và áp lực cạnh tranh gia tăng khiến nhiều nhà sản xuất, phân phối ô tô khá nan giải trong việc bán xe mới cũng như giải bài toán thanh lý hàng tồn. Dù vậy, nỗ lực kích cầu với cuộc đua giảm giá diễn ra rầm rộ, cùng với những thay đổi, điều chỉnh về chiến lược sản phẩm… đã góp phần giúp thị trường ô tô từng bước hồi phục.

Nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt gia tăng, thị trường lập kỷ lục doanh số Ảnh: B.H

Theo số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong năm 2025, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 375.736 xe, tăng 35.594 xe tương đương 10,5% so với năm 2024. Tương tự những năm trước, lượng ô tô mới bán ra thị trường Việt Nam chủ yếu tập trung ở phân khúc xe du lịch. Cụ thể, doanh số bán ô tô du lịch của các thành viên VAMA trong năm qua đạt 266.584 xe, tăng 3%; trong khi xe thương mại đạt 104.627 xe, nhưng tăng tới 32% so với năm 2024.

Tính cả doanh số bán ô tô điện của VinFast (đạt hơn 175.099 xe) và ô tô Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam - HTV lắp ráp, phân phối (đạt 53.229 xe), trong năm 2025 người Việt đã mua sắm hơn 604.134 xe ô tô mới các loại. Qua đó, vượt lượng xe bán ra trong năm 2022 để lập kỷ lục mới về doanh số bán hàng. Con số này thậm chí còn chưa bao gồm doanh số của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam (như BYD, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, Geely, Wuling, Haima, Haval…)

Năm 2024 Năm 2025 VAMA 340142 375736 VinFast 87000 175099 Hyundai 67168 53299 Toàn thị trường Việt Nam 494310 604134





Theo các chuyên gia trong ngành, bước hồi phục của nền kinh tế với GDP tăng 8,02% so với năm 2024 cùng nỗ lực kích cầu của các nhà sản xuất, phân phối ô tô khi liên tiếp triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá… góp phần giúp thị trường ô tô hồi phục mạnh mẽ trong năm 2025.

Bên cạnh hành chục mẫu mã mới được tung ra thị trường, việc các nhà sản xuất liên tục áp dụng ưu đãi theo nhiều hình thức như giảm giá thông qua việc hỗ trợ 50% - 100% lệ phí trước bạ, tặng quà và thậm chí "đại hạ giá" để xả hàng… góp phần kích thích tâm lý mua sắm ô tô của người Việt.

Lượng tiêu thụ ô tô điện, xe hybrid tăng mạnh

Bên cạnh ô tô động cơ đốt trong, thị trường ô tô năm 2025 chứng kiến "màn tăng tốc" của mảng ô tô điện, xe hybrid các loại. Chính sách chuyển đổi xanh được khuyến khích cùng với nhu cầu của khách hàng giúp lượng tiêu thụ ô tô điện, xe hybrid tại Việt Nam trong năm 2025 có chiều hướng tăng nhanh.

Thị trường ô tô năm 2025 chứng kiến "màn tăng tốc" của mảng ô tô điện, xe hybrid các loại Ảnh: B.H

Ở mảng ô tô điện, riêng VinFast đã bàn giao đến tay khách hàng cũng như các đại lý 175.099 xe, tăng 88.099 xe so với năm 2024. Trong đó, các mẫu ô tô có giá bán hấp dẫn như VinFast VF 3, VF 5 bán chạy nhất với doanh số đạt trên 40.000 xe. Kết quả này giúp VinFast thống lĩnh thị trường và tạo cách biệt khá lớn về doanh số so với các thương hiệu ô tô còn lại trên thị trường.

Bên cạnh đó, doanh số bán xe hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) cũng có chiều hướng gia tăng. Theo VAMA, tổng lượng xe hybrid của các thành viên VAMA bán ra thị trường trong năm 2025 đạt 14.171 xe, tăng 4.305 xe, tương đương 30,4% so với năm 2024.

Tổng doanh số xe xanh (gồm ô tô điện, ô tô hybrid nói chung) trong năm 2025 đạt 189.270 xe chiếm khoảng 31% tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2025 Ảnh: B.H

Như vậy, nếu chỉ tính riêng VinFast cũng như các thành viên thuộc VAMA, tổng doanh số xe xanh (gồm ô tô điện, ô tô hybrid nói chung) trong năm 2025 đạt 189.270 xe chiếm khoảng 31% tổng lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong năm 2025. Kết qủa này cho thấy, ô tô điện và xe hybrid nói chung ngày được người Việt ưa chuộng.

Trong bối cảnh nhiều thị trường ô tô trên thế giới cũng như trong khu vực Đông Nam Á đang chững lại, thậm chị sụt giảm doanh số… Việc doanh số bán ô tô tại Việt Nam lập kỷ lục với hơn 604.000 xe mới bán cho thấy nhu cầu mua sắm ô tô của người Việt ngày càng tăng cũng như sức hấp dẫn và tiềm năng lớn của thị trường ô tô Việt Nam.