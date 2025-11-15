Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bệnh nhân mắc tiểu đường và rối loạn chuyển hóa tăng gấp 3 lần

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
15/11/2025 14:35 GMT+7

Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế (IDF), ở Việt Nam, tỷ lệ mắc tiểu đường và rối loạn chuyển hóa đã tăng gấp 3 lần trong 20 năm qua.

Ngày 15.11, tại TP.Đà Nẵng, Hội Nội tiết và đái tháo đường Việt Nam (VADE) phối hợp cùng Liên đoàn các Hội Nội tiết Đông Nam Á (AFES) tổ chức hội nghị Liên đoàn các Hội Nội tiết Đông Nam Á lần thứ 23 với chủ đề Bệnh nội tiết, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa và công nghệ số.

Theo thống kê của Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế (IDF), hiện có hơn 589 triệu người trưởng thành trên thế giới đang sống chung với bệnh tiểu đường. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 853 triệu người vào năm 2050.

Ở Việt Nam, tỷ lệ mắc tiểu đường và rối loạn chuyển hóa đã tăng gấp 3 lần trong 20 năm qua, với ước tính hơn 5,7 triệu người trưởng thành mắc bệnh, trong đó gần một nửa chưa được chẩn đoán.

Bệnh nhân mắc tiểu đường và rối loạn chuyển hóa tăng gấp 3 lần - Ảnh 1.

Chuyên gia y tế quốc tế tham gia hội nghị

ẢNH: HOÀNG SƠN

Cùng với đó, các bệnh lý tuyến giáp, béo phì, rối loạn lipid máu và hội chứng chuyển hóa đang ngày càng phổ biến, tạo nên gánh nặng lớn cho hệ thống y tế và xã hội.

Trong bối cảnh đó, AFES 2025 được tổ chức với mục tiêu tăng cường hợp tác khu vực, chia sẻ tri thức và cập nhật các tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh lý nội tiết - chuyển hóa, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong y học hiện đại.

Hội nghị tập trung khai thác tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), internet vạn vật (IoT) và điện toán đám mây (Cloud) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, dự phòng và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

Hội nghị diễn ra trong không gian học thuật sôi động với các phiên báo cáo khoa học, chuyên đề chuyên sâu, poster nghiên cứu cùng triển lãm y dược và thiết bị y tế, mở ra cơ hội trao đổi, hợp tác và chuyển giao công nghệ giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên đoàn các Hội Nội tiết Đông Nam Á, Chủ tịch Hội Nội tiết và đái tháo đường Việt Nam, chia sẻ: "AFES 2025 không chỉ là nơi gặp gỡ và chia sẻ chuyên môn, mà còn là cầu nối hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực. Chúng tôi kỳ vọng hội nghị năm nay sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu và ứng dụng các thành tựu công nghệ để cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Đông Nam Á trong kỷ nguyên số".

- Ảnh 2.

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Trần Hữu Dàng phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị

ẢNH: HOÀNG SƠN

Được tổ chức mỗi 2 năm/lần luân phiên giữa các thành viên liên đoàn, hội nghị là sự kiện khoa học uy tín bậc nhất khu vực trong lĩnh vực nội tiết, tiểu đường, rối loạn chuyển hóa khu vực Đông Nam Á.

Với hơn 270 bài báo cáo và gần 100 báo cáo viên quốc tế, hội nghị quy tụ hơn 500 đại biểu quốc tế và hơn 1.200 đại biểu trong nước, bao gồm các giáo sư, bác sĩ, nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu trong khu vực và thế giới như Mỹ, Đức, Ý, Pháp, Úc, Ấn Độ, Bangladesh...

Xem thêm bình luận