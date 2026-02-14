Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

3 loại trái cây ngày tết giúp giảm tích mỡ bụng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/02/2026 03:09 GMT+7

Kiểm soát mỡ bụng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn liên quan đến sức khỏe lâu dài. Một số loại trái cây có thể giúp giảm tích mỡ bụng.

Để hạn chế tích tụ mỡ nội tạng trong ngày tết, mọi người hãy ưu tiên ăn thêm các loại trái cây sau.

Bơ chứa nhiều a xít béo không bão hòa đơn, chất xơ và các hợp chất chống ô xy hóa như lutein. Nghiên cứu của Đại học Illinois (Mỹ) cho thấy những phụ nữ thừa cân ăn 1 trái bơ mỗi ngày liên tục trong 12 tuần đã có sự cải thiện phân bố mỡ bụng. Cụ thể, tỷ lệ mỡ nội tạng giảm so với nhóm không ăn bơ.

3 loại trái cây ngày Tết giúp giảm tích mỡ bụng - Ảnh 1.

Trái bơ và bưởi đều là những loại trái cây có tác dụng hỗ trợ kiểm soát mỡ bụng

ẢNH: AI

Nguyên nhân là do a xít béo không bão hòa đơn có khả năng ảnh hưởng đến cách cơ thể dự trữ mỡ thừa, ưu tiên tích lũy ở lớp mỡ dưới da thay vì quanh cơ quan nội tạng. Ngoài ra, bơ giúp tăng cảm giác no, từ đó có thể làm giảm lượng calo hấp thu trong các bữa ăn sau đó. Lượng calo tổng thể khi được kiểm soát cũng sẽ góp phần giảm mỡ bụng.

Táo

Táo là loại trái cây giàu chất xơ và chất chống ô xy hóa polyphenol. Đặc biệt, trong nhóm polyphenol có hợp chất procyanidin tập trung nhiều ở vỏ táo. Procyanidin có tác dụng cải thiện chuyển hóa đường glucose và giảm viêm, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Trong một nghiên cứu đăng trên chuyên san Journal of Oleo Science cho thấy bổ sung polyphenol từ táo trong 12 tuần giúp giảm lượng mỡ nội tạng trong bụng. Lợi ích này có được là nhờ polyphenol trong táo có thể điều hòa các enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa lipid.

Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong táo giúp làm chậm hấp thu tinh bột, từ đó giảm tình trạng đường huyết tăng đột biến. Đây là một trong các yếu tố quan trọng dẫn đến tích tụ mỡ nội tạng.

Bưởi

Bưởi là loại trái cây có hàm lượng nước cao và mật độ calo thấp. Ăn bưởi hoặc uống nước bưởi trước bữa ăn có thể giúp giảm cân và cải thiện độ nhạy insulin, mỡ máu ở người béo phì.

Lợi ích này có được không phải do tác dụng đốt mỡ trực tiếp từ bưởi mà nhờ giảm lượng calo tổng thể. Khi ăn bưởi trước bữa chính, thể tích dạ dày tăng lên nhờ nước và chất xơ, từ đó làm giảm lượng thực phẩm tiêu thụ trong bữa ăn. Duy trì thói quen này lâu dài kết hợp với nền tảng ăn uống hợp lý sẽ góp phần giảm mỡ nội tạng về lâu dài, theo Eating Well.

