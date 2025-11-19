Ô tô đời mới ngày càng được nhà sản xuất trang bị nhiều tính năng, công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ cũng như mang lại sự thoải mái cho người dùng, trong đó có nhiều tính năng được tích hợp trên các nút bấm. Một số chức năng được kích hoạt đúng lúc sẽ phát huy tác dụng hỗ trợ người lái trong các tình huống lái xe, ngược lại có những nút chức năng khi ô tô đang vận hành tài xế tuyệt đối không nên vô tình nhấn hay sử dụng sai mục đích, vì có thể gây mất an toàn dẫn đến tai nạn.

Dưới đây là 4 nút chức năng người lái không nên nhấn khi ô tô đang vận hành:

1. Nút kích hoạt phanh tay điện tử

Nút đầu tiên người dùng ô tô tuyệt đối không được nhấn khi ô tô đang vận hành là nút kích hoạt phanh tay điện tử. Nút này thường được bố trí ở khu vực trung tâm, sử dụng khi ô tô đã dừng đỗ để giúp đảm bảo an toàn khi đỗ xe.

Khi xe đang chạy, nếu người dùng vô tình hoặc cố ý kéo/nhấn nút phanh tay điện tử, hệ thống sẽ hiểu đây là phanh khẩn cấp và tự động siết phanh. Ở hầu hết các xe, hệ thống có thể tự động phanh để giảm tốc độ xe, trường hợp xấu nhất có thể làm bánh sau của xe bị bó cứng ngay lập tức, khiến xe mất kiểm soát. Trên thực tế, nút này chỉ được sử dụng khi xe đã dừng hẳn và cần số ở vị trí P (hoặc N).

2. Nút khởi động/tắt động cơ

Hầu hết các mẫu ô tô hiện nay đều sử dụng nút bấm để khởi động/tắt động cơ. Tuy nhiên, khi xe đang chạy nếu người lái vô tình nhấn giữ nút này, hệ thống sẽ hiểu nhầm là người dùng muốn tắt động cơ.

Ngay cả khi xe đang chạy ở tốc độ thấp, việc nhấn nút khởi động/tắt động cơ sẽ ngay lập tức khiến các hệ thống hỗ trợ quan trọng như trợ lực lái, hệ thống điện, phanh điện tử… ngừng hoạt động. Tay lái sẽ trở nên nặng, trợ lực phanh giảm hiệu quả… khiến tài xế dễ mất kiểm soát. Với nút bấm để khởi động/tắt động cơ, tốt nhất chỉ nên nhấn nút khi xe đã dừng và muốn tắt động cơ hay khi muốn khởi động.

Nút tắt mở hệ thống cân bằng điện tử

Để góp phần hỗ trợ người lái kiểm soát trong các tình huống đánh lái gấp khiến xe mất cân bằng, vào cua gắt hay trên đường trơn trượt… trên nhiều mẫu ô tô hiện nay còn được trang bị hệ thống cân bằng điện tử hay kiểm soát ổn định thân xe điện tử. Các hệ thống này luôn được kích hoạt khi xe hoạt động nhưng người lái cũng có thể tắt thông qua nút bấm chức năng bố trí trên bảng táp-lô. Dù vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên tắt hệ thống cân bằng điện tử khi không cần thiết.

Khi xe đang chạy, nếu người lái nhấn nút tắt hệ thống cân bằng điện tử, sẽ vô tình làm mất đi "trợ thủ" đắc lực hay lớp bảo vệ an toàn trong các tình huống bất ngờ. Lúc này, nếu người lái phanh gấp, đánh lái gấp hay đi qua các đoạn đường trơn trượt xe sẽ có nguy cơ bị trượt, khả năng "văng đuôi" tăng cao, qua đó dễ dẫn đến tai nạn.

Nút bật chức năng đèn pha chiếu xa

Trên nhiều mẫu ô tô hiện nay, nút kích hoạt chức năng đèn pha chiếu xa thường được thiết kế dạng cần đẩy tích hợp trên trục vô-lăng. Đèn pha chiếu xa giúp người lái tăng tầm nhìn khi lái xe vào ban đêm hay chủ yếu nháy đèn để phát tín hiệu cảnh báo và cần sử dụng đúng lúc, đúng thời điểm để đảm bảo an toàn.

Nếu người lái vô tình đẩy cần điều khiển kích hoạt đèn pha chiếu xa mà quên tắt khi đang lái xe thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ánh sáng từ đèn pha ở chế độ chiếu xa sẽ gây chói cho người đi bộ hoặc người điều khiển phương tiện đi ở hướng ngược lại, qua đó có thể làm họ mất khả năng nhìn đường và rơi vào trạng thái mù tạm thời… Đây là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Do đó, việc bật đèn pha chỉ nên được thực hiện trong điều kiện không có phương tiện nào phía trước hoặc "nháy đèn" để cảnh báo.