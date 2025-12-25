Ô tô thương hiệu nào có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp nhất?

Trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh với nhiều mẫu mã, thương hiệu để lựa chọn, ngoài giá bán lại, tỷ lệ khấu hao hàng năm hay khả năng tiết kiệm nhiên liệu… chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cũng là một yếu tố được nhiều khách hàng quan tâm khi chọn mua ô tô. Chính vì vậy, để khách hàng có thêm thông tin tham khảo trước khi đưa ra quyết định, hàng năm tạp chí Consumer Reports thường tiến hành cuộc khảo sát và đưa ra một số dữ liệu thực tế đáng tin cậy về việc ô tô của thương hiệu nào có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cao nhất, thấp nhất trong khoảng thời gian 5 - 10 năm đầu tiên sử dụng.

Để giúp khách hàng xác định chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe tăng lên như thế nào theo thời gian và thay đổi ra sao tùy theo thương hiệu… Khảo sát của Consumer Reports đã hỏi trực tiếp người dùng về số tiền họ đã tự chi trả cho tổng chi phí bảo dưỡng (thay dầu, lốp xe…) và sửa chữa trong 12 tháng qua.

Consumer Reports đã hỏi trực tiếp người dùng về số tiền họ đã tự chi trả cho tổng chi phí bảo dưỡng (thay dầu, lốp xe…) và sửa chữa trong 12 tháng qua Ảnh: B.H

Kết quả phân tích dựa trên cơ sở khảo sát của Consumer Reports cho thấy, sự khác biệt đáng kể về chi phí khi ô tô càng cũ. Theo đó, khi ô tô càng cũ, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa càng tăng lên. Theo Consumer Reports việc tính toán chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cho các dòng xe mới khá phức tạp vì những năm gần đây nhiều thương hiệu ô tô đã triển khai các gói bảo dưỡng miễn phí cho xe mới nhằm thu hút khách hàng mua xe.

Thông thường, xe chỉ cần bảo dưỡng rất ít trong vài năm đầu sở hữu, ngoài việc thay dầu và đảo lốp... hầu hết các chế độ bảo hành xe mới đều kéo dài ít nhất ba năm và các sửa chữa, nếu cần, đều được bảo hành trong thời gian đó. Tuy nhiên, phân tích của Consumer Reports cho thấy chi phí có thể tăng vọt khi thời hạn bảo hành và bảo dưỡng miễn phí kết thúc.

10 thương hiệu ô tô có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp nhất Nguồn: Consumer Reports

Kết quả Consumer Reports công bố cho thấy xét theo từng thương hiệu ô tô chi phí bảo dưỡng, sửa chữa ô tô có thể chênh đến 15.000 USD hoặc gấp năm lần trong khoảng thời gian 10 năm. Trong đó, ô tô của Buick có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp nhất. Theo Consumer Reports, trong khoảng 10 năm đầu sử dụng trung bình một chiếc Buick chỉ mất khoảng 5.260 USD cho chi phí bảo dưỡng, sửa chữa. Đặc biệt, trong 1 - 5 năm đầu tiên, người dùng xe Buick chỉ mất 1.160 USD. Kết quả này giúp Buick vươn lên vị trí dẫn đầu vốn năm ngoái thuộc về Tesla.

Trong khi đó, vị trí thứ hai thuộc về Lincoln với 5.620 USD, so với khảo sát năm ngoái, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe Lincoln tăng 580 USD. Tesla rơi xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng này khi chi phí sửa chữa trung bình lên tới 6.125 USD, tăng hơn 2.000 USD so với kết quả khảo sát năm ngoái. Vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt thuộc về Toyota (5.950 USD), Hyundai (6.110 USD). Như vậy có thể thấy, các thương hiệu xe Mỹ vẫn áp đảo trong danh sách thương hiệu ô tô có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp nhất.

Những thương hiệu ô tô có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa trong 10 năm cao thấp nhất Nguồn: Consumer Reports

Các vị trí còn lại trong bảng xếp hạng 10 thương hiệu ô tô có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp nhất lần lượt thuộc về Nissan (6.270 USD), Chevrolet (6.275 USD), Ford (6.350 USD), Mazda (6.420 USD) và Mitsubishi (6.420 USD).

Ở chiều ngược lại, những thương hiệu ô tô có chi phí bảo dưỡng, sửa chữa trong 10 năm cao thấp nhất đều là các thương hiệu ô tô hạng sang đến từ châu Âu. Cụ thể, kết quả được Consumer Reports công bố cho thấy, ô tô Land Rover trung bình mất tới 19.460 USD cho chi phí bảo hành, sửa chữa trong 10 năm đầu sử dụng xe. Các vị trí tiếp theo là sự góp mặt của các thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Đức, gồm: Porsche (17.900 USD), Mercedes-Benz (12.630 USD), Audi (11.350 USD) và BMW (11.000 USD).