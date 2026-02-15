Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Đã trả phí bảo trì đường bộ, tại sao phải trả thêm tiền qua trạm BOT?

Chí Tâm
Chí Tâm
15/02/2026 17:56 GMT+7

Nhiều người thắc mắc vì sao đã đóng lệ phí bảo trì đường bộ mà vẫn phải trả thêm tiền qua trạm BOT. Hai khoản phí này thực chất hoàn toàn khác nhau về bản chất, mục đích và cách thu.

"Đã trả phí bảo trì đường bộ cố định hàng năm, tại sao vẫn phải trả thêm tiền mỗi khi qua trạm BOT?" là câu hỏi của rất nhiều người dùng ô tô, thường xuyên đăng tải trên các hội, nhóm mạng xã hội. Trên thực tế, hai khoản chi phí này nghe khá giống nhau nhưng về bản chất lại hoàn toàn khác nhau.

Phí bảo trì đường bộ và qua trạm BOT khác nhau thế nào?

Phí sử dụng đường bộ (thường gọi là phí bảo trì đường bộ) là khoản thu bắt buộc đối với các phương tiện đã đăng ký và kiểm định để lưu hành. Mức phí này do Nhà nước quy định, chủ xe phải nộp định kỳ (thường theo chu kỳ đăng kiểm, theo năm hoặc theo tháng đối với doanh nghiệp).

Theo quy định hiện hành, số tiền thu được sẽ nộp toàn bộ vào Ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương), không giữ lại tại Quỹ Bảo trì đường bộ như trước đây. Từ nguồn ngân sách này, Nhà nước sẽ bố trí kinh phí để phục vụ công tác bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước quản lý.

Đã trả phí bảo trì đường bộ, tại sao phải trả thêm tiền qua trạm BOT? - Ảnh 1.

Các tuyến đường thu phí thường do doanh nghiệp đầu tư theo hình thức BOT

ẢNH: T.N

Nhờ đó, những tuyến đường công cộng mà người dân sử dụng hằng ngày được duy tu, sửa chữa hư hỏng, sơn lại vạch kẻ đường và bảo trì các công trình phụ trợ, đảm bảo an toàn chung khi lưu thông.

Điểm quan trọng là phí sử dụng đường bộ được thu theo đầu phương tiện và thời gian lưu hành, không phụ thuộc vào tần suất sử dụng hay quãng đường di chuyển. Do đó, dù xe tham gia giao thông nhiều hay ít, mức phí này vẫn giữ nguyên theo biểu mức thu quy định.

Trong khi đó, phí qua trạm BOT là một loại phí dịch vụ, chỉ phát sinh khi người điều khiển xe đi vào tuyến đường thu phí. Các tuyến đường này thường do doanh nghiệp tư nhân đầu tư theo hình thức xây dựng, kinh doanh và chuyển giao (Build - Operate - Transfer). Khoản thu được sử dụng để hoàn vốn cho nhà đầu tư và vận hành những tuyến đường chất lượng như cao tốc, cầu lớn, hầm xuyên núi…

Phí BOT được thu theo lượt (hoặc theo gói), tùy thuộc vào loại phương tiện và quãng đường lưu thông. Thay vì đi vào những tuyến đường không thu phí, tài xế có thể lựa chọn đi tuyến đường có trạm BOT để tiết kiệm thời gian, nhiên liệu. Do đó, đây không phải khoản bắt buộc như lệ phí bảo trì đường bộ, người dùng chỉ trả khi có nhu cầu đi vào tuyến đường kể trên.

Đã trả phí bảo trì đường bộ, tại sao phải trả thêm tiền qua trạm BOT? - Ảnh 1.

Phí BOT là khoản tiền tài xế tự nguyện chi trả khi đi vào các tuyến đường thu phí

ẢNH: T.N

Một số người cho rằng đang bị "phí chồng phí" khi vừa phải đóng lệ phí bảo trì, vừa trả tiền BOT. Tuy nhiên, thực tế là mỗi loại phí phục vụ mục đích khác nhau và do những cơ quan, đơn vị quản lý khác nhau. Lệ phí bảo trì là của Nhà nước để sửa chữa đường xuống cấp; còn phí BOT là khoản người dùng tự nguyện chi trả khi sử dụng hạ tầng do tư nhân đầu tư.

Nhìn chung, chủ ô tô hiện đang chi trả các loại phí hạ tầng khác nhau: phí sử dụng đường bộ (bắt buộc, nộp vào ngân sách để bảo trì đường chung) và phí BOT (tự nguyện theo hành trình, trả cho nhà đầu tư)... Việc hiểu rõ bản chất từng loại phí sẽ giúp chủ xe tránh hiểu nhầm khi thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến phương tiện.

Tin liên quan

Từ ngày 1.10 không có tiền trong tài khoản giao thông, qua trạm BOT có bị phạt?

Từ ngày 1.10 không có tiền trong tài khoản giao thông, qua trạm BOT có bị phạt?

Nhiều tài xế lo lắng về việc tài khoản giao thông không có tiền khi qua trạm BOT sẽ bị xử phạt giống Nghị định 100 trước đây. Tuy nhiên, quy định mới từ năm 2025 đã có nhiều thay đổi trong vấn đề này.

Tiền còn trong tài khoản ePass, VETC qua trạm BOT xử lý thế nào sau ngày 1.10?

Tài xế chú ý khi lái xe qua trạm BOT từ ngày 1.10

Khám phá thêm chủ đề

trạm BOT thu phí đường bộ đóng phí bảo trì đường bộ BOT
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận