Uống rượu bia có làm tăng mỡ bụng?

Không có con số cố định để trả lời cho câu hỏi uống bao nhiêu rượu bia thì mỡ bụng bắt đầu tăng. Điều này phụ thuộc vào tổng lượng uống, kiểu uống và lối sống đi kèm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Uống quá nhiều rượu bia trong một lần sẽ khiến cơ thể dễ tích tụ mỡ bụng hơn ẢNH: AI

Về cơ chế, rượu bia cung cấp khoảng 7 calo/gram cồn. Thế nhưng, chúng hầu như không chứa vitamin hay khoáng chất, nên được xem là calo rỗng. Khi uống rượu bia, gan sẽ ưu tiên chuyển hóa cồn trước các chất dinh dưỡng khác. Điều này làm chậm quá trình đốt mỡ và khiến calo dư thừa dễ được tích trữ dưới dạng chất béo trung tính.

Nếu lượng calo từ rượu bia và thức ăn vượt quá nhu cầu cơ thể trong thời gian dài thì mỡ sẽ tích tụ, trong đó có mỡ vùng bụng.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of the American Heart Association cho thấy những người uống rượu bia mức vừa đến cao có xu hướng tích lũy nhiều mỡ nội tạng hơn.

Uống vừa được xem là uống 2 đơn vị/ngày với nam giới và 1 đơn vị /ngày với phụ nữ. Uống từ mức này trở lên được xem là uống nhiều. Trong khi đó , 1 đơn vị thức uống tiêu chuẩn sẽ chứa khoảng 14 gram cồn, tương đương 350 ml bia, 150 ml rượu vang hay 45 ml rượu mạnh.

Không chỉ tổng lượng, kiểu uống cũng rất quan trọng. Uống nhiều trong một thời gian ngắn để say sẽ dễ làm tăng mỡ bụng hơn so với uống ít và rải rác. Nguyên nhân là do nạp lượng lớn cồn trong thời gian ngắn sẽ khiến quá trình chuyển hóa của cơ thể xáo trộn mạnh hơn.

Giới tính cũng tạo khác biệt. Nam giới có xu hướng tích mỡ vùng bụng nhiều hơn khi uống rượu bia thường xuyên. Tuy nhiên, phụ nữ lại nhạy cảm hơn trước các tác động ảnh hưởng đến chuyển hóa của cồn. Chẳng hạn, dù mức độ tích mỡ bụng khi uống rượu bia của họ ít hơn nam giới nhưng chỉ cần uống mức độ vừa là đã đủ để cơ thể phản ứng và tăng tích mỡ.

Đặc biệt, mỡ nội tạng không tăng chỉ sau một vài buổi tiệc. Đó thường là kết quả của thói quen kéo dài trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Vì vậy, nếu lo lắng về vòng eo, mọi người nên nên giới hạn lượng rượu bia theo khuyến nghị, tránh uống nhiều đến mức say, kiểm soát tổng lượng calo trong ngày và duy trì vận động thường xuyên, theo Healthline.