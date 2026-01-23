Đường huyết tăng nhẹ kéo dài: Đừng chủ quan

Trên thực tế, tình trạng đường huyết tăng ít nhưng kéo dài chính là tiền tiểu đường. Mọi người có thể chẩn đoán tiền tiểu đường bằng các xét nghiệm như xét nghiệm đường huyết lúc đói hay xét nghiệm HbA1c, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tê tay do tổn thương thần kinh ngoại biên cũng có thể xuất hiện ở người tiền tiểu đường ẢNH: AI

Đường huyết tăng cao mức độ nhẹ nhưng kéo dài sẽ mang đến những nguy cơ tiềm ẩn sau với sức khỏe.

Mạch máu và tim

Không cần đợi đến khi tiến triển thành tiểu đường loại 2, tình trạng tiền tiểu đường đã bắt đầu gây nguy cơ đến sức khỏe. Đường huyết tăng kéo dài sẽ làm tăng căng thẳng ô xy hóa và tổn thương lớp lót bên trong mạch máu. Khi lớp nội mô này hoạt động kém, mạch máu dễ viêm hơn, co giãn kém hơn, thậm chí dẫn đến xơ vữa. Những thay đổi này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Thận

Thận là cơ quan lọc máu liên tục nên rất nhạy với các thay đổi vi mạch, tức các mạch máu cực nhỏ trong thận. Tình trạng đường huyết tăng nhẹ nhưng kéo dài có nguy cơ khởi phát sớm các tổn thương vi mạch, nhất là ở những người có huyết áp cao, thừa cân, béo phì hoặc rối loạn mỡ máu.

Mắt

Nhiều người nghĩ bệnh võng mạc chỉ xảy ra khi đã bị tiểu đường lâu năm. Thế nhưng, nghiên cứu cho thấy tổn thương võng mạc có thể xuất hiện ở người tiền tiểu đường.

Vì vậy, những người tiền tiểu đường, đặc biệt có huyết áp cao hay rối loạn mỡ máu, nên kiểm tra mắt định kỳ. Bác sĩ có thể sớm phát hiện những bất thường ở mắt và có cách can thiệp phù hợp, thay vì đợi đến khi nhìn mờ mới đi khám.

Dây thần kinh

Tổn thương thần kinh ngoại biên thường được biết đến là biến chứng ở tiểu đường. Thế nhưng, một số bằng chứng khoa học cho thấy tình trạng này cũng có thể gặp ở người tiền tiểu đường.

Tăng đường huyết kéo dài làm rối loạn chuyển hóa trong sợi thần kinh và mạch máu nuôi thần kinh, từ đó góp phần gây triệu chứng như tê, kim châm, nóng rát, đau tăng về đêm. Tình trạng này dễ bị nhầm với thiếu vitamin, thoái hóa cột sống hoặc ngồi nhiều.

Ở giai đoạn tiền tiểu đường, can thiệp nền tảng vẫn là điều chỉnh lối sống. Thay đổi chế độ ăn, tăng vận động và kiểm soát cân nặng ở người thừa cân, béo phì. Những cách này có thể làm chậm hoặc đảo ngược tiến triển của bệnh.

Trong số các biện pháp trên, tập thể dục đặc biệt quan trọng. Tập luyện đều đặn với cường độ và thời lượng phù hợp có thể cải thiện đường huyết và tăng độ nhạy insulin, theo Healthline.