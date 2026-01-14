Ô tô thương hiệu nào được người Việt chọn mua nhiều nhất năm 2025?

Bất chấp áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, tình hình kinh tế nói chung vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là sự thay đổi, dịch chuyển về thị hiếu của người tiêu dùng ô tô… thị trường ô tô Việt Nam vẫn tiếp tục "vượt khó" để duy trì đà tăng trưởng về doanh số trong năm 2025. Trong đó, các thương hiệu đang theo đuổi xu hướng điện hóa và có thế mạnh về sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước tiếp tục chiếm ưu thế về lượng ô tô bán ra trên thị trường trong năm 2025.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Người Việt mua sắm hơn 600.000 xe ô tô mới trong năm 2025

Theo số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong năm 2025, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 375.736 xe, tăng 35.594 xe tương đương 10,5% so với năm 2024. Tương tự những năm trước, lượng ô tô mới bán ra thị trường Việt Nam chủ yếu tập trung ở phân khúc xe du lịch. Cụ thể, doanh số bán ô tô du lịch của các thành viên VAMA trong năm qua đạt 266.584 xe, tăng 3%; trong khi xe thương mại đạt 104.627 xe, nhưng tăng tới 32% so với năm 2024.

Trong năm 2025 người Việt đã mua sắm hơn 600.000 xe ô tô mới các loại Ảnh: B.H

Nếu tính luôn cả doanh số bán ô tô điện của VinFast (đạt hơn 175.099 xe) và ô tô Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam - HTV lắp ráp, phân phối (đạt 53.229 xe), trong năm 2025 người Việt đã mua sắm hơn 600.000 xe ô tô mới các loại. Con số này chưa bao gồm doanh số bán hàng của các thương hiệu ô tô nhập khẩu như Mercedes-Benz, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo, Nissan, MG… cũng như gần chục thương hiệu ô tô Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam (như BYD, Lynk & Co, Omoda & Jaecoo, Geely, Wuling, Haima, Haval…)

Sự đa dạng về mẫu mã với hàng chục mẫu ô tô mới được các nhà sản xuất, phân phối ô tô tung ra thị trường. Bên cạnh đó những chương trình ưu đãi, giảm giá liên tục được triển khai mỗi tháng và đặc biệt xu hướng chuyển dịch sang sử dụng các dòng xe điện, xe hybrid (HEV), plug-in hybrid (PHEV)… của người tiêu dùng trở thành động lực thúc đẩy sức mua trên thị trường ô tô tăng trưởng.

VAMA VinFast Hyundai (HTV) Năm 2025 375375 175099 53229 Năm 2024 340142 87000 67168

Ô tô điện VinFast hút khách nhất thị trường, xe Hàn Quốc chững lại

Sức mua trên thị trường ô tô hồi phục tạo động lực thúc đẩy doanh số bán hàng của nhiều hãng xe tăng trưởng trong năm 2025. Trong đó, với việc tiên phong trong cuộc đua điện khí hoá, đa dạng hóa sản phẩm hướng đến nhu cầu sử dụng cá nhân, gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ… ô tô VinFast đã được người Việt đón nhận nồng nhiệt. Hãng xe điện Việt Nam đã bán ra thị trường 175.099 ô tô điện trong năm 2025, tăng gần 90.000 xe so với năm 2024, qua đó tiếp tục dẫn đầu thị trường đồng thời tạo cách biệt khá lớn với thương hiệu từng bán chạy hàng đầu Việt Nam như Toyota, Hyundai, Ford…

Ngoài dòng sản phẩm VF Series với nhiều mẫu mã ngày càng bán chạy như VF 3, VF 5, VF 6… trong năm 2025 VinFast còn tung ra thị trường một số phiên bản, mẫu mã mới hướng tới nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ, taxi như Herio Green, Limo Green… và nhanh chóng được khách hàng đón nhận nồng nhiệt. Trong đó, mẫu MPV 7 chỗ - Limo Green liên tục phá vỡ kỷ lục về doanh số bán hàng hàng tháng.

Ô tô điện VinFast với nhiều mẫu mã khác nhau được người Việt chọn mua nhiều nhất năm 2025 Ảnh: B.H

Toyota vượt Hyundai để chiếm vị trí thứ hai. Thương hiệu ô tô Nhật Bản với nỗ lực áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá sản phẩm đồng thời mở rộng sự lựa chọn sang các dòng xe hybrid… tiếp tục được người Việt tin tưởng, lựa chọn. Doanh số Toyota tại Việt Nam trong năm 2025 đạt 71.594 xe các loại, tăng gần 5.400 xe so với năm 2024. Trong đó, bộ đôi xe hạng B - Toyota Yaris Cross , Toyota Vios là các dòng sản phẩm bán chạy nhất. Đáng chú ý, Toyota được xem là thương hiệu dẫn đầu thị trường Việt Nam ở mảng kinh doanh ô tô hybrid với danh mục sản phẩm đa dạng nhất.

Ford xếp thứ tư với gần 50.500 xe bán ra, tăng 8.275 xe. Đáng chú ý, nếu không tính ô tô điện, Ford được xem là thương hiệu ô tô du lịch có tỷ lệ tăng trưởng doanh số cao nhất trong nhóm các thương hiệu có phần lớn mẫu mã xe động cơ đốt trong. Trong đó, Ford Ranger, Everest tiếp tục là bộ đôi xe Ford hút khách nhất Việt Nam trong năm qua.

Mitsubishi với nỗ lực làm mới mẫu mã sản phẩm đồng thời liên tiếp triển khai chương trình ưu đãi cũng đạt doanh số bán lên tới 44.107 xe, tăng gần 3.000 xe so với năm 2024. Mitsubishi Xpander dù chịu nhiều áp lực cạnh tranh nhưng vẫn giữ vững ngôi vị ô tô động cơ xăng bán chạy nhất thị trường Việt Nam, đóng góp gần 50% vào tổng doanh số của Mitsubishi tại Việt Nam năm 2025.

10 thương hiệu ô tô bán nhiều xe nhất Việt Nam năm 2025 Nguồn: VAMA, VinFast, HTV

Trái với VinFast cũng như Ford và các thương hiệu ô tô Nhật Bản, ô tô Hàn Quốc gồm Hyundai, KIA lại cho thấy sự chững lại trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, sức mua đang trên đà hồi phục. Hyundai chỉ bán được 53.229 xe, giảm 13.939 xe so với năm 2024, qua đó rơi xuống vị trí thứ ba. Trong khi đó, KIA rơi xuống áp chót bảng xếp hạng khi chỉ bán được 27.176 xe, giảm 7.394 xe so với năm 2024.

Doanh số toàn ngành gia tăng, xu hướng mua sắm ô tô của người Việt cũng có sự thay đổi so với năm 2023 khi lượng tiêu thụ xe sedan đang giảm, thay vào đó người Việt chuyển sang mua sắm các dòng xe SUV đô thị, SUV 7 chỗ, MPV nhiều hơn cũng như ngày càng chuộng ô tô điện và xe hybrid hơn.